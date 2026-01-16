En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump dice que logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás" en Gaza
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza y que se logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" en el territorio. "Como anunció Steve Witkoff (enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania), hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza", afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social. El mandatario agregó que desde el alto el fuego, su equipo ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, alcanzando a la población civil a una velocidad y escala históricas. El presidente explicó que, en su calidad de presidente de la Junta de Paz, respalda al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave durante su transición.
Trump anuncia creación de "consejo de paz" para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un "consejo de paz" para Gaza, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino. La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del consejo de paz, que se espera sea presidido por Trump. "Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO EL CONSEJO DE PAZ", escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer "en breve". "Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", afirmó Trump.
El Ejército israelí "aumenta el nivel de preparación" de sus sistemas de Defensa Aérea
El Ejército israelí afirmó este jueves haber "aumentado el nivel de preparación" de los sistemas de Defensa Aérea del país, según un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Las Fuerzas de Defensa de Israel comienzan el fin de semana con la máxima preparación en todos sus sistemas defensivos y se mantienen plenamente preparadas para defender al Estado de Israel y a sus civiles ante cualquier amenaza", reza la nota castrense. Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, supervisó personalmente el estado de preparación de los sistemas de Defensa Aérea este jueves "siguiendo una directiva para aumentar el nivel de preparación" del país. Israel permanece a la expectativa del rumbo que tomará Estados Unidos contra Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar la república islámica por la represión de las protestas que mantienen los iraníes desde hace dos semanas.
Israel bombardea dos pueblos en el sureste del Líbano tras emitir órdenes de evacuación
Israel bombardeó este jueves cuatro edificios en dos localidades diferentes del sureste del Líbano, tras emitir órdenes de evacuación para la zona y mientras continúa con sus ataques pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024. Por un lado, cazas israelíes alcanzaron dos inmuebles "residenciales" en Sohmor, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), apenas una hora y media después de que el portavoz el Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, emitiera en X una orden de evacuación para ambos edificios. Adraee también publicó un segundo llamado para otros dos edificios en Mashghara, a pocos kilómetros de Sohmor y también ubicada en la parte meridional del Valle de la Bekaa, que aseguró eran "utilizados" por el grupo chií libanés Hizbulá.
Mueren al menos tres palestinos por ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego
Al menos tres palestinos han muerto este jueves por dos ataques israelíes en diferentes puntos de la Franja de Gaza pese al alto el fuego, según informaron fuentes médicas a EFE. Según fuentes del hospital gazatí de Al Aqsa, un ataque dirigido al patio trasero de una vivienda en Deir El Balah (centro de Gaza) resultó en al menos un muerto y un herido grave. Según dijo su familia a EFE, el fallecido, de 34 años, se llamaba Said Jaled al Jarou. Además, dos personas murieron por fuego israelí en el cruce de Al Alam, en la zona de Mawasi de Rafah (sur de la Franja). Según fuentes del complejo médico Al Naser, el Ejército israelí impidió a los equipos de emergencia acceder al lugar para recuperar los cuerpos. Tras ser consultado por EFE al respecto, el Ejército israelí afirmó que "más temprano hoy, en el sur de la Franja de Gaza, las tropas identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, representando una amenaza inminente a su seguridad".
Los palestinos acogen con desconfianza el paso a la segunda fase del alto el fuego en Gaza
Los palestinos ven con desconfianza el anuncia de una segunda fase de la tregua. "Es pura palabrería. Esta mañana recé la oración "Al Fayr" (del alba) y, al salir de la mezquita, bombardearon con dos misiles y destruyeron toda la zona. ¿Qué demuestra eso? No hay ni segunda ni tercera fase, están mintiendo", dice Yamil Hamada, de 57 años a EFE. Cuando salió del templo, Hamada escuchó las detonaciones de edificios gazatíes que, a diario, el Ejército de Israel lleva a cabo en el perímetro de Gaza que aún permanece bajo su control, más allá de la conocida como la 'línea amarilla'.
El jefe del comité que gobernará Gaza sugiere usar los escombros para ganar territorio
El ingeniero gazatí Ali Shaaz, que liderará el comité de 15 miembros encargado de gobernar y reconstruir una Franja de posguerra, ha sugerido en su primera entrevista concedida a una radio que los escombros en Gaza podrían usarse para crear "nuevas islas" y ampliar su extensión, y señaló como la máxima prioridad lograr un alojamiento adecuado" para los casi dos millones de desplazados. "Ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, si yo trajera excavadoras y arrojara los escombros al mar, creando nuevas islas y nuevas tierras, ¿qué significaría eso? Ganaría tierras para Gaza, limpiaría los escombros", dice Shaaz -nacido en Jan Yunis (ciudad del sur de Gaza) pero que vive en Cisjordania- en una entrevista divulgada ayer miércoles por Basma Radio, con base en Ramala. Este mismo jueves, los miembros que conformarán el comité tecnócrata (cuyos nombres aún no se han anunciado de forma oficial) llegaron a El Cairo, según confirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia, para reunirse con el búlgaro Nickolay Mladenov, elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Junta de Paz en Gaza.
Expertos de la ONU avisan de que Gaza ha entrado en una nueva fase de "genocidio sin testigos"
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han avisado de una nueva fase de "genocidio sin testigos" en la Franja de Gaza provocada por el bloqueo a la ayuda humanitaria. Además, han denunciado la muerte de periodistas, la expulsión de observadores y la parálisis de las organizaciones humanitarias. "Al bloquear la ayuda, Israel está agravando condiciones que ponen en peligro la vida y aumenta la posible responsabilidad penal de sus dirigentes", han señalado este jueves en un comunicado conjunto más de una veintena de expertos de Naciones Unidas entre los que figura la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese.
Los expertos se han mostrado especialmente críticos con la decisión tomada por las autoridades israelíes el 30 de diciembre de prohibir la actividad de 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Palestina, lo que según los firmantes es ilegal. "Marca una nueva fase de una política que hace la vida insoportable a una población ya devastada por el genocidio", afrirman antes de advertir de que esta estrategia "creará condiciones que empujen a los palestinos a una privación crónica, amenazando su propia supervivencia".
La cifra de muertos durante el alto el fuego supera los 450 gazatíes, entre ellos un centenar de niños
Ya son 451 los palestinos muertos por fuego israelí, incluidos al menos un centenar de niños, desde que entró en vigor el actual alto el fuego, el pasado 10 de octubre. Según ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad de Hamás en la Franja. "El número total de personas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas son dos fallecidos y cinco heridos", por lo que la cifra escala hasta los 451 muertos y 1.251 heridos en ese mismo periodo. Además, según informó el martes Unicef, el número real de menores palestinos muertos podría ser mayor ya que estos son solo los casos "con suficientes detalles" para ser registrados.
En estos 97 días, los servicios de rescate han recuperado 710 cadáveres, de los miles que se estima siguen bajo los escombros de una Franja devastada por los ataques israelíes en la que más del 80% de sus edificios, según la ONU, han sido dañados o destruidos.
Save the Children denuncia la muerte de palestinos por las tormentas y el derrumbe de edificios en Gaza
La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este jueves la muerte de palestinos a causa del frío y el derrumbe de edificios afectados por la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza y ha lamentado que, pese al acuerdo de octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sigan vigentes las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino.
Shuruq, trabajadora de Save the Children en la Franja, ha detallado que "al menos siete niños y niñas y 24 adultos han muerto este invierno por falta de refugio y varias personas, incluidos niños y niñas, han muerto o resultado heridas por la caída de restos de escombros". "Para la mayoría de la gente no hay hogar al que volver. Las endebles tiendas de campaña no bastan para resguardar a las familias del invierno", ha denunciado.
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
- Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
- Soldados de EEUU y Dinamarca simularán una guerra en el Ártico en unas maniobras de la OTAN en plena tensión por Groenlandia
- Groenlandia y Dinamarca plantan cara a Trump ante la reunión en Washington sobre el futuro de la isla ártica
- EEUU tiene en su poder un aparato que sospecha está vinculado al 'síndrome de La Habana', según medios norteamericanos