DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Expertos de la ONU avisan de que Gaza ha entrado en una nueva fase de "genocidio sin testigos"

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han avisado de una nueva fase de "genocidio sin testigos" en la Franja de Gaza provocada por el bloqueo a la ayuda humanitaria. Además, han denunciado la muerte de periodistas, la expulsión de observadores y la parálisis de las organizaciones humanitarias. "Al bloquear la ayuda, Israel está agravando condiciones que ponen en peligro la vida y aumenta la posible responsabilidad penal de sus dirigentes", han señalado este jueves en un comunicado conjunto más de una veintena de expertos de Naciones Unidas entre los que figura la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese.

Los expertos se han mostrado especialmente críticos con la decisión tomada por las autoridades israelíes el 30 de diciembre de prohibir la actividad de 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Palestina, lo que según los firmantes es ilegal. "Marca una nueva fase de una política que hace la vida insoportable a una población ya devastada por el genocidio", afrirman antes de advertir de que esta estrategia "creará condiciones que empujen a los palestinos a una privación crónica, amenazando su propia supervivencia".