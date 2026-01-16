Ciudadanos españoles, junto con colombianos y cubanos, acusados en Lituania de sabotajes a cuenta de Rusia

Un grupo de seis personas, entre los que se encuentran ciudadanos españoles, colombianos y cubanos, ha sido acusado de terrorismo en Lituania por un presunto atentado fallido contra una empresa relacionada con la ayuda militar a Ucrania en 2024, informó este viernes la fiscalía del país báltico.

A finales de ese año, las autoridades lituanas habían anunciado la detención de dos ciudadanos españoles, los cuales, según el comunicado publicado este viernes, actuaron en connivencia con los otros cuatro sospechosos, siguiendo instrucciones de la inteligencia militar rusa.

Las seis personas, todas ellas en prisión preventiva, se enfrentan a penas de prisión de hasta 15 de años de cárcel por intentar quemar las instalaciones de una empresa en la ciudad lituana de Siauliai, donde se almacenaban equipos técnicos de radio destinados a las fuerzas armadas ucranianas.

Sin embargo, según la reconstrucción de los hechos que presentó este viernes la fiscalía, el grupo fracasó dos veces en su misión y no consiguió dañar el material.

Un primer intento se produjo presuntamente el 17 de septiembre de 2024, cuando un ciudadano español y un ciudadano con doble nacionalidad española y colombiana se desplazaron hasta las instalaciones de la empresa TVC Solutions con material incendiario pero abandonaron su plan tras ser sorprendido por unos transeúntes.

Los dos hombres huyeron a Riga, la capital de la vecina Letonia, donde fueron detenidos por la policía y extraditados a Lituania.

El segundo intento tuvo lugar supuestamente el 22 de septiembre de 2024. En esa ocasión viajaron a Siauliai según la fiscalía un ruso y un bielorruso residentes en España.

Los dos se marcharon de allí con el convencimiento de que habían tenido éxito, aunque más tarde se determinó que las instalaciones no habían sufrido daños porque el líquido incendiario fue insuficiente para hacer arder los equipos almacenados por la empresa lituana.

Un día después, de acuerdo con la fiscalía, el 23 de septiembre, llegó al lugar de los hechos una ciudadana cubana residente en Rusia para valorar el perjuicio que se había causado el ataque, pero fue detenida por las autoridades lituanas.

Los investigadores también lograron identificar a un colombiano residente en España que supuestamente actuó como intermediario y desempeñaba un papel financiero en el grupo y que fue detenido y transferido a Lituania en mayo de 2025.

Ahora, el Tribunal Regional de Siauliai debe decidir si admite a trámite la acusación y abre un proceso contra los acusados.

Por cuenta de Rusia

Finalmente, concluyó la fiscalía, existen otros cuatro sospechosos, uno de los cuales ya ha sido detenido en Colombia y se halla en proceso de extradición.

Los otros tres se hallan en busca y captura; se trata de dos varones cubanos, uno de ellos también con nacionalidad rusa, ambos nacidos en 1991, y de una mujer con doble nacionalidad cubana y española, nacida en 1965.

La valoración de las fuerzas de seguridad de Lituania y de las de otros países europeos es que este mismo grupo ha podido cometer posiblemente actos de sabotaje similares en República Checa, Polonia y Rumanía.

Se cree que las acciones estuvieron todas ellas coordinadas por el colombiano y el cubano residentes en Rusia, relacionados con los servicios secretos rusos.

"Las pruebas recogidas en Lituana proporcionan motivos razonables para sospechar que los actos de sabotaje que se intentó cometer en Siauliai fueron realizados por órdenes del GRU (inteligencia militar rusa) y en su beneficio", resaltó la fiscalía.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo era "intimidar a la sociedad, perturbar y obstaculizar el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y alentar el miedo y la desconfianza en el seno de las sociedades occidentales".