Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. El balance de muertos es de varios millares.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas ante las preocupaciones por un ataque de EEUU Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de cinco horas, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos. De acuerdo a este portal web, el NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) ha expirado y algunos vuelos han retomado su ruta hacia Teherán, después de un cierre que ha obligado a las aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos. La misma plataforma ha informado poco antes de las 2.00 horas de este jueves (23.30 horas de este miércoles en España) del aviso, indicando que tiene una validez de "poco más de dos horas" en las que solo podían aterrizar o despegar de territorio iraní los vuelos internacionales con "permiso".

Macron confirma el envío de militares franceses en Groenlandia El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado en las primeras horas de este jueves la participación de su país en la 'Operación Resistencia Ártica', después de que el Ejecutivo danés haya anunciado que sus Fuerzas Armadas ampliarán su presencia en la isla de Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo. "A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, 'Operación Resistencia Ártica'", ha declarado en un escueto mensaje en redes sociales. El jefe del Elíseo ha asegurado que "los primeros elementos militares franceses ya están en camino (y que) otros les seguirán", si bien no ha precisado el número de uniformados enviados ni los que pretende mandar.

Trump dice que ha sido informado de que "las matanzas en Irán están cesando" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esté miércoles que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes. "Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Donald Trump en un acto con la prensa en la Casa Blanca este 14 de enero de 2026. / EP

El Gobierno aconseja a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país "haciendo uso de los medios disponibles", a la vez que ha desaconsejado viajar a la zona por la situación de "gran inestabilidad" que se vive en la región. El departamento que dirige José Manuel Albares ha actualizado las recomendaciones de viaje a Irán, indicando que la situación es "inestable en todo el país". La oenegé Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y "miles" más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas. Desde Exteriores han recordado que "se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo Internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero".

Trump confirma que se han paralizado las ejecuciones en Irán En una rueda de prensa, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha paralizado las ejecuciones. Lo ha dicho antes de un acto retransmitido en directo con agricultores. Trump en la Casa Blanca, este miércoles 14 de enero de 2026, en un acto público con agricultores. / EP

España recomienda a sus ciudadanos que abandonen Irán por las protestas El Gobierno español recomendó este miércoles a sus ciudadanos que se encuentran en Irán que abandonen la República Islámica por la oleada de protestas, cuya represión dejó más de 3.000 muertos, según una oenegé. "Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web. "La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señala la institución.

El G-7 amenaza con más sanciones contra Irán si prosigue la represión Los ministros de Exteriores del G7 mostraron este miércoles su inquietud por la represión de las manifestaciones en Irán, al tiempo que amenazaron a Teherán con nuevas sanciones si esta prosigue. "Estamos listos a imponer medidas restrictivas suplementarias si Irán prosigue la represión de las manifestaciones y de la oposición, en violación del derecho internacional relativo a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales", indican los ministros en un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores, que preside este grupo. El comunicado, firmado por los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, además de por la alta representante de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, pide a Teherán "la mayor contención" frente a las manifestaciones y que no recurra a la violencia.

Dinamarca anuncia un grupo de trabajo para una "solución" sobre Groenlandia tras no llegar a un acuerdo El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo.

Lufthansa rodeará el espacio aéreo iraní e iraquí y realizará solo vuelos diurnos a región El grupo alemán Lufhansa anunció este miércoles que a partir de ahora todos los aviones de sus aerolíneas rodearán el espacio aéreo de Irán y de Irak y que los vuelos a Tel Aviv y Amán a partir de este jueves se realizarán sin que el personal pernocte en la región, por motivos de seguridad. "Debido a la situación actual en Oriente Medio el grupo Lufhansa ha decidido tras una cuidadosa valoración que los vuelos hacia y desde Tel Aviv, así como hacia y desde Amán, a partir del jueves 15 de enero hasta el lunes 19 de enero, se realicen como vuelos diurnos", dijo una portavoz a EFE.