"Esta vez no fallará": la amenaza mostrada en la televisión de Irán contra Trump

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos a raíz de la ola de protestas en contra del régimen del ayatolá Alí Jamenei se mantienen vivas, mientras el balance de muertos durante la represión de las movilizaciones aumenta. Ante la amenaza del presidente norteamericano, Donald Trump, de llevar a cabo una intervención militar, la televisión estatal iraní ha señalado directamente al republicano emitiendo una fotografía del ataque que sufrió durante la última campaña electoral con un mensaje que rezaba: "Esta vez (la bala) no fallará".

En la imagen emitida por la cadena pública de la República Islámica, se aprecia a una persona durante las movilizaciones en apoyo al Gobierno de los ayatolás sujetando un cartel donde aparece Trump rodeado de agentes del Servicio Secreto y sangrando de una oreja tras el intento de asesinato que sufrió en Butler, Pensilvania, el pasado 13 de julio de 2024.

Aunque la secuencia no dura más que unos pocos segundos, y responde a uno de los muchos mensajes de desafío a Washington mostrados en estos actos organizados por el régimen, la difusión de este vídeo se ha está interpretando como una amenaza y una respuesta a las acciones del republicano, quien ha apoyado abiertamente las protestas que en los últimos días han tomado las calles de Teherán, publicando mensajes en sus redes sociales donde aseguraba que "la ayuda ya está en camino" y "Hagamos a Irán grande otra vez" ("MIGA" por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la Administración Trump no se ha hecho eco todavía de estas imágenes emitidas durante la noche de este miércoles. Lo que sí ha hecho la Casa Blanca, ha sido evacuar a una parte de su personal estacionado en Oriente Próximo, especialmente en la base aérea de Al Udeid, situada en Qatar, donde trabajan unas 10.000 personas, en una maniobra muy similar a la realizada en verano de 2025 antes de bombardear las infraestructuras nucleares de la República Islámica.

Mientras, las protestas y movilizaciones siguen adelante. Y aunque el republicano asegura que el régimen de los ayatolás ha dejado de matar a los manifestantes, sigue avivando unas protestas que, hasta la fecha, y según la ONG HRANA, han dejado más de 2.600 víctimas mortales. Aunque el bloqueo de las comunicaciones por parte del régimen hacen pensar que el número de víctimas sea mucho mayor.