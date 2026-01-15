El Premi Internacional Catalunya distingue a dos activistas israelí y palestina por su trabajo conjunto por la paz

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado el Premio Internacional Catalunya, un galardón que este año reconoce el trabajo por la paz de dos mujeres activistas, la israelí Yael Admi y la palestina Reem Alhajajra, que trabajan juntas bajo la iniciativa 'La Llamada de las Madres' (Mother’s Call). Este movimiento transfronterizo impulsado por mujeres que reclama el fin de la violencia y la reanudación de las negociaciones como única vía para garantizar la seguridad y la dignidad de ambos pueblos.

“TKTK”, ha dicho Illa en el acto de entrega del 37º Premio Internacional Catalunya en el Palau de la Generalitat, coloca el foco en la sociedad civil y, en particular, en el liderazgo femenino como vía alternativa ante el bloqueo diplomático y la escalada de violencia en Oriente Próximo.

El jurado ha querido premiar la trayectoria conjunta de Admi y Alhajajra y su compromiso sostenido con la reconciliación, el diálogo y la construcción del que se ha dado en llamar ‘el día después’ de la guerra. Se trata de un galardón compartido que reconoce una alianza activa que lleva años desafiando fronteras físicas, políticas y emocionales, que reclama que sin diálogo no hay salida.

De la pérdida al activismo

La historia personal de Yael Admi está marcada por la guerra desde muy temprano. Nacida en Israel, perdió a su hermano en un enfrentamiento armado con Egipto y, años después, a su madre, profundamente afectada por el duelo. La experiencia del dolor no la empujó al repliegue, sino al activismo.

Doctora en Filosofía y especializada en ética y diálogo, acumula más de cuarenta años de trabajo por la paz. Ha presidido el Parents Circle–Families Forum, que reúne a familias israelíes y palestinas que han perdido a seres queridos, y ha actuado como facilitadora en procesos de resolución de conflictos. Todo ello, mientras desarrollaba una carrera profesional como ingeniera de software especializada en inteligencia artificial.

Admi es también cofundadora de Women Wage Peace, un movimiento nacido tras la guerra de Gaza de 2014 que impulsa una solución política negociada con una fuerte implicación de la sociedad civil. Desde su equipo estratégico promovió la alianza con la organización palestina Women of the Sun, liderada por Reem Alhajajra. De esa colaboración surgió Mother’s Call, una de las iniciativas más visibles del activismo femenino por la paz. Admi ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz en 2024 y 2025.

Desde el campo de refugiados

Reem Alhajajra nació y creció en el campo de refugiados de Deheisha, en Belén. Madre de tres hijos, es hoy una de las voces palestinas más influyentes en la construcción de paz con perspectiva de género. Cofundadora y directora de Women of the Sun, defiende que sin mujeres en la mesa de negociación no hay acuerdos duraderos.

Formada en Administración de Empresas y Trabajo Social, combina la planificación estratégica con el trabajo comunitario, con un objetivo claro: reforzar el papel de las mujeres como agentes políticos y sociales en un contexto marcado por la ocupación y la violencia estructural. La revista TIME la ha incluido entre las mujeres más influyentes del mundo y le concedió el galardón ‘TIME Women of the Year Award 2024’.

Además, su trabajo ha sido reconocido con el Premio Vigdís para el Empoderamiento de las Mujeres 2025, otorgado por el Consejo de Europa y el Gobierno de Islandia. Al igual que Admi, ha sido nominada al Nobel de la Paz en 2024 y 2025, y al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

Voluntad pacifista

El Premio Internacional Catalunya, dotado con 80.000 euros y la escultura ‘La clau i la lletra’ de Antoni Tàpies, se concede desde 1989 a personalidades que han contribuido de forma decisiva al desarrollo de los valores culturales, científicos o humanos.

Al reconocer conjuntamente a una activista israelí y a una palestina, el galardón refuerza su dimensión simbólica y lanza un mensaje que trasciende el acto institucional, en favor de la paz.