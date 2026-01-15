Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia dispuesta a recibir a los emisarios de Trump, pero condena las amenazas a Irán

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a recibir a los emisarios del presidente de EEUU, Donald Trump, pero ha condenado abiertamente las amenazas a Irán. "Estamos abiertos al contacto con los señores (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner", ha señalado el jefe de la diplomacia en rueda de prensa donde ha recordado que Putin recibió a Witkoff en seis ocasiones en 2025 para abordar el arreglo pacífico en Ucrania. Según informa la agencia Bloomberg, el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff y Kushner, yerno de Trump, tienen previsto viajar a Rusia en este mes y reunirse con Putin, con quien discutirán las garantías de seguridad para Ucrania y un borrador de acuerdo.

Con esto, Lavrov ha tachado de "poco serias" las afirmaciones de los aliados europeos de Ucrania de que "la prioridad número uno es un alto el fuego", en lo que ha considerado un intento de ganar tiempo para Kiev. Según ha señalado, "no se puede esperar ninguna paz sólida y duradera" si no se acuerdan las vías para acometer las "causas originales" del conflicto.

A su vez, ha rechazado tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica. "Las amenazas (...) son categóricamente inadmisibles", ha asegurado María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.