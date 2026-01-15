Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania declara el estado de emergencia energética en medio de ataques rusos y el frío extremo
El Gobierno de Ucrania ha declarado este miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche. "Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves (...) En general, se declarará el estado de emergencia para el sector energético de Ucrania", ha señalado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un comunicado en redes sociales tras una reunión al respecto con otras autoridades. El mandatario ha anunciado el establecimiento de "una sede de coordinación permanente" para abordar la situación en la capital, Kiev, y en este sentido ha encargado al exministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, "la supervisión de las labores de apoyo a las personas y las comunidades" afectadas por los cortes en el suministro eléctrico y la carestía de calefacción, además de la "resolución de cuestiones prácticas".
Reino Unido cifra en más de 1,2 millones las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a que Rusia ha sufrido más de 1,2 millones de bajas desde que comenzó la invasión de Ucrania, cuando queda poco más de un mes para que se cumpla el cuarto aniversario de su inicio por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total", ha señalado el Ministerio de Defensa británico, que precisa que en 2025 Moscú habría sufrido alrededor de 415.000 bajas (entre muertos y heridos), lo que supone la segunda cifra anual más alta desde 2022.
Orbán advierte de que la UE no recuperará los créditos que conceda a Ucrania
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido nuevamente en poner en cuestión la postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania y el destino de los préstamos que se le están concediendo a pesar de los "impactantes y escandalosos" casos de corrupción que sacuden al Gobierno de Volodimir Zelenski. Orbán ha desdeñado el plan para Ucrania presentado este miércoles por la Comisión Europea y ha concluido recalcando la ingenuidad de Bruselas en relación a varias cuestiones, principalmente aquellas que tienen que ver con la recuperación de la financiación que se ha destinado a Kiev y a su final en esta guerra.
Más de 70.000 rusos se quedan sin electricidad en la región de Briansk por ataque de Kiev
Más de 70.000 personas se quedaron hoy sin suministro eléctrico en la región fronteriza rusa de Briansk por un ataque con misiles de Ucrania, informaron las autoridades locales. "La central térmica de Klintsóvskaya y la subestación de Naitopovichskaya resultaron dañadas como consecuencia de un ataque con misiles. Más de 70.000 personas en dos municipios sufrieron cortes de electricidad", escribió el Telegram el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz. Agregó que se están tomando todas las medidas necesarias para subsanar la situación. El gobernador de la vecina Bélgorod, Viacheslav Gladkov, sugirió la víspera la necesidad de trasladar a los habitantes de esa región fronteriza rusa a otros territorios si no se estabiliza la situación con los cortes masivos de electricidad, causados por continuos ataques ucranianos.
Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev en pleno invierno
Los continuos ataques a la infraestructura energética ucraniana han dejado a 200.000 personas en Kiev sin calefacción ni electricidad, "esenciales en pleno invierno", alertó este miércoles la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR). Los daños en las redes energéticas han afectado a 800 edificios residenciales de la capital ucraniana pero también han dejado completamente sin calefacción a Bucha, Irpin y Hostomel, municipios a las afueras de Kiev. Para responder a esta crisis, los equipos de la Cruz Roja se han coordinado con los servicios de emergencia ucranianos para repartir comidas y bebidas calientes, así como para proporcionar estaciones de carga de móviles, a 700 personas al día.
Los ataques rusos mataron más civiles en 2025 que en el año anterior
Los ataques rusos causaron significativamente más bajas civiles en Ucrania en 2025 que en años anteriores. Bloomberg informó de que una evaluación exhaustiva realizada por gobiernos europeos no especificados concluyó que los ataques rusos mataron a aproximadamente 2.400 civiles ucranianos y hirieron a casi 12.000 en 2025, un aumento de casi el 30% con respecto a 2024. Rusia incrementó drásticamente el tamaño, la escala y la capacidad de destrucción de sus ataques a lo largo de 2025, lo que probablemente contribuyó al aumento de víctimas civiles. Las fuerzas rusas solo lanzaron tres paquetes de ataque con más de 200 proyectiles en 2024, siendo el mayor de 287 proyectiles en diciembre de 2024. En contraste, las fuerzas rusas lanzaron 42 paquetes de ataque con más de 300 proyectiles en 2025, siendo el mayor de 823 proyectiles en septiembre de 2025. Los ataques rusos han matado a aproximadamente 15.000 civiles y herido a más de 40.000 desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
Rusia acusa a Ucrania de atacar un petrolero de bandera maltesa en el mar Negro
Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra el buque petrolero 'Matilda', de bandera maltesa y perteneciente a una compañía griega, en aguas del mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el martes sobre las 10.15 horas (hora local), cuando dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército ucraniano atacaron el barco a unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, situada en la región rusa de Krasnodar.
Bruselas propone que dos tercios de los 90.000 millones a Ucrania vayan a apoyo militar
La Comisión Europea propuso este miércoles que 60.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones que la Unión Europea concederá a Ucrania para 2026 y 2027 se destinen a apoyo militar y que se dé preferencia a las compras de equipamiento en países europeos. Los restantes 30.000 millones de euros se destinarían a apoyo presupuestario para permitir que el país en guerra siga financiado servicios públicos y el funcionamiento del Estado, según la propuesta presentada por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. "Rusia no da señales de ablandarse, de arrepentimiento ni de buscar la paz. Al contrario, durante la Navidad, vimos cómo intensificó sus ataques, matando civiles y atacando infraestructuras energéticas. Esto debe terminar. Todos deseamos la paz para Ucrania, y para ello, Ucrania debe estar en una posición de fuerza", dijo en una rueda de prensa.
Rusia dispuesta a recibir a los emisarios de Trump, pero condena las amenazas a Irán
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a recibir a los emisarios del presidente de EEUU, Donald Trump, pero ha condenado abiertamente las amenazas a Irán. "Estamos abiertos al contacto con los señores (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner", ha señalado el jefe de la diplomacia en rueda de prensa donde ha recordado que Putin recibió a Witkoff en seis ocasiones en 2025 para abordar el arreglo pacífico en Ucrania. Según informa la agencia Bloomberg, el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff y Kushner, yerno de Trump, tienen previsto viajar a Rusia en este mes y reunirse con Putin, con quien discutirán las garantías de seguridad para Ucrania y un borrador de acuerdo.
Con esto, Lavrov ha tachado de "poco serias" las afirmaciones de los aliados europeos de Ucrania de que "la prioridad número uno es un alto el fuego", en lo que ha considerado un intento de ganar tiempo para Kiev. Según ha señalado, "no se puede esperar ninguna paz sólida y duradera" si no se acuerdan las vías para acometer las "causas originales" del conflicto.
A su vez, ha rechazado tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica. "Las amenazas (...) son categóricamente inadmisibles", ha asegurado María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.
El Parlamento ucraniano confirma el nombramiento de Fedórov como ministro de Defensa
El Parlamento ucraniano ha aprobado este miércoles con el voto afirmativo de 277 de sus 395 diputados el nombramiento como ministro de Defensa de quien fuera hasta ayer ministro de Transformación Digital del país, Mijailo Fedórov. Según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform, la candidatura de Fedórov para ocupar el cargo en sustitución de Denís Shmigal fue propuesta en la víspera por el presidente del país, Volodímir Zelenski. A sus 34 años, Fedórov es la cara más reconocible del ambicioso proceso de digitalización lanzado por Zelenski desde su llegada al poder en 2019 tras una campaña electoral muy centrada en las redes sociales que dirigió el hoy ministro de Defensa desde la empresa de márketing digital y servicios de internet que dirigía entonces.
