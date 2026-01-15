DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Washington dice que dará a conocer a los integrantes la Junta de Paz de Gaza esta semana
Los nombres de los integrantes de la Junta de Paz de Gaza, órgano que supervisará al Gobierno de tecnócratas que se va a instaurar en la Franja, probablemente se den a conocer durante las "próximas 48 horas" dijeron funcionarios estadounidenses este miércoles, día en que Washington ha anunciado también el arranque de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump. "Hoy se enviaron invitaciones para la Junta de Paz a muchos países. La respuesta ha sido abrumadora. La gente realmente quiere participar", explicó un funcionario, que añadió que Trump ha "seleccionado personalmente a los que le gustaría que fueran parte de la misma" y que los elegidos se harán públicos seguramente en los próximos dos días. Los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.
Reino Unido eleva su alerta y desaconseja los viajes no esenciales a Israel
Reino Unido elevó su nivel de alerta para Israel en la madrugada del jueves y ahora desaconseja cualquier viaje al país que no sea esencial a raíz de un "mayor riesgo de tensión regional". Según la oficina gubernamental de alerta los británicos en el exterior, (FCDO por sus siglas en inglés), el Gobierno recomienda a sus ciudadanos no visitar ninguna parte de Israel, mientras que antes advertía de mantenerse alejados solo de algunos puntos del país. "Hay un mayor riesgo de tensión regional. Una escalada podría llevar a perturbaciones de los viajes y otros impactos imprevistos", advierte la página del Gobierno británico. Reino Unido ya desaconsejaba los viajes a cualquier punto de Gaza y varias zonas de Cisjordania.
La fase dos del plan de paz empieza en Gaza
La fase dos del plan de paz para Gaza consta de 20 puntos que sirven de guía para pasar del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción. El enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha descrito que se empieza esa segunda fase con "una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado". El enviado estadounidense ha expresado que "espera" que Hamás "cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido" que queda en el enclave palestino. "De no hacerlo, las consecuencias serán graves", ha amenazado.
EEUU ha anunciado el inicio de la "fase dos" de su plan en Gaza con el objetivo de desmilitarizar Hamás
La presidencia palestina y la mayoría de las facciones declararon este miércoles su apoyo al comité de tecnócratas para administrar la Franja de Gaza, después de que Egipto anunciara en calidad de mediador un consenso para la formación de este ente. En consecuencia, EEUU ha anunciado el inicio de la fase dos de su plan para Gaza, que implicará la entrega de las armas por parte de Hamás. El movimiento islamista Hamás y la Yihad Islámica, entre otros, afirmaron en un comunicado que acordaron "apoyar los esfuerzos de los mediadores para formar el Comité Nacional de Transición Palestino encargado de administrar la Franja de Gaza, al tiempo que se proporciona el entorno adecuado" para que comience su labor.
La presidencia palestina, con sede en Ramala, en Cisjordania, también anunció su apoyo en los medios de comunicación oficiales, y una fuente de la oficina del gobierno declaró a AFP que el comunicado "refleja la posición del movimiento Fatah", ya que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, es también el líder de este grupo.
Egipto asegura que hay consenso para formar un comité palestino para administrar Gaza
El Gobierno egipcio anunció este miércoles que se alcanzó un "consenso" entre todas las partes sobre los nombres de los miembros del comité tecnocrático palestino de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza en el marco del plan de Donald Trump. "Esperamos que, tras este acuerdo, el comité sea anunciado pronto y luego desplegado en la Franja de Gaza para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales", afirmó el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, al término de las conversaciones sobre el tema celebradas en El Cairo. El programa en 20 puntos presentado en octubre por el presidente estadounidense, tras dos años de guerra, prevé que este comité de transición gobierne el territorio palestino bajo la supervisión de un Consejo de la Paz, presidido por el propio presidente de Estados Unidos.
Israel derriba la vivienda en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque mortal en Israel
El Ejército de Israel ha demolido este miércoles la vivienda en la ciudad cisjordana de Qabatiya del palestino responsable de un ataque perpetrado a finales de diciembre en el norte de Israel, suceso que se saldó con al menos dos muertos y varios heridos. Así, ha indicado en un comunicado que la vivienda, acordonada poco después del ataque, ejecutado el 26 de diciembre, ha sido demolida por militares, quienes han detenido también a "varios sospechosos" por su presunta "conexión con actividades terroristas". El atacante, Ahmed al Rub, mató a Shimshon Mordechai, de 68, y a Aviv Maor, de 19, en un atropello intencionado y ataque con arma blanca antes de ser tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad.
La editorial francesa, Hachette, retira el polémico manual educativo que denomina "colonos judíos" a víctimas del 7-O
La editorial francesa Hachette ha decidido retirar un libro de texto criticado por el presidente francés, Emmanuel Macron, al calificar a las víctimas israelíes de los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023 de "colonos judíos". La sección Hachette Livre ha anunciado hoy la retirada de tres libros de texto titulados 'Objectif Bac Terminal', destinados a ayudar a los alumnos a preparar los exámenes de selectividad franceses, que dan acceso a la universidad.
En un comunicado de prensa, la editorial ha dicho comprender la "conmoción" suscitada y ha pedido disculpas por ese contenido "erróneo" presente en una página de esos libros, y que trata de esclarecer con una investigación interna. El jefe de Estado francés había criticado este miércoles esos libros por su contenido "intolerable" al "falsificar" los hechos acaecidos en Israel, después de que la Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) lanzara la voz de alarma anoche sobre el contenido del citado manual. "¿Es demasiado pedir a una editorial de renombre que evite este tipo de retórica confusa y negacionista?", se preguntó la LICRA en un mensaje en sus redes sociales.
Aumentan en un 50% los nacidos con peso bajo en Gaza a causa de la ofensiva israelí
Los bebés que presentaron un peso bajo al nacer en Gaza en 2025 aumentaron en un 51% respecto al año 2022, antes de la ofensiva israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Sanidad del enclave, que atribuye esta subida a los problemas de malnutrición que padecieron las mujeres palestinas por el bloqueo israelí a la entrada de comida. El portavoz de Sanidad, Zaher Al Wahidi, explica que en 2025 se registraron 4.494 casos de recién nacidos con un peso menor a los 2.500 gramos, frente a los 2.982 contabilizados en 2022.
Según los datos, en 2025 hubo 315 bebés que presentaron malformaciones congénitas, lo que supone un 71% de aumento frente a los 184 registrados en 2022. Además, el año pasado se contabilizaron 616 mortinatos (muerte fetal a partir de la semana 20 de gestación) frente a los 327 en 2022, un 88 % más. "Todo esto se debe a varios factores, el primero de ellos la inseguridad alimentaria y la hambruna que se produjo en la Franja de Gaza", explica Al Wahidi.
Israel mata al enfermero de un hospital de Gaza en un ataque con dron en el sur
Un enfermero del hospital Naser del sur de Gaza, que se dirigía a revisar su casa y coger ropa de invierno para sus hijos, murió este martes en un ataque israelí con un dron en la localidad sureña de Jan Yunis. Según han informado a la Agencia Efe fuentes de su familia, el fallecido es Hatem Ibrahim Abu Saleh, de 46 años, que murió por los disparos de un dron israelí en la rotonda de Bani Suheila de dicha localidad. Ante las preguntas de Efe, el Ejército israelí dice estar buscando información al respecto.
Ela taque se produce en medio del alto el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás, unos 450 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 100 niños según Unicef. En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado a más de 71.400 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, según Sanidad.
Grupos palestinos reunidos en El Cairo a punto de acordar el comité para administrar Gaza
Los grupos palestinos reunidos en El Cairo, incluido el islamista Hamás, se acercan a un consenso sobre el comité tecnócrata que administrará Gaza en la segunda fase del alto el fuego que estipula el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según han informado este miércoles a EFE fuentes egipcias y palestinas, ya estarían acordados los nombres del jefe y los componentes del comité, que proponen Egipto, mediador clave, en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), de Mahmud Abás, que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania ocupada, y otros mediadores como son EE.UU, Catar y Turquía.
Según Efe, una fuente palestina que pidió el anonimato ha confirmado que Ali Shaath, ex viceministro palestino de Planificación, fue elegido para dirigir el comité, cuya formación definitiva "se espera que sea anunciada este miércoles". Se espera también que el comité esté compuesto por 18 miembros, todos residentes en Gaza y "sin afiliación política ni ideológica a ninguna facción de la resistencia". De estos, al menos cuatro se encuentran en Egipto desde el comienzo de la ofensiva israelí contra el enclave palestino.
