DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

EEUU ha anunciado el inicio de la "fase dos" de su plan en Gaza con el objetivo de desmilitarizar Hamás

La presidencia palestina y la mayoría de las facciones declararon este miércoles su apoyo al comité de tecnócratas para administrar la Franja de Gaza, después de que Egipto anunciara en calidad de mediador un consenso para la formación de este ente. En consecuencia, EEUU ha anunciado el inicio de la fase dos de su plan para Gaza, que implicará la entrega de las armas por parte de Hamás. El movimiento islamista Hamás y la Yihad Islámica, entre otros, afirmaron en un comunicado que acordaron "apoyar los esfuerzos de los mediadores para formar el Comité Nacional de Transición Palestino encargado de administrar la Franja de Gaza, al tiempo que se proporciona el entorno adecuado" para que comience su labor.

La presidencia palestina, con sede en Ramala, en Cisjordania, también anunció su apoyo en los medios de comunicación oficiales, y una fuente de la oficina del gobierno declaró a AFP que el comunicado "refleja la posición del movimiento Fatah", ya que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, es también el líder de este grupo.