¿Qué dice el el artículo 42.7 del Tratado de la UE? ¿Podría responder Europa a un ataque de EEUU a Groenlandia?

Los países europeos se están moviendo para reforzar la presencia militar en Groenlandia, la isla ártica perteneciente a Dinamarca de la que se quiere adueñar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los contactos de EEUU con las autoridades daneses y groenlandesas no han dado ningún fruto y la hipótesis de una agresión norteamericana a un territorio de un Estado miembro de la Unión Europea cobra cada vez más fuerza. ¿Qué podría hacer en ese caso la UE? ¿Puede responder a un eventual ataque? Veamos cómo regula la legislación comunitaria un escenario de estas características.

La clave es el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992. Este artículo dicta que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás estados miembros "le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas". El mismo tratado recoge que "los compromisos y la cooperación" deberán ajustarse a los ya adquiridos en el marco de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que son, para los estados miembros, "el fundamento de su defensa colectiva".

La única vez que fue activado este artículo fue en 2015, tras los ataques terroristas en París, momento en que Francia pidió asistencia de la Unión Europea. No obstante, existen dudas legales sobre si este artículo aplicaría en el caso de una agresión a Groenlandia, que, si bien pertenece a Dinamarca, no forma parte de la Unión Europea.

Al ser preguntada sobre si la UE estaría obligada a intervenir y dar apoyo a Groenlandia en el caso de que Estados Unidos lance una operación militar allí, bajo el artículo 42.7 de citado tratado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se ha limitado a responder que "no es una pregunta aplicable ahora" y que, "más allá de las especulaciones", Groenlandia "es parte de la OTAN". "La seguridad en el Ártico es uno de los asuntos esenciales para la Alianza Atlántica. La OTAN es una forma de integrar los diferentes intereses que existen allí, pero la seguridad del Ártico también son cuestiones que interesan a la UE. Uno para todos, todos para uno", ha afirmado la jefe del Ejecutivo comunitario invocando el lema de la OTAN.