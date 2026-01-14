Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Argentina y Groenlandia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que se levantan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro con un balance que podría superar los 2.000 muertos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

