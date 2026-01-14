Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Argentina y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que se levantan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro con un balance que podría superar los 2.000 muertos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Una senadora republicana y otra demócrata proponen una ley para impedir a Trump la anexión de Groenlandia La senadora republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen han presentado este martes una propuesta de ley para impedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anexione Groenlandia al país norteamericano, en medio de la insistencia del mandatario por hacerse con el territorio ártico pese a que tanto las autoridades groenlandesas como las de Dinamarca y la Unión Europea han defendido la pertenencia de la gran isla al reino escandinavo. El texto, denominado "Ley de Protección de la Unidad de la OTAN", incluye cinco cláusulas principales entre las que se encuentra "reconocer que cualquier ocupación o toma del territorio soberano de un aliado de la OTAN violaría la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte", según el comunicado publicado por Murkowski en su web. Además, la norma también "prohibiría el uso de fondos del Departamento de Defensa para bloquear, ocupar, anexionar, llevar a cabo operaciones militares contra o ejercer de otro modo el control sobre el territorio soberano de un Estado miembro de la OTAN sin la autorización de dicho Estado o la aprobación del Consejo del Atlántico Norte". De manera similar, también "prohibiría el uso de fondos del Departamento de Estado para desarrollar, apoyar o implementar planes" en ese sentido.

Trump dice que actuará "de manera muy firme" si Irán ejecuta a manifestantes El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos actuará "de manera muy firme" si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones. En una entrevista en la cadena estadounidense CBS, Trump dijo que Estados Unidos intervendría si morían manifestantes, una línea que se ha cruzado sin que se haya producido una reacción. "Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso", dijo.

Irán responde a amenazas de EEUU: "Defenderemos el país hasta la última gota de sangre" El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que Irán responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión", y que si las amenazas se vuelven hechos, defenderán el país "hasta la última gota de sangre". Después de una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, el ministro insistió en que la nación islámica está mucho más preparada que lo que estaba durante la llamada guerra de los 12 días contra Estados Unidos e Israel el pasado junio, aseguando que tiene "sorpresas guardadas" que resultarán "muy efectivas" en caso de una nueva agresión, según declaraciones recogidas por la televisión estatal Press TV.

Trump llama "cretino" o "idiota" al presidente de la Reserva Federal y dice que "se irá pronto" El presidente de EEUU, Donald Trump, llamó "cretino" o "idiota" al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este martes y dijo que "se irá pronto" apenas días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria. "La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal. Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá", dijo Trump durante un discurso para subrayar los supuestos logros de su Administración en Detroit. Los comentarios llegan después de que el fin de semana Powell anunciara que el Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.

El drama de la represión en Irán, crónica del corresponsal Adrià Rocha Cutiller Asal —no es su nombre real— dice que no sabe cómo explicarlo, que le es imposible describir cómo se ha sentido estos días, desde el jueves , cuando habló por última vez con su familia en Irán, hasta este martes a la mañana, cuando por primera vez desde la semana pasada las líneas telefónicas han sido restablecidas —a cuenta gotas, temporalmente— en el país persa. Internet sigue, sin embargo, bloqueado a cal y canto . Más información, aquí.

La cadena Irán Internacional eleva a 12.000 los muertos por las protestas La cadena Iran International calcula que son más de 12.000 las víctimas mortales por las protestas en el país. El apagón de internet ha dificultado el acceso a la información y existen serias dudas sobre la veracidad de las cifras. Mientras Irán ha difundido que el número de muertos sería del orden de 2.000, la oenegé Iran Human Rights (IHRNGO) ha confirmado la cifra de 734 manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales, incluidos 12 niños y seis mujeres. La organización ha reconocido que ha recibido informes que apuntan a "miles" de víctimas mortales. La organización con sede en Oslo señaló en un comunicado que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles". El número de detenidos es superior a los 10.000.

Marc Marginedas EEUU tiene en su poder un aparato que sospecha está vinculado al 'síndrome de La Habana', según medios norteamericanos La cadena de televisión CNN ha informado este martes que el Departamento de Defensa, rebautizado Departamento de Guerra, lleva un año haciendo pruebas a un artefacto que, "según algunos investigadores", podría estar vinculado al conjunto de dolencias y afectaciones psicológicas que han venido sufriendo diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses desplazados en el exterior, más conocido como Síndrome de La Habana. El aparato, siempre según la misma fuente, fue adquirido por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en los últimos prolegómenos de la presidencia de Joe Biden a cambio de "millones de dólares", aunque no especifica la cifra, y tiene "componentes rusos". Más información, aquí.

Lucas Font La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: “Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza” La ministra responsable de los recursos minerales de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, ha asegurado que su Gobierno cuenta con planes de contingencia listos para poner en marcha en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida utilizar la fuerza para hacerse con el territorio. “No queremos revelar todo lo que tenemos planeado, pero hay planes en marcha para mantener a todo el mundo a salvo. Esperemos que no sea necesario [implementarlos]”, ha señalado la ministra en una rueda de prensa este lunes en el Palacio de Westminster, en Londres, donde ha mantenido un encuentro con miembros del Parlamento británico. Más información, aquí.

Trump califica de "irrelevante" el acuerdo comercial con México y Canadá El presidente Donald Trump expresó su indiferencia hacia el acuerdo comercial de América del Norte con Canadá y México, presagiando una larga renegociación del mayor tratado de libre comercio de Estados Unidos. Trump afirmó este martes que el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que firmó en 2020 y está sujeto a revisión este año, "no ofrece ninguna ventaja real". Añadió que el acuerdo beneficia principalmente a Canadá, pero que los estadounidenses "no necesitan su producto" porque "todos se están mudando aquí". "Podríamos tenerlo o no, no importaría", declaró Trump a los periodistas durante una visita a una planta de Ford Motor Co. cuando se le preguntó si participaría en la renegociación del acuerdo o lo dejaría caducar. "Es irrelevante", dijo.