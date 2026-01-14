Trump menosprecia al primer ministro de Groenlandia: "No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema"| Vídeo

El presidente estadounidense, Donald Trump, replicó en tono despectivo a las últimas manifestaciones del primer ministro de Groenlandia en el sentido de que prefieren seguir alineados con Dinamarca que con Estados Unidos en unas declaraciones a periodistas en las que señaló que "va a tener un gran problema" y lo ninguneó diciendo no saber quién es. "No sé nada de él", rubricó.

El 'premier' de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, había manifestado anteriormente que la situación creada por las amenazas de Estados Unidos para hacerse con este territorio autónomo danés hace que no sea conveniente hablar de independencia, sino de unidad dentro del Reino de Dinamarca.

"Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", declaró Nielsen en la víspera de la rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Encuentro entre Dinamarca, Groenlandia y EEUU

La capital estadounidense será sede de ese encuentro en el que participarán el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio.

Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.