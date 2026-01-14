Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Sumar subraya que solo apoyará el envío de tropas a Ucrania si lo aprueba la ONU y Podemos reafirma su oposición

Podemos ha reiterado su oposición frontal a enviar tropas españolas a Ucrania y ha advertido al PSOE de que tendrá que recurrir a la derecha si quiere votos para que lo autorice el Congreso. Mientras, Sumar ha insistido en que solo apoyaría el desplazamiento de soldados a modo de 'cascos azules' si cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas.

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha desgranado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no les ha convocado formalmente a una ronda de contactos para abordar el envío de tropas cuando acabe la guerra de Ucrania, como avanzó la semana pasada tras la reunión de ls países que integran la denominada 'Coalición de Voluntarios'. Así, ha denunciado que la política de Sánchez, con el envío previo de armamento al país, solo ha servido para "elevar la escalada armamentística". "Yo no quiero que los jóvenes españoles que forman parte de las Fuerzas Armadas participen de una guerra. España es el país del 'no a la guerra'", ha zanjado.

Mientras, el coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha vinculado cualquier decisión sobre tropas en Ucrania con el visto bueno de la ONU u otros organismos internacionales.