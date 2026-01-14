Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las tropas ucranianas siguen ganando terreno dentro de la ciudad de Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov cuya reconquista por parte de Ucrania después de que Moscú asegurara haberlo capturado por completo en noviembre refuerza la posición de Kiev ante la presión de EE.UU. para que acepte las exigencias de Rusia en las negociaciones. Según ha informado el Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional ucraniana, las tropas de Kiev "están terminando la limpieza" de la ciudad de los últimos remanentes de las fuerzas rusas que quedaron bloqueadas allí tras las contra-operaciones exitosas (de Ucrania) en los últimos meses de 2025. Las fuerzas de Jartia han capturado el ayuntamiento, situado en la parte central de la ciudad, donde han izado la bandera ucraniana, según se ve en un vídeo de la operación publicado en redes sociales. Informa Efe.
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa sufre daños en ataque ruso
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país invadido por Rusia, sufrió daños en el ataque registrado en la noche del lunes a este martes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Según informó en su cuenta de X, Maciej Wewior, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores olaco, tras "otra noche de terror ruso" por culpa de "un bombardeo nocturno, el consulado polaco en Odesa resultó dañado". "Ninguno de nuestros empleados resultó herido", precisó el portavoz, que también mostró su "gran respeto" al equipo de diplomáticos de Polonia que trabaja en Ucrania, país invadido por Rusia desde febrero de 2022. La agencia polaca 'PAP', que citó a Wewior, indicó que el edificio del consulado de Polonia en Odesa sufrió la rotura de las ventanas, que serán reparadas próximamente.
El Gobierno español autoriza la compra para Ucrania de un radar de largo alcance por 37 millones
El Gobierno, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, ha autorizado este martes un contrato para la fabricación y suministro de un radar lanza táctico de largo alcance ('LTR-25'), así como su correspondiente apoyo logístico, por un valor de 37 millones de euros. Según consta en la referencia del Consejo, la finalidad de este acuerdo es contribuir "al esfuerzo aliado de apoyo a Ucrania" mediante el fortalecimiento de sus capacidades antiaéreas defensivas.
Kazajistán denuncia ataque de drones contra dos petroleros arrendados en el mar Negro
La empresa petrogasífera kazaja KazMunayGaz denunció hoy el ataque de un dron ucraniano contra un petrolero que había arrendado y estaba a la espera de ser cargado en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) ubicada en el puerto ruso de Novorossíisk (mar Negro). "El 13 de enero el petrolero recibió el ataque de un dron. A consecuencia del ataque tuvo lugar una explosión que no llegó a provocar un incendio", indicó la compañía en su canal de Telegram. Según la empresa, "el buque 'Matilda' fue arrendado por la empresa Kazmortransflot", filial de KazMunayGaz. "La carga del petrolero con crudo kazajo en la terminal de KTK estaba prevista para el 18 de enero de 2026", indicó.
El éxito de Ucrania en Kúpiansk refuerza su posición ante la presión de EEUU
Las tropas ucranianas siguen ganando terreno dentro de la ciudad de Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov cuya reconquista por parte de Ucrania después de que Moscú asegurara haberlo capturado por completo en noviembre refuerza la posición de Kiev ante la presión de EEUU para que acepte las exigencias de Rusia en las negociaciones. Según ha informado el Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional ucraniana, las tropas de Kiev "están terminando la limpieza" de la ciudad de los últimos remanentes de las fuerzas rusas que quedaron bloqueadas allí tras las contra-operaciones exitosas (de Ucrania) en los últimos meses de 2025. Las fuerzas de Jartia han capturado el ayuntamiento, situado en la parte central de la ciudad, donde han izado la bandera ucraniana, según se ve en un vídeo de la operación publicado en redes sociales.
Los socios occidentales de Ucrania siguen proporcionando armas y equipo militar a Ucrania
El fabricante de armas alemán Rheinmetall informó el 12 de enero que Ucrania recibirá sus primeros cinco vehículos de combate de infantería Lynx KF41, de un contrato firmado en diciembre de 2025, a principios de 2026. El Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) informó el 11 de enero que el Reino Unido está desarrollando el misil balístico de corto alcance Nightfall, con un alcance probable de más de 500 kilómetros, una ojiva de 200 kilogramos y la capacidad de operar en zonas con fuertes interferencias electromagnéticas. El MoD del Reino Unido informó que las fuerzas ucranianas podrán lanzar el misil desde una gama de vehículos, disparar múltiples misiles en rápida sucesión y retirarse rápidamente. El MoD del Reino Unido señaló que el Reino Unido producirá 10 sistemas de misiles al mes a un precio máximo de 800.000 libras esterlinas (aproximadamente un millón de dólares) por misil. El Reino Unido adjudicará contratos a tres empresas en marzo de 2026 para diseñar, desarrollar y entregar sus primeros misiles en el plazo de un año, para que las fuerzas ucranianas los prueben posteriormente.
Zelenski pide más presión sobre la flota fantasma rusa para avanzar hacia la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este martes a sus aliados que estrechen el cerco sobre la llamada flota fantasma rusa que el Kremlin utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras y advirtió de que Rusia trabaja para incorporar a ella nuevos barcos después de que una quinta parte de las naves hayan dejado de operar debido a las medidas de Kiev y sus socios. Zelenski agregó que reducir los ingresos que Moscú obtiene con esta práctica -que la inteligencia exterior ucraniana estima en al menos 30.000 millones de dólares al año- forzaría a Rusia a tomarse en serio el proceso de paz y ayudaría a avanzar en el proceso diplomático para poner fin a la guerra.
El Parlamento ucraniano confirma la destitución del ministro de Defensa que pasa a ser titular de Energía
La Rada Suprema ucraniana ha confirmado este martes la destitución del hasta ahora ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmigal, paso necesario para asumir como próximo titular de Energía, así como la del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, que se encargará de la cartera que deja Shmigal. Según confirma el Parlamento ucraniano en una nota, un total de 265 diputados ucranianos han aprobado el cese de Shmigal, como paso previo para que se ponga al frente de la cartera de Energía, puesto salpicado por la trama de corrupción que a finales de 2025 se llevó por delante a la ministra Svitlana Hrinchuk y al titular de Justicia, German Galushchenko.
El último ataque ruso al sistema energético deja al 70% de Kiev sin electricidad
El director ejecutivo de la empresa eléctrica nacional de Ucrania, Ukrengo, Vitali Zaichenko, ha asegurado que un 70% de Kiev se quedó este martes sin electricidad debido a los daños causados en el sistema energético por el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra infraestructuras del sector de la capital y otras regiones de Ucrania. Según declaraciones a la publicación Kyiv Independent, el jefe de Ukrenergo ha explicado que este nuevo bombardeo -en el que Rusia empleó cerca de 300 drones y 25 misiles, algunos de ellos balísticos- alcanzó varias subestaciones eléctricas. "Los rusos están intentando dejar sin conexión a la ciudad y obligar a la gente a marcharse", declara Zaichenko.
Sumar subraya que solo apoyará el envío de tropas a Ucrania si lo aprueba la ONU y Podemos reafirma su oposición
Podemos ha reiterado su oposición frontal a enviar tropas españolas a Ucrania y ha advertido al PSOE de que tendrá que recurrir a la derecha si quiere votos para que lo autorice el Congreso. Mientras, Sumar ha insistido en que solo apoyaría el desplazamiento de soldados a modo de 'cascos azules' si cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas.
En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha desgranado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no les ha convocado formalmente a una ronda de contactos para abordar el envío de tropas cuando acabe la guerra de Ucrania, como avanzó la semana pasada tras la reunión de ls países que integran la denominada 'Coalición de Voluntarios'. Así, ha denunciado que la política de Sánchez, con el envío previo de armamento al país, solo ha servido para "elevar la escalada armamentística". "Yo no quiero que los jóvenes españoles que forman parte de las Fuerzas Armadas participen de una guerra. España es el país del 'no a la guerra'", ha zanjado.
Mientras, el coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha vinculado cualquier decisión sobre tropas en Ucrania con el visto bueno de la ONU u otros organismos internacionales.
