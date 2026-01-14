DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Muere un bebé de un año en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta que azota la Franja

Un bebé de un año de edad ha muerto este martes en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta de frío y viento que azota la Franja. Según ha confirmado a la Agencia Efe el Ministerio de Sanidad del enclave (dependiente de Hamás) ya son siete los fallecidos por frío este invierno en el enclave palestino, donde cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña sin suficiente abrigo. Según indica una fuente de Sanidad, se trata de un niño llamado Mohamed Maher Basouni, que fue ingresado en el hospital Al Aqsa, ubicado en el centro de la Franja, con diagnóstico de hipotermia y una temperatura corporal de 34 grados, tras lo que fue declarado muerto.

Desde ayer, Gaza sufre un nuevo temporal de viento que ha dejado por el momento seis muertos a causa de derrumbes, en un territorio donde gran parte de sus edificios están dañados por los bombardeos israelíes, con la mayoría de sus habitantes viviendo en tiendas o en infraestructuras con peligro de derrumbe. Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, que han causado más de 71.400 palestinos muertos, la ONU ha pedido al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes. Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a más de 440 palestinos en Gaza -según el recuento de Sanidad-, donde controla el 54 % de la Franja desde la denominada línea amarilla.