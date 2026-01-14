En Directo
Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel anuncia su salida de tres organizaciones internacionales
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció este martes la ruptura de relaciones con tres organizaciones internacionales, incluidas dos agencias de la ONU, tras la retirada de Estados Unidos de 66 organismos globales la semana pasada. La cancillería israelí informó que el ministro, Gideon Saar, también había ordenado revisar la cooperación de Israel con un número no especificado de otras organizaciones. En un comunicado en la red X, la cancillería señaló que "Saar ha decidido que Israel cortará de inmediato todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales". A continuación enumeró ONU Energía, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, aunque este último no forma parte del sistema de las Naciones Unidas. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales por "ya no servir a los intereses estadounidenses", según la Casa Blanca.
Ejército israelí mata a dos "terroristas" en un tiroteo en el sur de la Franja de Gaza
El Ejército israelí informó este martes de que ha "eliminado a dos terroristas" tras un tiroteo en una zona al oeste de Rafah, cerca del lugar donde se mantiene desplegado en el sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a "seis terroristas armados" en dicho área e "inmediatamente después", se presentaron en el lugar varios carros de combate, que abrieron fuego, detalló el Ejército en un comunicado. "Estos (los supuestos terroristas) dispararon contra las tropas, lo que inició un tiroteo, así como ataques aéreos en la zona", se indica en la nota. Las FDI continúan realizando búsquedas para dar con el paradero de más "terroristas", informó el Ejército. El alto el fuego en Gaza -en vigor desde el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado pero controlando aún más de la mitad de Gaza, sigue realizando ataques como este casi a diario.
Israel oficializa la ruptura de relaciones con siete agencias y entidades vinculadas a ONU
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, hizo oficial este martes la ruptura de relaciones entre Israel y siete agencias y entidades vinculadas a Naciones Unidas, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones. "Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales", anunció Saar en un comunicado en el que se detallan las siete entidades. Además de las dos mencionadas, Israel tampoco tendrá relaciones con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, en lo que parece un acto de represalia -según el comunicado de Exteriores- por haber incluido a Israel en 2024 en la lista de países que violan de manera muy grave los derechos de los niños en los conflictos armados.
Grupos palestinos comienzan en El Cairo diálogo sobre la segunda fase de la tregua en Gaza
Grupos palestinos, como el islamista Hamás y la Yihad Islámica, comenzaron este martes en El Cairo una ronda de conversaciones para formar un comité tecnocrático con el fin de administrar la Franja de Gaza y avanzar hacia la segunda fase de la tregua en el enclave, informaron a EFE fuentes palestinas. Según una fuente palestina, las facciones presentes en la reunión de esta jornada son Hamás, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Movimiento de Reforma Democrática dentro de Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando General, la Iniciativa Nacional Palestina y los Comités de Resistencia Popular. De acuerdo con este informante, que solicitó el anonimato por cuestión de seguridad, representantes de estas organizaciones están trabajando para finalizar la formación del comité tecnocrático que administrará la Franja de Gaza durante la fase de transición.
EEUU designa como organizaciones terroristas a filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano
El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes como organizaciones terroristas a las filiales de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, alegando que se trata de una medida para "proteger" al país norteamericano y a sus socios por su apoyo "explícito" a grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de la medida a través de un comunicado publicado en su página web, donde ha indicado que el secretario general de la filial libanesa, Muhamed Tauzi Taqush, ha sido nombrado como "terrorista global especialmente designado".
Suben a seis los palestinos fallecidos a causa del fuerte temporal en Gaza
El portavoz de la Defensa Civil Palestina, Mahmud Basal, elevó a seis los palestinos fallecidos por derrumbes parciales de edificios ya dañados a causa del fuerte temporal que azota este martes la devastada Franja de Gaza. "Hacemos hincapié en que la situación humanitaria es extremadamente crítica y que los edificios dañados por bombardeos y la destrucción ya no ofrecen refugio seguro a los residentes, dadas las continuas lluvias torrenciales, los fuertes vientos y el deterioro de las condiciones de las viviendas temporales", indicó Basal en un comunicado.
El Ejército de Israel rechaza las acusaciones de la FINUL sobre un ataque cerca de 'cascos azules' en Líbano
El Ejército de Israel ha rechazado este martes las acusaciones vertidas por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) sobre un ataque perpetrado el día previo cerca de 'cascos azules' de la misión en el sur de Líbano, donde los militares aseguran haber bombardeado "infraestructuras del grupo terrorista Hizbulá" en las inmediaciones de la localidad de Jiam. Las fuerzas de seguridad israelíes han argumentado en un comunicado que es "incorrecto" hablar de un ataque cerca de posiciones de la FINUL, si bien la misión habla de una agresión contra los miembros del contingente internacional después de que carros de combate israelíes penetraran en territorio libanés.
Al menos cuatro palestinos mueren a causa del fuerte temporal que asola la Franja de Gaza
Al menos cuatro palestinos perdieron la vida este martes a causa de la fuerte tormenta que azota la Franja de Gaza desde la noche de ayer, según informaron a EFE fuentes de la Defensa Civil en Gaza y del hospital Al Shifa. Al menos tres miembros de la familia Hamouda murieron tras el derrumbe de parte de un edificio en la zona oeste de la ciudad de Gaza. Dos de las víctimas fueron identificadas como Doa Mansur Hosni Hamouda, de 33 años, y Mohamad Al Abed Hamouda, de 72. Además, una mujer murió en la zona central de la capital gazatí tras el colapso de un muro sobre su tienda, situada en la calle Zawra. La fallecida se llamaba Wafa Shareer. Los servicios de emergencia gazatíes informaron asimismo de un hombre que resultó gravemente herido cuando su tienda de campaña fue empujada al suelo desde el tejado del edificio donde estaba instalada debido a los fuertes vientos que azotan la región.
Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza
El portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder, ha advertido de que más de cien niños han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza en los tres meses de alto el fuego. En una rueda de prensa telemática para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, Unicef ha certificado la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas bajo ataques de drones -incluidos drones suicidas y cuadricópteros-, y de tanques, entre otros.
Elder ha matizado que este número solo refleja los incidentes donde hubo suficientes detalles para confirmar el fallecimiento, por lo que la cifra de niños palestinos asesinados podría ser incluso mayor. "Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente", ha denunciado el portavoz desde Gaza, quien ha aclarado que los ataques que mataron a un centenar de niños se dieron al oeste de la 'línea amarilla', "donde están los palestinos". El portavoz de Unicef también ha criticado la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias.
Muere un bebé de un año en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta que azota la Franja
Un bebé de un año de edad ha muerto este martes en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta de frío y viento que azota la Franja. Según ha confirmado a la Agencia Efe el Ministerio de Sanidad del enclave (dependiente de Hamás) ya son siete los fallecidos por frío este invierno en el enclave palestino, donde cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña sin suficiente abrigo. Según indica una fuente de Sanidad, se trata de un niño llamado Mohamed Maher Basouni, que fue ingresado en el hospital Al Aqsa, ubicado en el centro de la Franja, con diagnóstico de hipotermia y una temperatura corporal de 34 grados, tras lo que fue declarado muerto.
Desde ayer, Gaza sufre un nuevo temporal de viento que ha dejado por el momento seis muertos a causa de derrumbes, en un territorio donde gran parte de sus edificios están dañados por los bombardeos israelíes, con la mayoría de sus habitantes viviendo en tiendas o en infraestructuras con peligro de derrumbe. Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, que han causado más de 71.400 palestinos muertos, la ONU ha pedido al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes. Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a más de 440 palestinos en Gaza -según el recuento de Sanidad-, donde controla el 54 % de la Franja desde la denominada línea amarilla.
