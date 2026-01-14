Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosJulio IglesiasT-RosaMiguel Ángel GallardoFincas rústicasIránCamp NouGuerra ÁrticoBarcelonaGroenlandiaVaitiare
instagramlinkedin

Crisis en Oriente Próximo

España recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país

Exteriores justifica la recomendación por la "inestabilidad" y las muertes y detenciones de manifestantes durante las protestas contra el régimen

El número de muertos en Irán se eleva a casi 2.000 mientras Trump recrudece sus amenazas

El número de muertos en Irán se eleva a casi 2.000 mientras Trump recrudece sus amenazas

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado este miércoles a los ciudadanos españoles en Irán que abandonen el país por la situación de extrema inestabilidad que vive la República Islámica, con protestas masivas en sus calles desde hace dos semanas, una represión que ha dejado centenares de muertos y la posibilidad de una intervención de Estados Unidos planeando sobre el horizonte. "Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó Exteriores a través de un comunicado en su página we,

"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señaló la institución. España se suma así a otros países europeos, que en las últimas horas han pedido a sus conciudadanos que se marchen de Irán. “El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló la cancillería italiana en un comunicado difundido este miércoles. De acuerdo con el departamento habría unos 600 italianos actualmente en Irán, la mayoría de ellos en Teherán y sus inmediaciones.

Varsovia apremia a sus ciudadanos

También Polonia ha optado por la precaución. Sus ciudadanos deben abandonar Irán «inmediatamente», según ha pedido el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. «El Ministerio de Asuntos Exteriores insta a abandonar Irán de inmediato y desaconseja viajar a este país», ha afirmado en una publicación en X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  2. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  3. Trump resucita las esferas de influencia y arrastra al mundo a una nueva era imperial
  4. Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
  5. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
  6. Groenlandia y Dinamarca plantan cara a Trump ante la reunión en Washington sobre el futuro de la isla ártica
  7. EEUU tiene en su poder un aparato que sospecha está vinculado al 'síndrome de La Habana', según medios norteamericanos
  8. Trump sopesa una intervención militar en Irán en apoyo a las protestas contra el régimen

EEUU retira parte de su personal de Oriente Próximo en un movimiento similar al realizado antes de atacar Irán el pasado verano

EEUU retira parte de su personal de Oriente Próximo en un movimiento similar al realizado antes de atacar Irán el pasado verano

Trump asegura haber tenido una "conversación excelente" con Delcy Rodríguez

Trump asegura haber tenido una "conversación excelente" con Delcy Rodríguez

Groenlandia y Dinamarca reconocen que persisten los “desacuerdos fundamentales” con Trump tras la reunión en Washington

España recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país

España recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país

DIRECTO TRUMP | Trump confirma que se han paralizado las ejecuciones en Irán

DIRECTO TRUMP | Trump confirma que se han paralizado las ejecuciones en Irán

DIRECTO GAZA | El comité tecnocrático para gobernar Gaza toma forma y EEUU anuncia la fase dos del plan de paz

DIRECTO GAZA | El comité tecnocrático para gobernar Gaza toma forma y EEUU anuncia la fase dos del plan de paz

DIRECTO UCRANIA | Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev

DIRECTO UCRANIA | Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev

Dinamarca refuerza la presencia militar en Groenlandia, con apoyo de aliados europeos de la OTAN

Dinamarca refuerza la presencia militar en Groenlandia, con apoyo de aliados europeos de la OTAN