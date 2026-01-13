Efecto Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, Groenlandia y posible intervención militar en Irán

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que se levantan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro con un balance que supera los 500 muertos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión en Venezuela, Groenlandia e Irán.

Trump amenaza con aranceles a quien haga negocios con Irán El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán.

Cabello dice que eventual reapertura de embajadas con EEUU busca proteger a Maduro El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el avance hacia la reapertura de las embajadas del país caribeño y EEUU responde principalmente a la protección del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos están detenidos en territorio estadounidense desde el pasado día 3, acusados de delitos de narcoterrorismo, tras ser capturados en una operación militar en Caracas. "Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia", señaló Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV.

El canciller iraní habla con el enviado especial de Trump para rebajar la tensión El canciller iraní, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington después de que el presidente estadounidense amenazara con usar la fuerza contra Teherán, según informó este lunes Axios. El medio online estadounidense cita a dos fuentes cercanas al asunto que aseguran que esta comunicación parece ser un intento del régimen Ayatolá de rebajar la posibilidad de un ataque inminente del Ejército estadounidense. Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Rubina Aminian, de 23 años, asesinada a quemarropa en Teherán Rubina Aminian, de 23 años, personaliza las cotas dantescas del actual drama en Irán, una revolución que esconde historias de llanto. Aminian fue asesinada durante las últimas protestas de la semana pasada con un disparo en la cabeza, a quemarropa, a corta distancia y por la espalda. Medios internacionales como 'The Guardian' se han hecho eco y destacado el caso por ser ejemplar en esa lucha intestina entre la población y gobernantes y sus atláteres cegados por la intransigencia política y religiosa. Los grupos de derechos humanos han elevado el caso de la universitaria asesinada Rubina Aminian a emblema de la lucha en Irán contra la república islámica establecida desde 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini que derrocó al Sha Mohammed Reza Pahlevi. Más información , aquí.

La República Islámica afronta la enésima oleada de protestas contra los ayatolás La crisis económica provocada por el hundimiento del valor del rial, la moneda nacional iraní, ha sido el detonante de la última oleada de protestas que ha sacudido en los primeros días de 2026 las principales ciudades iraníes y que se ha cobrado más de 500 vidas, pero el país centroasiático tiene un largo historial de protestas, hasta ahora reprimidas con éxito por las fuerzas de seguridad.

EEUU revocó más 100.000 visas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas en el primer año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo con un discurso antimigratorio, una cifra récord, informó el lunes el Gobierno. El Departamento de Estado indicó que miles de visas fueron revocadas por la comisión de delitos, entre los que se incluyen agresión y conducir bajo los efectos del alcohol. "La Administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Al menos 648 muertos en la represión de las protestas en Irán, según una oenegé Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, anunció el lunes la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega. "La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, al comunicar el nuevo balance de muertes verificado por la oenegé. IHR señaló que "según algunas estimaciones, más de 6.000 podrían haber muerto", pero advirtió que el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días hace "extremadamente difícil verificar de manera independiente estos informes".

Sheinbaum dice que México podría ser "vehículo de comunicación" entre EEUU y Cuba La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno podría fungir como "un vehículo de comunicación" entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que cualquier eventual papel de mediación dependería de la aceptación de ambas partes. Durante su conferencia de prensa presidencial, Sheinbaum señaló que el tema cubano podría tratarse más adelante, pero subrayó que México solo podría desempeñar ese rol si existe voluntad de Washington y La Habana. "Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente", aseguró.

Machado pide al Papa que interceda por "los más de mil presos políticos" y la democracia en Venezuela La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha pedido este lunes al Papa León XIV que interceda por la liberación de "los más de mil presos políticos" que continúan en las cárceles de su país, así como por "el avance sin demora" de una transición a la democracia, en un encuentro en El Vaticano. Machado ha destacado "el honor" que ha supuesto para ella reunirse con el Papa, a quien le ha agradecido el seguimiento de lo que sucede en Venezuela, al mismo tiempo que le ha pedido "interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", según informa su partido Vente Venezuela en redes.