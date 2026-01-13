6 metros de altura
Una ola gigante deja un muerto y 35 heridos en una playa de Argentina
Una persona falleció y 35 personas resultaron heridas al ser arrastradas este lunes por una ola de entre 5 y 6 metros que por sorpresa impactó en una playa de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, sobre aguas del Atlántico, confirmaron a EFE fuentes oficiales.
El evento se registró en horas de la tarde, en momentos en que la playa estaba colmada de turistas, cuando una fuerte ola, según los testigos, tomó por sorpresa a las personas y las arrastró con violencia.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron a EFE que una persona falleció tras ser impactada por la ola en la playa de Santa Clara del Mar, localidad turística ubicada a 386 kilómetros al sur de la capital argentina.
Medios locales informaron que la víctima fatal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por las aguas. Por el fenómeno en el mar, cuyas causas aún se desconocen, resultaron afectadas otras 35 personas, con heridas leves en su mayoría.
Las playas fueron evacuadas en forma preventiva.
En la vecina ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) también se registraron olas inusualmente grandes. De acuerdo al relato de testigos, minutos antes del embate de las olas gigantes, el mar se retiró de modo inusual.
