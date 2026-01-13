Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

EEUU pide a Rusia que pase "de la palabra a la acción" para terminar la guerra en Ucrania La representante de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, calificó este lunes de "muy negativo" el reciente ataque ruso contra Ucrania que involucró un misil hipersónico y cientos de drones, y pidió a Moscú que pase "de la palabra a la acción" para "acabar con esta pesadilla". Bruce señaló en una sesión de urgencia convocada por el Consejo de Seguridad que "Estados Unidos trabaja para lograr un fin negociado del conflicto", y que "hay momentos de gran potencial" gracias "al compromiso del presidente Donald Trump con la paz". No obstante, criticó que "las acciones de Rusia solo prolongan la guerra y aumentan el sufrimiento de los civiles". Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un misil Oréshnik la ciudad de Leópolis, en represalia por el supuesto ataque ucraniano a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado.

Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, iniciara sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa, según una evaluación exhaustiva de víctimas en 2025 realizada por gobiernos europeos y a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg. El informe cifra en 2.400 los civiles ucranianos muertos en ataques rusos durante el año pasado y en cerca de 12.000 los heridos, lo que supone un aumento de casi el 30% respecto a 2024. Además, apuntan a que desde que comenzó la invasión a gran escala han muerto 15.000 personas (de ellos 758 niños), con más de 40.000 heridos.

Kiev denuncia ataques rusos contra dos barcos civiles bajo bandera de Panamá y San Marino El Gobierno ucraniano anunció este lunes que Rusia ha vuelto a atacar barcos civiles en el mar Negro, en este caso uno con bandera panameña, donde uno de los tripulantes ha resultado herido, y otro bajo bandera de San Marino. "Un dron enemigo golpeó un carguero de bandera panameña que estaba esperando para entrar a puerto para llevarse un cargamento de aceite vegetal", informó en redes sociales el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba. "Por desgracia, un miembro de la tripulación resultó herido. En estos momentos está recibiendo la asistencia necesaria", agregó Kuleba, antes de señalar que los servicios de rescate marítimo se encuentran en el lugar de los hechos extinguiendo el incendio que se ha desatado a bordo.

Zelenski pide finalizar en las próximas semanas el acuerdo con EEUU de garantías de seguridad El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este lunes a su equipo negociador finalizar en las próximas semanas el acuerdo con Estados Unidos para las garantías de seguridad una vez acabe la guerra lanzada por Rusia. En un mensaje en redes sociales tras reunirse con la delegación ucraniana en las conversaciones con Estados Unidos para el fin de la guerra, Zelenski ha señalado que ha dado orden de "finalizar y presentar" el documento sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Estados Unidos a Ucrania, "para su consideración al más alto nivel", esto es los presidentes de ambos países.

Ucrania recibe con escepticismo la idea de una zona económica especial en el Donbás Bajo la presión de Estados Unidos y en medio de un profundo escepticismo, Ucrania sopesa la creación de una zona económica especial en partes del Donbás como un posible elemento de un hipotético acuerdo de paz con Rusia e insiste en que haya concesiones recíprocas y garantías de seguridad si allí se retiran las tropas. "La región de Donetsk es una cuestión de orgullo nacional y seguridad estratégica", subrayó Dmitro Kuleba, exministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista publicada este lunes en el 'Ukrainska Pravda', en alusión a la región oriental de Ucrania que, junto a Lugansk, forma el Donbás. El exjefe de la diplomacia ucraniana mantenía con sus palabras el debate sobre el futuro de la región ocupada parcialmente por Rusia a pesar de su incapacidad para conquistarla plenamente tras casi cuatro años de invasión. Kuleba se mostraba escéptico ante la idea promovida por EE.UU. de crear una zona económica libre en parte de la región, que no contaría con presencia militar y se centraría en la reconstrucción económica de la zona devastada por la guerra mediante un régimen fiscal especial y estímulos económicos.

Bruselas llama a debatir sobre una fuerza común de 100.000 soldados, si bien no tiene una propuesta sobre la mesa La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a debatir la propuesta del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para la creación de una fuerza militar europea de 100.000 personas que sea permanente y lo suficientemente "potente" para defenderse de amenazas externas sin la ayuda de Estados Unidos. El comisario lituano aseguró este domingo durante una conferencia de defensa celebrada en Suecia que una colección de "27 ejércitos de bonsáis" lucen "bonitos", pero "están recortados". Por ese motivo, sugirió la creación de "una potente y permanente fuerza militar europea de 100.000 soldados".

Suecia adquirirá sus primeros satélites propios para vigilancia espacial e inteligencia La empresa finlandesa ICEYE anunció este lunes que ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Suecia para suministrar a las Fuerzas Armadas suecas sus primeros satélites propios de vigilancia espacial e inteligencia. El acuerdo contempla la compra de varios satélites con Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite recopilar imágenes de alta precisión y vigilar en tiempo casi real cualquier ubicación, independientemente de las condiciones meteorológicas y de iluminación. Según ICEYE, se trata de un acuerdo multimillonario y plurianual que fortalecerá las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de Suecia, así como la resiliencia de éstas, aunque la empresa no desveló el valor económico ni el número de satélites incluidos en la operación.

Rusia dice que el objetivo del ataque con Oréshnik en Leópolis fue una planta aeronáutica La planta de reparación de aeronaves de la ciudad ucraniana de Leópolis fue uno de los objetivos del ataque con misiles balísticos hipersónicos Oréshnik de la semana pasada, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Según informaciones confirmadas por varias fuentes independientes, la planta de reparación de aeronaves de Leópolis quedó inutilizada como resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas rusas con el sistema de misiles Oréshnik en la noche del 9 de enero", señala el comunicado castrense en Telegram. Defensa agrega que en la planta atacada recibían servicios de mantenimiento aeronaves ucranianas, incluidos los F-16 y MiG-29, suministrados por países occidentales.

La guerra rusa dura ya más que la de la URSS contra Alemania sin alcanzar las metas El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, ha señalado este lunes que la guerra de Rusia contra Ucrania ya dura más que los combates entre la Unión Soviética y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y ha destacado que en este periodo Moscú no ha logrado alcanzar uno solo de sus objetivos estratégicos. Durante una rueda de prensa en Kiev con su homólogo noruego, Espen Barth Eide, ha señado que "ahora es el momento de juntar todos los esfuerzos para forzar a Moscú a hacer las paces".