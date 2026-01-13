DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Hamás pide a la Autoridad Nacional Palestina avanzar hacia un "Estado de consenso nacional"

El movimiento islamista palestino Hamás ha pedido a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por su formación rival Fatah a cargo de Cisjordania, que respondan ante el "momento histórico" actual para el pueblo palestino y "avancen hacia un Estado de consenso nacional". "Ningún partido palestino puede aprovecharse de este compás de espera ni obstaculizar la unidad nacional. Por lo tanto, es responsabilidad de los líderes de la Autoridad si deciden aprovechar su poder para beneficiarse del desastre que atraviesa nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha señalado Hazem Qasim al-Natiq, portavoz político de Hamás, en un comunicado.

En este, ha añadido que el Gobierno "sionista de derecha" israelí está atacando a "todos los actores palestinos", según la versión de Hamás, recalcando que es necesario "acelerar la unificación de posiciones" entre partidos palestinos para "hacer frente a peligros sin precedentes para la causa palestina".