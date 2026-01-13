DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás busca nueva jerarquía en medio de la incertidumbre
Hamás prepara elecciones internas luego de meses de dirección colegiada, con el fin de garantizar un papel en el futuro en la Franja de Gaza, destruida por la guerra con Israel. La organización debe renovar su jerarquía tras la muerte de Ismail Haniyeh, jefe político abatido por Israel en Teherán en julio de 2024 y también reemplazar a Yahya Sinuar, ideólogo del 7 de octubre, muerto en octubre del mismo año en Rafah (sur de Gaza). Un responsable confirmó a AFP el lunes que el nombramiento de un dirigente debe darse "en los primeros meses de 2026". El proceso incluye la elección de un Consejo de la Shura de 50 miembros, dominada por figuras religiosas, con representantes de Hamás en Gaza, Cisjordania ocupada y el extranjero.
Israel bombardea y mata a tres palestinos en el sur de Gaza, pese al alto el fuego
Un dron israelí bombardeó este lunes a un grupo de palestinos en el barrio de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), matando a tres personas e hiriendo a una cuarta, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó a EFE una fuente del Hospital de Naser. Las tres víctimas mortales fueron identificadas por esta fuente como Wisam Abdulah Salem al Amour, Mahmud Sobhi Breika y Atef Samir al Bayouk. Además, una mujer quedó herida por este ataque israelí, según confirmó la agencia de noticias palestina Wafa. El propio Ejercito israelí afirmó en un comunicado, horas después, haber matado a tres supuestos milicianos "armados en la zona de la línea amarilla que se acercaron a las tropas", y herido a un cuarto.
Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado que ha emitido directivas a todas las instituciones gubernamentales de la Franja de Gaza para que, en el momento oportuno, se lleve a cabo el traspaso de poder a un organismo tecnocrático palestino independiente supervisado por la futura junta de paz para el enclave. "Hay instrucciones para facilitar el proceso de traspaso a fin de garantizar el éxito del trabajo de este organismo en consonancia con los intereses palestinos", subrayó el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en una declaración televisada el domingo recogida este lunes por 'Filastin', diario afín al grupo.
Al menos seis niños gazatíes mueren por hipotermia, tras un bebé de días y otro de 4 años
Al menos seis niños han muerto a causa del frío y la falta de refugio adecuado en la Franja de Gaza en lo que va de invierno, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave, tras el fallecimiento de un bebé y un niño de cuatro años. "Un bebé de 7 días y un niño de 4 años murieron a causa del frío extremo, lo que eleva a seis el número total de muertes infantiles por frío desde el comienzo del invierno", detalló el Ministerio en un comunicado, sobre dos defunciones registradas ayer. El viernes, otro bebé de dos meses falleció en la ciudad de Gaza, según Sanidad, debido al fuerte descenso de temperaturas y "la falta de calefacción y refugios seguros y la escasez de mantas y ropas de invierno".
El presidente israelí dice "solidarizarse" con el pueblo iraní tras la represión en revueltas
El presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó este lunes su solidaridad con el pueblo de Irán, donde protestas masivas están siendo reprimidas por el régimen de los ayatolás y, según al menos la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), ya hay más de 500 muertos. "Nos solidarizamos con el pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad mientras hablamos, y que está siendo reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo", dijo Herzog en su residencia de Jerusalén, tras una reunión con líderes cristianos en Tierra Santa dos días antes del Año Nuevo ortodoxo.
El Gobierno palestino denuncia la destrucción de casi 100.000 olivos en Cisjordania en 2025
El Ministerio de Agricultura del Gobierno palestino denunció este lunes en su sede en Ramala que 91.933 olivos de la población local se vieron total o parcialmente destruidos en ataques israelíes, durante la presentación ante los medios del informe de los daños al sector agrícola en Cisjordania durante 2025. "El informe confirma que lo ocurrido en 2025 no puede ser descrito como incidentes aislados o daños, sino que representa una política sistemática y total para atacar los recursos terrestres, hídricos y naturales", recoge el texto difundido por Agricultura. El ministerio asegura que los agricultores palestinos no pudieron cosechar el 13,1% de la superficie agrícola total a causa de las restricciones de acceso, los cierres por parte de las autoridades y los numerosos ataques.
Hamás dice que está "plenamente preparada" para entregar el control de Gaza
El grupo islamista Hamás afirmó este lunes que los organismos gubernamentales bajo su mando en la Franja de Gaza están "plenamente preparados" para entregar el control a un comité palestino independiente que gobierne este territorio, tal y como recoge el plan de alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. En un videomensaje enviado a EFE, Hazem Qasim, portavoz de Hamás en Gaza, afirmó que el grupo ha tomado una decisión "clara y definitiva" para que las instituciones gubernamentales de la Franja pasen el control a dicho comité, que debería formarse en la segunda fase de la tregua, actualmente en etapa de negociación.
Hamás pide a la Autoridad Nacional Palestina avanzar hacia un "Estado de consenso nacional"
El movimiento islamista palestino Hamás ha pedido a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por su formación rival Fatah a cargo de Cisjordania, que respondan ante el "momento histórico" actual para el pueblo palestino y "avancen hacia un Estado de consenso nacional". "Ningún partido palestino puede aprovecharse de este compás de espera ni obstaculizar la unidad nacional. Por lo tanto, es responsabilidad de los líderes de la Autoridad si deciden aprovechar su poder para beneficiarse del desastre que atraviesa nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha señalado Hazem Qasim al-Natiq, portavoz político de Hamás, en un comunicado.
En este, ha añadido que el Gobierno "sionista de derecha" israelí está atacando a "todos los actores palestinos", según la versión de Hamás, recalcando que es necesario "acelerar la unificación de posiciones" entre partidos palestinos para "hacer frente a peligros sin precedentes para la causa palestina".
Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de dos niños por "frío extremo" en las últimas 24 horas
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a seis los muertos a causa de las bajas temperaturas desde el inicio del invierno, incluido el fallecimiento de dos niños --entre ellos un bebé-- durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "la muerte de un bebé de siete días y un niño de cuatro años a causa del frío extremo eleva a seis el total de niños muertos de frío desde el inicio del invierno", después de que las autoridades gazatíes alertaran de las "consecuencias catastróficas" del impacto previsto de las próximas tormentas en el enclave.
La Policía de Israel declara "fugitivo" a un exasesor de campaña de Netanyahu tras emitir una orden de arresto
Las fuerzas de seguridad de Israel han declarado "fugitivo" a Yisrael Einhorn, un exasesor de campaña del primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras emitir una orden de arresto en su contra a medida que avanzan las investigaciones en torno al escándalo conocido como 'Qatargate'. Según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel' a través de la Policía Einhorn "está siendo investigado por delitos, como pasar información confidencial. A pesar de ello, las fuerzas de seguridad han matizado que Einhorn, que reside actualmente en Serbia, ha decidido permanecer fuera del país, por lo que es considerado un "fugitivo".
Asimismo, la Policía ha solicitado a la Justicia israelí alargar otros dos meses las medidas cautelares impuestas contra Yonatan Urich --quien también fuera asesor de Netanyahu-- por haber entregado presuntamente información favorable a Qatar a varios medios de comunicación de Israel. Estas medidas prohíben a Urich hablar con cualquiera que esté vinculado al caso, lo que incluye al propio primer ministro, aunque este de momento no es considerado sospechoso.
