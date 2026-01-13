El frío y el hielo paralizan aeropuertos, vías de tren y carreteras en Europa Central

La ola de frío y la lluvia helada que azotan Europa Central han paralizado este martes durante varias horas los aeropuertos de Viena y Praga, y han provocado numerosos retrasos en las vías de tren y carretera, mientras los más atrevidos aprovechan el Danubio parcialmente congelado para patinar y jugar al hockey.

En Viena, el aeropuerto internacional detuvo sus operaciones hasta las 11.00 hora local (10.00 GMT), debido a la capa de hielo que cubría pistas, plataformas y vías de servicio aledañas que, según declaraciones de un portavoz a la agencia, "volvían a congelarse inmediatamente después de las tareas de deshielo".

En el centro de la ciudad, los peatones han tenido que sortear aceras congeladas caminando con cautela para evitar resbalar, mientras que los servicios municipales retiraban la nieve y esparcían sal para derretirla.

"No había visto nada así desde hace 10 años", aseguró a Efe Denis, un joven austríaco de 30 años.

Sebilaç y Abraham, dos turistas turcos, se mostraron por su parte satisfechos con las medidas de seguridad y limpieza para retirar el hielo.

Sin embargo, no todo son problemas: algunas personas han aprovechado que un brazo del río Danubio está parcialmente congelado y es posible patinar sobre el hielo o jugar al hockey, aunque las autoridades advierten del riesgo de caídas y rotura del hielo y recomiendan no aventurarse sobre el río.

Otros se toman el frío con humor, como el equipo del zoológico de Schönbrunn, que compartió en Instagram un vídeo en el que enseñan a "caminar como pingüinos" para no resbalar, mostrando cómo dar pasos pequeños y patadas al suelo, imitando a los animales, para mantener el equilibrio sobre el hielo.

Imagen de hoy de nieve en Hungría. EFE/EPA/Csaba Krizsan HUNGARY OUT. HUNGARY OUT / Csaba Krizsan / EFE

Hielo en las carreteras de Praga

El aeropuerto de Praga también ha sufrido las consecuencias de las lluvias heladas, que ha limitado sus operaciones, sobre todo en las llegadas, lo que ha provocado retrasos en los vuelos durante todo el día.

"Se están limitando las llegadas para garantizar el deshielo de la pista principal, las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves", declaró esta mañana a la cadena pública CT24 la portavoz del aeropuerto, Denisa Hejtmánková.

El hielo también ha causado problemas en carreteras y vías férreas en todo el país.

En la capital, Praga, el hielo complicó el tráfico matutino en el transporte público, especialmente en las afueras de la ciudad.

En las regiones de Bohemia Central, Moravia del Sur y Olomouc, al noreste, algunas líneas de autobús tampoco funcionaron por la mañana debido al hielo.

Frío extremo en Rumanía

Rumanía también sufre este martes un episodio de frío extremo, con temperaturas que han llegado a los -13 grados, especialmente en el centro y el norte del país.

La situación se ha complicado en Bucarest por averías en el sistema de calefacción que afectan a decenas de miles de vecinos y complican la actividad de algunos hospitales, donde se han pospuesto cirugías no urgentes y se han retrasado algunas hospitalizaciones.

Las autoridades han adoptado medidas de emergencia, incluidas clases virtuales en varias escuelas, y trabajan para garantizar el suministro de gas y la atención a personas sin techo mientras se prevé que la masa de aire polar se mantenga hasta el viernes.