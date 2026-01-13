Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

250 obras

Felipe VI visita con Macron la exposición dedicada al Gran Delfín en el Palacio de Versalles

Es el primer viaje oficial del monarca a la capital francesa tras los Juegos Olímpicos de París, a los que acudió junto con la reina Letizia

Macron recibe al rey Felipe VI en el Elíseo para una reunión privada

Macron recibe al rey Felipe VI en el Elíseo para una reunión privada

EMMA DA SILVA / AP / VÍDEO: EFE

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París
El rey Felipe VI viajó a París este martes para visitar la exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" en el Palacio de Versalles. En su visita a la capital francesa fue recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, donde disfrutaron de un almuerzo en el Salón de los Retratos, para posteriormente dirigirse hasta Versalles. 

La exposición, que fue inaugurada el pasado 14 de octubre y que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026, muestra la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y conocido como 'Monseigneur'. Un personaje poco popular en el país galo pero con una vida peculiar, que nació en 1661 y pasó a la historia como el Gran Delfín tras su muerte en 1711. 

Descrito por el memorialista Saint-Simon, como "hijo de rey, padre de rey y nunca rey", Luis de Francia estaba destinado a convertirse en rey, pero tras pasar toda su vida a la sombra de su padre, no llegó a reinar nunca, sin embargo, vio reinar a su hijo, Felipe V, el primer rey Borbón de España. Esta exposición ahora reconstruye toda su vida, a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas y procedentes, no solo de colecciones públicas, sino también privadas, incluyendo las joyas del Tesoro del Delfín conservadas en los Museos del Prado de Madrid y un par de cómodas de las Colecciones Reales españolas, expuestas por primera vez fuera de España. La Bibliothèque Nationale de France también ha contribuido con un importante número de préstamos.

Visita histórica a Versalles

Tras el recorrido por la exposición, Felipe VI y Emmanuel Macron aprovecharon para llevar a cabo un breve paseo por el Palacio de Versalles, en el que estuvieron en la Capilla Real, las habitaciones del Rey, el Salón de los Espejos y las habitaciones de la Reina.

Durante la visita, la que fuera residencia oficial de los reyes de Francia hasta la Revolución Francesa permaneció cerrada excepcionamente por motivos de seguridad. Es la primera vez desde 1905, cuando lo hizo Alfonso XIII, que un soberano español pisaba oficialmente Versalles.

La última vez que Felipe estuvo en París de viaje oficial fue con motivo de los Juegos Olímpicos, en el verano de 2024, cuando acudió acompañado de la reina Leticia.

