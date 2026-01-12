Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

En Directo
Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que se levantan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro con un balance que supera los 500 muertos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión en Venezuela, Groenlandia e Irán.
México pide a EEUU "respeto irrestricto" a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques
El Gobierno de México ha reclamado a Estados Unidos un "respeto irrestricto" a su soberanía e integridad territorial, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares terrestres contra supuestos narcotraficantes en el país. El ministro de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, que la cooperación en materia de seguridad fronteriza sea aplicada "bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".
Trump sopesa una intervención militar en Irán en apoyo a las protestas contra el régimen
Todas las opciones están sobre la mesa: ese es el mensaje que emana desde Washington. El aparato de seguridad de Estados Unidos ha presentado al presidente Donald Trump un menú de opciones para una potencial intervención en Irán, según publican varios medios estadounidenses. Esa posibilidad ha tomado cuerpo después de que el republicano expresara abiertamente su disposición a apoyar a los manifestantes que toman las calles iraníes desde finales de diciembre y amenazara al régimen con involucrarse si no deja de reprimir las protestas a sangre y fuego. Por el momento no se habría tomado una decisión, aunque la guerra de nervios vuelve a sobrevolar la región. Reuters publica que Israel ha puesto a sus fuerzas en alerta, horas antes de que Binyamín Netanyahu reúna esta tarde de forma extraordinaria a su equipo de seguridad para evaluar la situación en Irán. Lea la crónica completa de Ricardo Mir de Francia.
Cuba rechaza la "coerción militar" de Trump tras anunciar el corte del suministro petrolero de Venezuela a la isla
Venezuela ratifica su "histórica" relación con Cuba
El Gobierno de Venezuela ha ratificado en un comunicado oficial su "histórica" relación con Cuba en respuesta al mensaje publicado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguraba que se había terminado el suministro de petróleo y dinero desde Venezuela hacia Cuba.
"La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional", ha apuntado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado oficial publicado en su cuenta en Telegram.
Gil destaca que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".
Colombia destaca la normalidad del flujo migratorio en la frontera con Venezuela
La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó este domingo que el flujo de personas en el Puesto de Control Migratorio del puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, se mantiene dentro de los parámetros habituales desde comienzos de enero.
Durante una visita a este paso fronterizo, principal corredor que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, Arriero inspeccionó el comportamiento de los flujos migratorios y envió un mensaje de tranquilidad.
"El flujo en esta parte de la frontera es normal; ese flujo pendular de las personas que van y vienen por motivos de comercio, entre otros, es normal", afirmó Arriero en un vídeo divulgado en X, en el que agregó que no se han registrado aumentos ni disminuciones significativas del paso de personas y que la actividad comercial continúa de manera regular, acorde con las tendencias observadas durante 2025.
Familiares visitan a presos políticos en Venezuela por primera vez desde sus detenciones
Familiares de presos políticos en Venezuela aseguran haber visitado este domingo a sus parientes detenidos por primera vez, en medio de la espera por excarcelaciones después de que las autoridades anunciaran el jueves la liberación un "número importante de personas".
En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras "casi 18 meses" desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral en Venezuela.
"Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observar a través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir", dijo la activista, quien dijo que, como ella, hay "otras personas que entraron hoy por primera vez".
Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)".
"PERO YA NO MÁS!", espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU." y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.
Así, "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!": "¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.
EEUU asegura que Repsol, Chevron y Shell "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela tras su reunión del presidente estadounidenses, Donald Trump. "Tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo: 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana", expresó a Fox News.
Guyana descarta un acuerdo en disputa fronteriza con Venezuela
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, descartó que se vaya a dar un acuerdo para resolver amistosamente la controversia con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo, rica en petróleo, tras la captura de Nicolás Maduro, aunque lo solicitara Estados Unidos. "Mi prioridad es la seguridad del pueblo guyanés y la integridad de nuestras fronteras, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía, y nada en esa relación se verá jamás comprometido", aseguró Ali, según las declaraciones publicadas este domingo por los medios locales.
Machado confía en que "muy pronto" Venezuela será "libre"
La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado expresó este domingo su "profundo respeto al valiente pueblo de Irán" que protesta desde hace dos semanas a pesar, dijo, de la "brutal represión", y aseguró que "muy pronto" los pueblos de ambos países serán "libres". "Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela", señaló Machado en la red social X.
