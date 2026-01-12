Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

Venezuela ratifica su "histórica" relación con Cuba

El Gobierno de Venezuela ha ratificado en un comunicado oficial su "histórica" relación con Cuba en respuesta al mensaje publicado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguraba que se había terminado el suministro de petróleo y dinero desde Venezuela hacia Cuba.

"La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional", ha apuntado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado oficial publicado en su cuenta en Telegram.

Gil destaca que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".