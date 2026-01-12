El Papa recibe a la opositora venezolana María Corina Machado

El Papa ha recibido este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. La reunión entre el pontífice y la Premio Nobel de la Paz, no anunciada previamente y mantenida en secreto hasta último minuto incluso a grupos de disidentes venezolanos en Italia, fue comunicada a través de uno de los boletines diarios del Papa, sin que se ofrecieran detalles sobre su contenido.

El encuentro se produce después de que, el pasado fin de semana, la prensa estadounidense filtrara —en una información no desmentida por el Vaticano— que la diplomacia vaticana intentó mediar para ofrecer una salida al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según 'The Washington Post', que reconstruyó los hechos a través del testimonio de unas 20 personas familiares con el asunto, el número dos del Vaticano y exnuncio (embajador) en Venezuela, el secretario de Estado Pietro Parolin, se puso en contacto con el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, en los días previos a la captura de Maduro, con el objetivo valorar la posibilidad de que Maduro abandonara su país y se exiliara, con el respaldo de Rusia. .

En concreto, según la reconstrucción, Parolin habría afirmado que "Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y pidió a los estadounidenses que tuvieran paciencia para convencer" al presidente venezolano. "Parte de esa petición era que Putin garantizara la seguridad".

Críticas

La mediación, sin embargo, no tuvo éxito, por motivos que no han sido revelados públicamente por ninguno de los actores implicados. "Es decepcionante que se hayan divulgado partes de una conversación confidencial que no reflejan con exactitud el contenido de la misma, que tuvo lugar durante el periodo navideño", se ha limitado a señalar la Santa Sede.

En el trasfondo de la reunión entre el Papa y Machado también figuran los reproches cada vez menos diplomáticos de León XIV a la Administración de Donald Trump, a la que el pontífice rara vez menciona de forma explícita, aunque no escatima en criticar muchas de sus medidas.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", afirmó tan solo el pasado viernes, en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el foro habitualmente utilizado por los Papas para comunicar las posturas del Vaticano sobre el tablero geopolítico.