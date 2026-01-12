Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras

"Si no nos garantizan la reunión, la asamblea decidirá cuáles son los pasos a seguir"

"Necesitamos una garantía más para que las palabras del conseller se ratifiquen; si el presidente de la Generalitat se pronunciara serían palabras más firmes y respaldaría a todo el sector agrario", ha explicado Eduard Escolà, portavoz de Revolta Pagesa.

Según ha dicho, quieren una reunión con el presidente Illa. "Si no nos garantizan la reunión, la asamblea decidirá cuáles son los pasos a seguir", ha apuntado Escolà.

Los agricultores de Tarragona tienen permiso para continuar la movilización hasta mañana lunes a medianoche. "Estamos a la espera y en el momento en que lleguemos a algún punto de acuerdo, desconvocaremos", ha indicado.

"No tenemos por qué dejar pasar a ningún vehículo", ha señalado, indicando que en las próximas horas seguirán "como hasta ahora".