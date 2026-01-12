En Directo
Movilización
Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
La protesta contra Mercosur del Berguedà intensifica las acciones, complica el tráfico y mantiene el corte de la C-16
Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son menos exigentes que en Europa, de manera que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores y de los animales de granja.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.
Los payeses levantan el bloqueo del acceso al Puerto de Tarragona
Los payeses han decidido levantar el bloqueo del acceso al Puerto de Tarragona y mantienen el de la AP-7 en Pontós
Cuarta noche al raso y se mantiene la protesta
Los campesinos han pasado la cuarta noche al raso mientras mantienen cortadas varias vías de Catalunya tras decidir en asambleas a pie de carretera continuar con la protesta
Los agricultores debatirán hasta la madrugada si aceptan la propuesta del Govern
La mayoría de los agricultores que protestan en contra del acuerdo UE-Mercosur tienen previsto debatir hasta bien entrada la madrugada si aceptan o no el acuerdo que les ha ofrecido este domingo el Govern, mientras que el grupo que bloquea los accesos al puerto de Tarragona ya ha decidido mantener la protesta esta noche. Los payeses quieren ver "hechos concretos" y "garantías", ha explicado a EFE el portavoz de Revolta Pagesa, Eduard Escolà. "Agradecemos las palabras de Ordeig, sabemos que son cambios significativos para el sector, pero necesitamos una garantía, por ejemplo que el presidente Illa certifique y reafirme las palabras del conseller", ha añadido.
"Si no nos garantizan la reunión, la asamblea decidirá cuáles son los pasos a seguir"
"Necesitamos una garantía más para que las palabras del conseller se ratifiquen; si el presidente de la Generalitat se pronunciara serían palabras más firmes y respaldaría a todo el sector agrario", ha explicado Eduard Escolà, portavoz de Revolta Pagesa.
Según ha dicho, quieren una reunión con el presidente Illa. "Si no nos garantizan la reunión, la asamblea decidirá cuáles son los pasos a seguir", ha apuntado Escolà.
Los agricultores de Tarragona tienen permiso para continuar la movilización hasta mañana lunes a medianoche. "Estamos a la espera y en el momento en que lleguemos a algún punto de acuerdo, desconvocaremos", ha indicado.
"No tenemos por qué dejar pasar a ningún vehículo", ha señalado, indicando que en las próximas horas seguirán "como hasta ahora".
La UE confirma la rúbrica el sábado del tratado con el Mercosur
La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen firmará el sábado 17 de enero el tratado de libre comercio con el Mercosur, anunció el brazo ejecutivo de la Unión Europea.
La UE autorizó el viernes este importante acuerdo comercial con el bloque sudamericano, pese a la oposición de varios países, entre ellos Francia.
Tras más de 25 años de negociaciones, este acuerdo es considerado por sus partidarios como esencial para estimular las exportaciones, apoyar la economía del continente y reforzar las relaciones diplomáticas en un contexto de incertidumbre mundial.
Los agricultores mantienen los cortes de la AP-7 y del Port de Tarragona pese a la reunión con Òrdeig
Los agricultores del corte en la AP-7 en Pontós y en el Port de Tarragona han decidido continuar con la protesta y pasarán una noche más, la cuarta, al raso, según han decidido en asambleas a pie de carretera
Reclaman que el presidente Salvador Illa dé garantías personalmente de lo prometido en la reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. De hecho, los campesinos quieren reunirse con Illa y, como mínimo, seguirán movilizados hasta el lunes por la mañana. Ordeig había ofrecido a los agricultores hacer un “frente común” de demandas en Madrid y Bruselas para responder a los retos planteados por el Mercosur, y también había propuesto reuniones con el presidente y con los eurodiputados catalanes que deberán votar el pacto en el Parlamento Europeo.
Una mesa de diálogo para definir exigencias
Ordeig ha detallado que en esta mesa extraordinaria agraria se podrían discutir exigencias como la de crear una cláusula espejo entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur, o un fondo económico para compensar a los agricultores.
"Necesitamos definir qué es lo que defendemos y me comprometo, y el presidente Illa se compromete, a defender lo que salga de esta mesa y defenderlo ante el Ministerio (de Agricultura) y ante la Comisión Europea", ha insistido el conseller, que ha prometido además reuniones entre los agricultores y eurodiputados catalanes.
Francia también promete nuevas ayudas a los agricultores
El primer ministro Benjamin Lecornu publicó una serie de mensajes en X para confirmar el paquete de 300 millones de euros destinado a los agricultores, anunciado el viernes por la ministra de Agricultura Annie Genevard, que retoma en parte medidas ya conocidas pero no ha logrado apagar su enfado.
Importantes protestas en Francia
Tras la demostración de fuerza del jueves en París de la Coordination rurale, se han producido manifestaciones en distintos países europeos para protestar contra este tratado entre la UE, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.
En Le Havre, alrededor de 150 agricultores con tractores se encontraban el domingo por la noche en una rotonda que controla la entrada al puerto, donde encendieron una gran hoguera para combatir el frío, según constató un corresponsal de la AFP.
En el norte de Francia, la Coordination rurale preparaba el domingo por la noche una acción de gran envergadura en la autopista A1, a la altura del peaje de Fresnes-lès-Montauban (Paso de Calais).
Otras autopistas ya están bloqueadas, como la A64 al sur de Toulouse, donde hay un bloqueo desde hace un mes.
Mejoras para el sector agrario en los presupuestos de 2026
Asimismo, el conseller ha dicho que, después de las Elecciones Agrarias, previstas para el 27 de febrero, se creará el Consejo Agrario de Catalunya, un “espacio abierto a todas las organizaciones” para ser una “herramienta útil”.
Ordeig también ha señalado que los presupuestos de 2026 contarán con incrementos para atender los grandes retos del sector agrario. “Mayor competitividad, más dinero”, ha apuntado.
El responsable de Agricultura se ha comprometido a impulsar medidas ante la dermatosis nodular, con una “fiscalidad beneficiosa” para las explotaciones que no han podido introducir animales. Asimismo, habrá una mesa sobre el sector vitivinícola y se ha reiterado que se tomarán medidas para luchar contra la fauna cinegética.
“Pedimos levantar los cortes de carretera e ir a los espacios que corresponden para debatir todos los retos que tenemos; hay que hacer un frente común y ceder, todos juntos”, ha señalado Ordeig. El conseller también ha agradecido a los agricultores que las manifestaciones se hayan realizado de forma pacífica y sin incidentes.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
- Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
- Un agente de la policía migratoria de EEUU mata a una mujer en Mineápolis: ¿qué se sabe y quién era la víctima?
- ¿Qué pasaría con la OTAN si Trump se intenta quedar con Groenlandia?
- Cómo Trump y sus leales generales ya roban a mano armada el petróleo de 'su' nuevo protectorado en Venezuela