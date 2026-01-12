"Ya hemos recibido candidaturas": Francia lanza el servicio militar voluntario para sus jóvenes

La campaña de reclutamiento para el servicio militar voluntario en Francia ya está en marcha. "Nuestra juventud tiene sed de compromiso", afirmó la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, durante la presentación oficial de esta nueva modalidad militar que pretende reclutar miles de jóvenes de entre 18 y 25 años.

"Ya hemos recibido candidaturas", insistía Vautrin, mientras detallaba cómo será este nuevo servicio abierto a todos los jóvenes franceses. Según detalló el Ministerio de las Fuerzas Armadas, su finalidad es contar con una bolsa formada por un 80% por jóvenes de entre 18 y 19 años, y un 20% de entre 20 y 25 años, que "quieran aprender un oficio y trabajar en equipo". En el primer año, se espera la participación de 3.000 jóvenes, con un objetivo de 10.000 anuales de cara al 2030 y 42.500 para 2035. "Todos pueden ser candidatos. Los requisitos son parecidos a los que se exigen actualmente a los jóvenes que entran en la Armada: motivación, aptitud médica y adecuación del perfil en base a las necesidades del Estado". Sin embargo, aquellos diplomados serán "confiados a misiones especializadas, como aquellas enfocadas a la ciberseguridad", detalló el general de la Fuerza Aérea, Fabien Mandón, presente en la conferencia de prensa. Precisamente, la ciberseguridad o el control de drones es uno de los puntos que más preocupa al ministerio y que más puestos requieren en la armada.

Sobre la remuneración que recibirán estos jóvenes durante los diez meses de servicio, la ministra confirmó que será de 800€ brutos, además de recibir la comida y el alojamiento; "Es un servicio que se basa en el voluntariado y serán útiles para nuestra defensa. Serán formados y trabajaran en misiones importantes sobre nuestro territorio. Aprenderán y saldrán orgullosos de esta experiencia", insistió el general.

"Cualquier perfil es apto"

Desde el ministerio de defensa insisten en que cualquier perfil es apto, incluyendo aquellos que presenten algún tipo de diversidad funcional. "Los discapacitados también son elegibles en base a las necesidades de la armada y en función de su discapacidad. Una discapacidad física no es un obstáculo para trabajar en según qué puestos de la armada", matizaron.

Ante la pregunta sobre posibles desestimaciones de candidaturas por el aspecto físico, ligado a tatuajes, piercings o cortes de pelo, el general Mandón declaró que se seguirán los mismos requisitos que se aplican a los que quieren ingresar en la Armada. "Los tatuajes forman parte de la actualidad. No hay un principio de eliminarlos", explicó.

En mayo, primera promoción

Desde hoy, los jóvenes franceses podrán presentar sus candidaturas a través de la página web del ministerio de Defensa, para luego pasar una entrevista y unas pruebas médicas. Los seleccionados serán notificados en mayo para alinear el calendario con el de Parcoursup (la plataforma de solicitud de admisión a la universidad nacional francesa). "Cuando los estudiantes de último año de secundaria reciban los resultados de sus solicitudes de Parcoursup, si han sido seleccionados por el Ejército, podrán notificar que van hacer el servicio militar", explicó Vautrin, y en este caso, "no perderán su solicitud de Parcoursup: se aplazará al año siguiente". El servicio militar se considerará un año sabático para los estudiantes, que se incorporarán este verano.

El primer mes recibirán un entrenamiento en puntería, marcha, orientación, o topografía, entre otros temas basados en los "fundamentos de un entrenamiento militar real". Después, completarán nueve meses de servicio activo en suelo francés, que incluye territorios de ultramar. Aunque el ministerio insiste en que no podrán ser enviados a zonas de conflicto ni a operaciones en el exterior.