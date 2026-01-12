Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski recuerda que la ofensiva rusa "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la URSS"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado en su discurso diario vespertino que la guerra de Rusia para conquistar la región ucraniana del Donbás "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética".
"La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ya dura lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética", ha afirmado Zelenski en su duscurso.
El dirigente ucraniano ha resaltado que "hoy se cumplen 1.480 días de la guerra de Rusia contra Ucrania". "Quieren repetir y han repetido los abusos contra la gente. Han repetido el fascismo. Han repetido casi todo lo peor de lo que pasó en el siglo XX. Incluso han inventado la guerra de shaheds y misiles balísticos contra centrales eléctricas y centrales de calefacción.
Rusia responde a críticas internacionales denunciando ataques ucranianos contra civiles
Rusia respondió este domingo a las críticas internacionales por dejar a millones de ucranianos sin electricidad y calefacción en pleno invierno acusando a Kiev de lanzar ataques contra infraestructuras civiles en su territorio.
"El régimen de Kiev demostró de nuevo su inhumana naturaleza nazi al cometer un nuevo crimen sangriento", señaló María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.
Denunció que el ejército ucraniano lanzó en la noche del sábado al domingo 33 drones contra varias regiones rusas, en particular en Vorónezh, donde murió una mujer y otros tres civiles resultaron heridos cuando fragmentos de drones alcanzaron casas y edificios de viviendas en la capital regional.
Ucrania asegura haber atacado tres plataformas de perforación de Lukoil en el mar Caspio
Ucrania aseguró este domingo que ha atacado tres plataformas de perforación de la empresa rusa Lukoil en el mar Caspio que se utilizan para apoyar al ejército de Moscú.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló en un comunicado que se han registrado impactos directos en las plataformas V. Filanovsky, Yuri Korchagin y Valeri Grayfer, aunque aún está evaluando la magnitud de los daños.
Además, las fuerzas ucranianas efectuaron un ataque contra un lanzador del sistema de misiles antiaéreos Buk-M3 en una aldea del territorio ocupado de Lugansk, en el este de Ucrania.
