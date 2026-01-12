DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Alemania e Israel firman un acuerdo para aumentar su cooperación en seguridad
Israel y Alemania han firmado este domingo un acuerdo con el que los dos ejecutivos cooperarán de forma más cercana en ciberdefensa, inteligencia artificial y medidas antidrones, ámbitos en los que Berlín busca, según su ministro de Interior, Alexander Dobrindt, aprovechar la experiencia y las tecnologías de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha celebrado "la creciente cercanía de muchos países y grandes potencias" con su país.
"Acabo de firmar un acuerdo de cooperación en ciberdefensa con el ministro del Interior alemán, un gran amigo de Israel. Esto refleja la creciente cercanía de muchos países y grandes potencias como Alemania", ha subrayado Netanyahu, según ha recogido su propia oficina en un comunicado en el que el mandatario ha concedido "una enorme importancia a la cooperación general entre Israel y Alemania", que, ha asegurado, "son socios naturales".
Israel lanza 25 ataques contra suelo libanés durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego
Las Fuerzas Armadas israelíes han realizado al menos 25 ataques en siete municipios del sur de Líbano durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales.
El propio Ejército israelí ha emitido una orden de evacuación antes de uno de los ataques en una zona residencial de Kefar Hatta, en el distrito de Sidón, previo al bombardeo de una "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá.
Una hora después han caído dos bombas sobre la zona señalada, lo que provocó heridas leves a una persona, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. La aviación israelí lanzó otros tres proyectiles que no explosionaron.
Una delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la segunda fase de la tregua en Gaza
Una delegación del grupo islamista palestino Hamás, encabezada por el líder de su comité político, Jalil al Haya, llegó este domingo a El Cairo para abordar con los mediadores la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones.
Una fuente de seguridad egipcia que pidió mantener el anonimato indicó que las autoridades de Egipto mandaron una invitación a otras facciones palestinas, como la Yihad Islámica y el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, y está previsto que mañana se reúnan para discutir "los preparativos" de la segunda fase.
Por su parte, una fuente palestina explicó, también bajo condición de anonimato, que las conversaciones irán precedidas de una reunión entre representantes de las facciones palestinas y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para "coordinar posturas antes de profundizar en los detalles de la siguiente fase".
Nuevos ataques en Gaza
El Ejército israelí continúa lanzando ataques puntuales en Gaza, con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ojo avizor al devenir de las protestas en Irán, después de que el Gobierno de la República Islámica haya acusado a Israel de injerencia para provocar caos e inestabilidad.
