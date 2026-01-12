DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Una delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la segunda fase de la tregua en Gaza

Una delegación del grupo islamista palestino Hamás, encabezada por el líder de su comité político, Jalil al Haya, llegó este domingo a El Cairo para abordar con los mediadores la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones.

Una fuente de seguridad egipcia que pidió mantener el anonimato indicó que las autoridades de Egipto mandaron una invitación a otras facciones palestinas, como la Yihad Islámica y el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, y está previsto que mañana se reúnan para discutir "los preparativos" de la segunda fase.

Por su parte, una fuente palestina explicó, también bajo condición de anonimato, que las conversaciones irán precedidas de una reunión entre representantes de las facciones palestinas y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para "coordinar posturas antes de profundizar en los detalles de la siguiente fase".