Por riesgo de fuga

Detención preventiva de tres meses para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja

Jacques Moretti.

Jacques Moretti. / EFE

Redacción

La Justicia del cantón de Valais ha ordenado este lunes tres meses de detención provisional para Jacques Moretti, el copropietario del bar 'Le Constellation', donde un incendio en Nochevieja causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana. El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal ha dictado esta medida ante el riesgo de fuga de Moretti.

También señaló la posibilidad de que más adelante el dueño del local nocturno sea puesto en libertad bajo fianza si la Fiscalía lo considerara, aunque hasta entonces se mantendría la detención provisional.

El dueño del establecimiento siniestrado fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia, mientras que su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local, pudo abandonar la sede judicial al término de los interrogatorios. Él y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad. Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

