Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.

"La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno", reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

En este sentido, han indicado que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de "no viajar" al país latinoamericano debido al riesgo de "detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente".

En concreto, han alertado de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país para lo que estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos.