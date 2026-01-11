En Directo
Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y de Donald Trump.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
Venezuela niega el riesgo de ataques de grupos armados
El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha negado tajantemente el riesgo de ataques de grupos armados a ciudadanos norteamericanos y ha acusado al país de "fabricar una percepción del riesgo que no existe" basándose en "relatos inexistentes".
"Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legitimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano", indica una nota oficial publicada por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.
El Gobierno venezolano ha manifestado su compromiso con la "protección de la paz", la "estabilidad institucional" y la "convivencia del pueblo venezolano".
EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.
"La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno", reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.
En este sentido, han indicado que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de "no viajar" al país latinoamericano debido al riesgo de "detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente".
En concreto, han alertado de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país para lo que estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos.
La visita de diplomáticos de EEUU a Venezuela
Una misión de diplomáticos estadounidenses visitó Caracas el viernes para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos. No está claro si sostuvieron alguna reunión con Rodríguez. Su despacho no respondió a los pedidos de la AFP por un comentario.
Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones de 2024 exiliado en España, pidió el "reconocimiento explícito" de su victoria.
Su mentora, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento Trump la apartó de su plan para Venezuela.
El control petrolero de Trump
Trump anunció que tendrá control sobre ventas de crudo venezolano y elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100.000 millones de dólares.
Decretó el sábado una protección especial para evitar que sean embargados los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Pero mantiene la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque con crudo venezolano que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses".
Además, el Departamento de Estado pidió el sábado a sus ciudadanos que abandonen Venezuela "inmediatamente" debido a que la situación de seguridad es "inestable".
Caracas señaló en un comunicado que la alerta estadounidense "se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe". "Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad", agregó el texto.
El chavismo marcha por la libertad de Maduro, una semana después de su captura en bombardeo de EEUU
Seguidores de Nicolás Maduro marcharon el sábado para exigir la libertad del gobernante depuesto de Venezuela, capturado hace una semana durante un bombardeo de Estados Unidos, mientras familiares de presos políticos reclaman celeridad en las excarcelaciones anunciadas.
El chavismo ha convocado movilizaciones desde el 3 de enero. Esa madrugada el estruendo de bombas y el sobrevuelo de aeronaves de guerra despertó a los venezolanos. Más de 100 personas murieron, entre civiles y militares, según cifras oficiales.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.
"¡Maduro y Cilia son nuestra familia!", coreaban unas 1.000 personas en el oeste de Caracas.
Donald Trump aplaude que las autoridades de Venezuela hayan comenzado la liberación de presos políticos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido que las autoridades de Venezuela hayan comenzado la liberación de presos políticos y ha instado a los liberados a "nunca olvidar" lo "afortunados" que han sido por la intervención de Estados Unidos, que el pasado 3 de enero bombardeó Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.
"Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden lo afortunados que han sido de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no será bueno para ellos", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en Truth Social.
Igualmente, el vicepresidente de Foro Penal ha indicado que "no es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren", a pesar de que "se entiende la necesidad de información". Himiob ha remarcado que muchas personas se encuentran todavía encarceladas y que la prioridad deber ser su libertad.
Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado que no han sido liberados "ni el 1 por ciento" del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.
Liberados otros cinco presos en Venezuela, lo que eleva el total a 17 en los últimos dos días
La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cinco personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 17 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en los últimos días.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González --presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas--, Luis Aquiles Rojas y Federico Tomás Ayala Zawiska, que se suman a las otras personas liberadas este sábado.
"Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)", ha indicado Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.
Este viernes la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.
Familias de presos políticos en Venezuela pasan tercera noche en espera de excarcelaciones
Familiares de presos políticos en Venezuela pasan este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un "número importante" de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.
Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están "injustamente" presas.
Más temprano en el lugar, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, hizo un llamado a no "perder la fe de que, en las próximas horas", serán liberados.
"Son momentos difíciles, sí, de zozobra y de incertidumbre, pero tengamos fe de que esto va a terminar muy pronto", expresó.
Insistió en que "todos deben estar libres", debido a que "ninguno ha cometido delito y solo están allí por pensar distinto".
"No tienen que estar en esas injustas celdas, en esas condiciones inhumanas", dijo Silva.
Maduro dice desde prisión en EEUU que está "bien", según su hijo
El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro aseguró que su padre está "bien" en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido. "Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al citar a su padre. "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", añadió.
EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que salgan de Venezuela con el argumento de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EEUU" al reanudarse los vuelos internacionales. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están en el país suramericano.
