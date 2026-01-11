Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Delcy Rodríguez designa una comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro

Delcy Rodríguez designa una comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro / PALACIO DE MIRAFLORES / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de VenezuelaNicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y de Donald Trump.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

Venezolanos en España: "felices" de ver a Maduro entre rejas "al precio que sea"

La brújula de Donald Trump: cariño y dinero

DIRECTO | Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

La Casa Blanca pide a los estadounidenses que salgan de Venezuela

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

