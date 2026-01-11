Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
InmigraciónBarça - Real MadridGranja de móvilesBalizas V16Selen GorgüzelHuelga agricultoresBarcelonaVenezuelaDonald TrumpFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Estados Unidos

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem / Derek French/SOPA Images via ZUM / DPA

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha vuelto a describir este domingo como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis.

"No se puede cambiar la realidad solo porque no te guste. Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo. Actos de terrorismo como este deberían ser condenados por todos los políticos y funcionarios electos. No debería ser difícil ni generar controversia", ha declarado Noem, máxima responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Uno de sus agentes abrió fuego el pasado 7 de enero contra Renee Good cuando la mujer se encontraba en su vehículo. La Adminstración Trump ha denunciado al unísono que Good intentó atropellar al agente con su coche. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que los vídeos del incidente demuestran que Good en modo alguno tenía esa intención, y que el agente perpetró un "asesinato injustificado".

Noem se ha aferrado a la línea oficial en su comparecencia de este domingo ante las cámaras de la CNN, donde ha asegurado que el agente "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra Good.

La secretaria de Seguridad Nacional ha acusado a los líderes demócratas del estado y de la ciudad, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fray de "azuzar la violencia" contra los agentes del ICE. "Diría que es hora de que maduren", ha indicado.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
  3. Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
  4. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
  5. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
  6. Un agente de la policía migratoria de EEUU mata a una mujer en Mineápolis: ¿qué se sabe y quién era la víctima?
  7. ¿Qué pasaría con la OTAN si Trump se intenta quedar con Groenlandia?
  8. Cómo Trump y sus leales generales ya roban a mano armada el petróleo de 'su' nuevo protectorado en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

La economía de Venezuela, en el limbo y dependiente de la estrategia de Trump

La economía de Venezuela, en el limbo y dependiente de la estrategia de Trump

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

"Salvar a la familia en EEUU": porno restringido y premios por cada década casados para diseñar la familia perfecta, según Heritage Foundation

"Salvar a la familia en EEUU": porno restringido y premios por cada década casados para diseñar la familia perfecta, según Heritage Foundation

Irán amenaza con atacar blancos militares y navales de EEUU en caso de agresión

Irán amenaza con atacar blancos militares y navales de EEUU en caso de agresión

Los fuegos arrasan de nuevo la Patagonia argentina en plenos recortes de los servicios de extinción de incendios

Los fuegos arrasan de nuevo la Patagonia argentina en plenos recortes de los servicios de extinción de incendios