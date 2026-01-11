Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

En Directo

Movilización

Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras

La protesta contra Mercosur del Berguedà intensifica las acciones, complica el tráfico y mantiene el corte de la C-16

Protesta contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-II en Pontós

Protesta contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-II en Pontós

Ver galería

Protesta contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-II en Pontós / GERARD VILÀ / ACN

Jordi Grífol

Inés Sánchez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son menos exigentes que en Europa, de manera que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores y de los animales de granja.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
  3. Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
  4. Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
  5. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  6. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
  7. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  8. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Venezolanos en España: "felices" de ver a Maduro entre rejas "al precio que sea"

Venezolanos en España: "felices" de ver a Maduro entre rejas "al precio que sea"

La brújula de Donald Trump: cariño y dinero

La brújula de Donald Trump: cariño y dinero

DIRECTO | Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad

DIRECTO | Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

La Casa Blanca pide a los estadounidenses que salgan de Venezuela

La Casa Blanca pide a los estadounidenses que salgan de Venezuela

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses