En Directo
Movilización
Protestas de agricultores, hoy en directo: última hora de las concentraciones en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
La protesta contra Mercosur del Berguedà intensifica las acciones, complica el tráfico y mantiene el corte de la C-16
Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son menos exigentes que en Europa, de manera que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores y de los animales de granja.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.
"Hacen turnos y pueden pasar por casa"
Para combatir el frío y pasar el rato se han encendido hogueras y se han organizado actividades para hacer más amena la jornada. En Tarragona, un agricultor aficionado a pinchar discos ha ofrecido una sesión musical, mientras que en el corte de las comarcas gerundenses también ha habido música tras una fideuá para comer.
Portavoces de Revolta Pagesa ya han advertido a lo largo del día que veían “muy difícil” levantar la acampada y han señalado que “pueden aguantar mucho” y que no notan el cansancio porque “hacen turnos y cada día pueden pasar por casa”. De hecho, han vaticinado que las protestas pueden intensificarse si no hay implicación del Govern para detener o modificar el acuerdo con Mercosur.
Los agricultores afrontan la tercera noche cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur
Los agricultores que cortan varias carreteras del país afrontan este sábado la tercera noche de bloqueos como protesta por el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. Aunque se ha reabierto la A-2 en Fondarella (Pla d’Urgell), siguen cortadas la autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l’Estany), la C-16 entre Berga y Casserres (Berguedà), la N-II entre Bàscara y Garrigàs (Alt Empordà) y también el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27 y la C-38 en el Coll d’Ares (Ripollès).
En Tarragona, el bloqueo en el puerto se mantiene aunque durante el día ha habido contactos con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, a quien han exigido que vaya a Madrid a blindar las cláusulas que deben proteger al sector agrario, un requisito sin el cual no piensan levantar el corte. De hecho, en una asamblea este sábado por la tarde-noche se ha ratificado el bloqueo de la A-27. Situación similar en Pontós (Alt Empordà), donde vecinos de la zona se han acercado a la concentración para dar apoyo a los agricultores.
Ecologistes en Acció apoya a los agricultores y alerta de “graves impactos ambientales” del acuerdo UE-Mercosur
Ecologistes en Acció ha mostrado su apoyo a las protestas que los agricultores han desplegado en toda Catalunya contra el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur. Según ha advertido la entidad en un comunicado, este acuerdo provocará “graves impactos ambientales”, especialmente en Latinoamérica, pero también perjudicará al sector agrario. “Solo beneficia a los grandes capitales y deja en total desprotección a la población y a la agricultura a ambos lados del Atlántico”, denuncian.
Pese al apoyo a agricultores y ganaderos, han asegurado que no pueden respaldar las demandas del colectivo sobre legislación ambiental, y tampoco aceptarán rebajas en las condiciones laborales ni en los estándares de calidad y seguridad alimentaria.
Carreteras que siguen cortadas
Siguen cortadas la autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l’Estany), la C-16 entre Berga y Casserres (Berguedà), la N-II entre Bàscara y Garrigàs (Alt Empordà) y también el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27, así como la C-38 en el Coll d’Ares (Ripollès). En cambio, la A-2 ha reabierto después de que los agricultores concentrados desde hace tres días en Fondarella (Pla d’Urgell) hayan levantado el bloqueo este sábado al mediodía.
Los cortes son consecuencia de la protesta de agricultores y ganaderos contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, al que España ha dado luz verde. Reclaman que el Gobierno intervenga para responder a las inquietudes del sector ante la previsión de una llegada masiva a Europa de productos de Latinoamérica más baratos y sin los requisitos de calidad y seguridad que marcan las regulaciones aplicables a la agricultura catalana.
Òscar Ordeig celebra el fin de los cortes de los agricultores en Lleida, El Pont de Suert y Sort y reclama “responsabilidad” al resto
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha celebrado este sábado el levantamiento de los cortes de los agricultores en Lleida, El Pont de Suert y Sort, y ha reclamado “responsabilidad” al resto. En un mensaje en X, Ordeig ha dado las gracias a los agricultores que han levantado las protestas “con plena colaboración y sin incidentes”, y ha asegurado que mantiene un “contacto constante con representantes del Gremio para facilitar la retirada del resto de cortes”. “Hace falta responsabilidad para evitar males mayores”, ha afirmado Ordeig.
Berta Artigas Fontàs
Vecinos del Alt Empordà se suman a la protesta agraria en la AP-7 en Pontós
Decenas de vecinos del Alt Empordà se han acercado al corte de la AP-7 en Pontós para dar apoyo a la movilización del sector agrario contra el acuerdo del Mercosur. El hecho de que la protesta coincidiera con el fin de semana lo ha favorecido. Es el caso de Anna, de Navata, que ha participado con un grupo de amigas para defender el consumo de producto local: «Lo que nos llega como consumidores debe ser de calidad, y esta solo se puede garantizar cuando los productos son de aquí». También se ha sumado Raül, maestro de Educación Física, que destaca que ellos también son un colectivo «precarizado» y que «por empatía» hoy están allí. Para comer han cocinado un arroz para 300 personas.
Ordeig pide "responsabilidad para evitar males mayores" ante los cortes en vías de agricultores
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "responsabilidad para evitar males mayores" ante los cortes de carreteras realizados desde este jueves por agricultores contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur.
Según ha afirmado Ordeig en un apunte en X, recogido por Europa Press este sábado, se ha levantado el bloqueo de vías en Lleida, el Pont de Suert y Sort (Lleida) "con plena colaboración y sin incidentes".
Además, ha dicho que está manteniendo contacto "constante" con los representantes del gremio para levantar el resto de cortes.
El Servei Català de Trànsit ha informado sobre las 14.30 horas que la circulación se ha normalizado en ambos sentidos en la A-2, entre Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida).
Siguen activos los cortes en la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona), en la N-II, entre Bàscara y Garrigàs (Girona), en la A-27 en el Port de Tarragona, en la C-16 de Casserres a Berga (Barcelona) y en la C-38 en Molló (Girona).
Tercer día de protestas de los agricultores contra el acuerdo comercial
Los agricultores catalanes mantienen por tercer día consecutivo cortes en diversas carreteras para expresar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur por el riesgo que supone para el sector y porque, según denuncian, los productos importados, a menudo, no cumplen las estrictas garantías sanitarias que sí deben respetar ellos.
Revolta Pagesa tiene previsto mantener, por lo menos, hasta el lunes, los cortes de carreteras. "Nosotros nos mantendremos fuertes y seguiremos con los cortes de las vías, como mínimo, hasta el lunes", ha afirmado uno de los miembros de Revolta Pagesa, Valentí Roger, que participa en el corte de la autopista AP-7 en Girona.
El conseller de Consejero d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, pidió este viernes "responsabilidad" a los convocantes de las protestas agrarias y a las administraciones. El conseller reclamó "una cierta garantía de movilidad" para poder suministrar servicios esenciales, como piensos para animales en las granjas.
Empiezan a circular vehículos en la A-2 en Fondarella
Ya circulan vehículos en la A-2 a la altura de Fondarella, donde unos veinte tractores mantenía el bloqueo hasta media mañana en protesta por el acuerdo con Mercosur. Los equipos de limpieza se han desplazado a este punto para retirar restos de hogueras que habían hecho los manifestantes y al cabo de unas horas se ha podido reabrir el tráfico.
Mientras, la intención es que los agricultores se desplacen a otros puntos donde se mantendrán los cortes durante el fin de semana, como por ejemplo en Tarragona.
Los agricultores de Tarragona estudian trasladar los cortes de carretera la semana que viene
Cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas mantienen bloqueado este sábado, por tercer día consecutivo, el acceso principal al Puerto de Tarragona en la A-27 como protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y estudian trasladar las movilizaciones a otros lugares la próxima semana.
Los agricultores han pasado su segunda noche dentro de tractores, remolques, vehículos e incluso tiendas de campaña sobre el asfalto y han colocado mesas y sillas, a modo de pequeños comedores al aire libre, y cocinan en alguna barbacoa.
