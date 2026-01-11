Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania asegura haber alcanzado una base petrolera en la región rusa de Volgogrado

El Estado Mayor General ucraniano aseguró este sábado que ataques efectuados por las Fuerzas Armadas han alcanzado una base petrolera en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y varios objetivos en los territorios ocupados de Ucrania.

"Como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso, en la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, la cual participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación", indicó en un comunicado.

El Estado Mayor General aseguró que el "objetivo fue alcanzado", si bien aún evalúa los daños causados.

Además, en territorio controlado por Rusia en la región sureña de Zaporiyia fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa, aseguró.