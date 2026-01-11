En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia: "Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha alabado este sábado la "eficacia" de las operaciones del Servicio de Seguridad ucraniano, pero ha advertido de que sus "ataques profundos y medidas especiales" no son suficientes, por lo que ha apelado a sus socios internacionales a incrementar la presión sobre Moscú para frenar la producción rusa de misiles y drones.
"El año pasado, con muchos socios, establecimos una nueva cooperación para sincronizar las sanciones, pero el ritmo debe ser mucho mayor. La producción rusa de misiles y drones no puede existir sin el suministro de componentes de otros países. Por eso, bloquear los suministros y ampliar las sanciones es una de nuestras prioridades clave. También debe ser una prioridad para nuestros socios. Nuestras instituciones deben trabajar en esto más activamente", ha expresado el mandatario en su mensaje vespertino diario.
Ucrania espera que el ataque ruso no debilite el compromiso occidental
Los ucranianos esperan que sus socios occidentales mantengan su compromiso con las garantías de seguridad previstas, pese al lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la región de Leópolis, que limita con territorio de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Los detalles sobre el impacto del misil en la ciudad occidental de Leópolis el viernes seguían siendo limitados este sábado, aunque expertos ucranianos sugieren que el Oréshnik causó solo daños menores a un objetivo desconocido. El ataque tenía como objetivo enviar una señal a los socios de Ucrania de que Rusia no tolerará la presencia de sus fuerzas en este país, tras los planes anunciados en la Cumbre de la Coalición de los Voluntarios de París el pasado martes de que preparan una fuerza multinacional de paz una vez haya un alto el fuego, según varios analistas. "La idea de que tropas de la OTAN entren en Ucrania y hagan imposible ocupar este territorio en el futuro es absolutamente inaceptable para (el presidente ruso, Vladímir) Putin", afirmó el analista político Vitali Portnikov en su canal de YouTube.
Ucrania asegura haber alcanzado una base petrolera en Volgogrado
El Estado Mayor General ucraniano aseguró este sábado que ataques efectuados por las Fuerzas Armadas han alcanzado una base petrolera en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y varios objetivos en los territorios ocupados de Ucrania. "Como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso, en la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, la cual participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación", indicó en un comunicado. El Estado Mayor General aseguró que el "objetivo fue alcanzado", si bien aún evalúa los daños causados. Además, en territorio controlado por Rusia en la región sureña de Zaporiyia fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa, aseguró.
Ucrania asegura haber alcanzado una base petrolera en la región rusa de Volgogrado
El Estado Mayor General ucraniano aseguró este sábado que ataques efectuados por las Fuerzas Armadas han alcanzado una base petrolera en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y varios objetivos en los territorios ocupados de Ucrania.
"Como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso, en la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, la cual participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación", indicó en un comunicado.
El Estado Mayor General aseguró que el "objetivo fue alcanzado", si bien aún evalúa los daños causados.
Además, en territorio controlado por Rusia en la región sureña de Zaporiyia fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa, aseguró.
Rusia culpa a Ucrania del ataque contra la Embajada de Catar
El Ministerio de Exteriores de Rusia responsabilizó a las baterías antiaéreas ucranianas de los daños causados en la madrugada del viernes a la Embajada de Catar en Kiev. "Para las Fuerzas Armadas de Rusia las legaciones diplomáticas nunca han sido el objetivo de un ataque", señala el comunicado de Exteriores. Añade que los blancos designados por el ejército ruso en la capital ucraniana, donde murieron al menos cuatro personas, no se encontraban "cerca de la misión catarí". "Lo que indica un funcionamiento incorrecto de los sistemas ucranianos de defensa antiaérea que condujeron a los daños en el edificio de la Embajada", subraya.
El Consejo de Seguridad se reúne el lunes
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno. En su calendario actualizado, Naciones Unidas fija el inicio de la sesión del Consejo de Seguridad a partir de las 15.00 del lunes (las 21.00 en la España peninsular y Baleares), para tratar "el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".
El silencio navideño de Putin
Ni la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. Putin no realiza declaraciones públicas desde que se dirigiera a la nación el 31 de diciembre en su tradicional discurso de fin de año. Reapareció una semana después en la Misa del Gallo en la región de Moscú, pero la prensa no tuvo la oportunidad de hacerle ninguna pregunta. Informa EFE.
Rusia aprovecha el invierno para atacar la infraestructura energética ucraniana
El ejército ruso siguió durante las últimas 24 horas aprovechando las bajas temperaturas en Ucrania para golpear la infraestructura energética del país vecino. Según el parte de guerra ruso en Telegram, la artillería, la aviación y las brigadas de drones de asalto atacaron las instalaciones energéticas ucranianas y los depósitos de combustible. Los misiles y aparatos no tripulados rusos golpearon la infraestructura civil y las posiciones enemigas, tanto de tropas como de mercenarios extranjeros, en 153 zonas del país, informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad
La mitad de los edificios residenciales de Kiev se quedaron sin calefacción este viernes tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos cuatro muertos y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó un misil hipersónico Oréshnik. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente. "La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", dijo Klitschko en las redes sociales. Unos 40 sitios resultaron afectados por los ataques rusos, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Qatar en la capital, informó el presidente Volodimir Zelenski. La fiscalía ucraniana dio cuenta de cuatro muertos y 24 heridos. Los técnicos ucranianos trataban este viernes, con el mercurio oscilando entre los -7 ºC y los -12 ºC, de reparar la calefacción en la capital, donde 417.000 hogares se quedaron sin suministro, según el operador eléctrico privado DTEK.
Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia y apuesta por nombrar un enviado especial europeo
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la idea de que la Unión Europea retome directamente el diálogo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo. "Es el momento de que la UE hable con Rusia también", ha expresado Meloni, que ha dicho que "ya es la hora". "De la otra manera, nuestra contribución será limitada. ¿Pero quién debe hacerlo? No debemos actuar de forma azarosa, si no estaríamos haciéndole un favor a (Vladimir) Putin", ha apuntado, según declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera'.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos