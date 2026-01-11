El golpe a Maduro ahonda la crisis del régimen de Cuba

El rosario de frases provocadoras de Donald Trump durante los últimos días ha incluido la anhelada imagen de la fruta madura. Cuba, dijo el presidente de EEUU, "está por caer". No podrá sostenerse sin el suministro de petróleo venezolano. El precio del dólar y el euro subieron en el mercado informal de Cuba tras el secuestro de Nicolás Maduro. Los tenebrosos augurios coincidieron casi en el tiempo con un nuevo corte total de energía. Los apagones han marcado la vida de los cubanos en los últimos años. La escasez de combustible y los problemas de infraestructura se dieron la mano para que la luz faltara en los hogares. No fue la mejor manera de recibir el año.

Antes que Trump, el panorama "oscuro" para 2026 había sido vislumbrado por los sacerdotes del culto yoruba en un rito anual que se conoce como La Letra del Año. La facultad predictiva del complejo religioso y cultural afrocubano suele ser tenida en cuenta por muchos hombres y mujeres de a pie. Los padres y madres de santo se encuentran divididos en la isla. Debe ser la única escisión tolerada. De un lado, la Asociación Cultural Yoruba y, por el otro, la Comisión Miguel Febles Padrón, que ha roto con las estructuras oficiales. Al amparo de Oyá, la diosa de los vientos que en su sincretismo católico es la Virgen de la Candelaria, esta última no trajo buenas noticias después de que le dejaran tres palomas blancas, tres jícaras, tierra del mercado y de un hueco, entre otros ingredientes. Los encargados de descifrar el augurio no dudaron. El signo regente de 2026 se desarrollará bajo la mirada de Oggún, el dios del hierro, y alerta sobre el peligro de enfermedades, desastres naturales y cambios significativos dentro del Gobierno.

La experiencia no invita a tomar en serio las promesas de ventura, vengan acompañadas de los tambores batá o los altavoces estatales. "2025 no fue un año mejor. Cuba cierra estos 12 meses, una vez más, con indicadores nada alentadores. Los precios siguieron subiendo, el producto interno bruto volvió a decrecer, las horas de apagón no se redujeron y los jóvenes siguieron emigrando en busca de una vida mejor. Con el país a este ritmo de deterioro, se hace muy difícil fabricar esperanzas", señaló el portal 'La Joven Cuba'. "Quizá algo de la escasez se hubiera compensado si la política hubiera podido sostenernos, pero tampoco. Más allá de las frecuentes ineficiencias y esas decisiones que no pocos juzgamos mal tomadas, el caso del exministro de economía Alejandro Gil, una figura sumamente cercana al presidente, condenado por corrupción y espionaje sin mayores explicaciones, puso sobre la mesa la falta de transparencia que opera tanto en la política cubana".

Sanciones y mal manejo de la economía

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció semanas atrás que la mayor de las Antillas atraviesa "un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables". No es "una crisis más" sino de "la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo". Díaz-Canel reconoció que si bien las sanciones norteamericanas provocan efectos muy negativos -repercusiones materiales estimadas en 7.500 millones de dólares durante el último bienio, de acuerdo con la última resolución aprobada contra el bloqueo en la ONU-, han sido los desmanes en el manejo de la economía los que profundizaron el deterioro al punto de hacer intolerable de vida de los cubanos y provocar un éxodo sin precedentes.

Y sobre llovido, mojado, es decir, Trump. Su decisión de controlar la industria petrolera es una pésima noticia para Cuba. La caída de la Unión Soviética en 1991 dejó a la isla sin crudo. Parte de la asistencia económica se recompuso a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. PDVSA llegó a aportar 100.000 barriles diarios. El año pasado fueron unos 27.000. El año entrante la encuentra inerme y apenas asistida por el petróleo mexicano.

A Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, el secretario de Estado y el responsable de Trump de los temas latinoamericanos, la profecía del magnate les suena a música celestial. Ambos son hijos de cubanos y, como sus padres, esperaban este momento teñido de una sed de revancha política de larga data. Los sucesos en Venezuela los llevan a creer a pie juntillas en la predicción del presidente que hizo suya la agenda de rediseñar la región.

Eliminación de subsidios

El petróleo es un factor de enorme desestabilización, pero no el único. El Gobierno ha hecho suya la palabra tan temida por la izquierda latinoamericana: "ajuste". Ha recurrido al recorte del gasto para reducir el déficit fiscal y la inflación, que cerró 2025 con un incremento del 27%. La eliminación de subsidios, aumento de impuestos y precios que estaban controlados han impactado en el bolsillo de la población.

El economista Pedro Monreal recuerda que la inseguridad alimentaria es a estas alturas otro de los graves problemas, además del sanitario: el Food Monitor Program estimaa que el 21% de la población cubana se encuentra expuesta a ese flagelo. La pobreza ha alcanzado niveles completamente desconocidos por generaciones. Siete de cada 10 personas han reducido sus comidas diarias, según reportes de 2024-2025 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

La posibilidad de una reedición del estallido social del verano de 2021 siempre está latente. Aquella protesta fue atribuida por el Gobierno a maniobras del "imperio". Desde allí provienen ahora amenazas inéditas, pero también parte de los alivios. Las remesas de los migrantes ascendieron el año pasado a unos 12.000 millones de dólares y ayudan a más de un 30% de la población a soportar las penurias.