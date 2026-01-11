DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza

Dos palestinos han muertos por disparos israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada del sábado, confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

El hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, reportó el deceso de estas dos personas, que respondían a los nombres de Alaa Mahmoud Rateb Al-Harazin y Mohammed Khaled Mohammed Al-Qahwaji.

El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, no incluye estas dos víctimas mortales.