En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Nuevos ataques en Gaza
El Ejército israelí continúa lanzando ataques puntuales en Gaza, con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ojo avizor al devenir de las protestas en Irán, después de que el Gobierno de la República Islámica haya acusado a Israel de injerencia para provocar caos e inestabilidad.
Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza
Dos palestinos han muertos por disparos israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada del sábado, confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás. El hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, reportó el deceso de estas dos personas, que respondían a los nombres de Alaa Mahmoud Rateb Al-Harazin y Mohammed Khaled Mohammed Al-Qahwaji. El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, no incluye estas dos víctimas mortales.
Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza
Dos palestinos han muertos por disparos israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada del sábado, confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.
El hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, reportó el deceso de estas dos personas, que respondían a los nombres de Alaa Mahmoud Rateb Al-Harazin y Mohammed Khaled Mohammed Al-Qahwaji.
El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, no incluye estas dos víctimas mortales.
Ataques israelíes dejan al menos tres muertos y 15 heridos
Al menos tres personas han muerto y 15 han resultado heridas por ataques israelíes efectuados durante las últimas horas en la Franja de Gaza, según han confirmado fuentes locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Un palestino ha muerto y otro ha resultado herido en un ataque de un dron israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, concretamente en la rotonda del barrio de Bani Suheila. Por otro lado, otros dos palestinos han muerto por disparos de fuerzas israelíes desde un vehículo acorazado en el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza, y los heridos fueron identificados en un bombardeo israelí contra el campamento de Al Mauasi, una teórica "zona segura" en la costa central del enclave.
Irán acusa a EEUU e Israel de "incentivar la violencia" en el país
El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "incentivar la inestabilidad y violencia" en coordinación con Israel, en una carta a la ONU tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas iraníes. La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la "persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos", al que acusó de "interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación a la inestabilidad y la violencia". Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es "evidente", como muestran el apoyo de Trump al "criminal" primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Con declaraciones incendiarias, señales políticas y amenazas públicas, ellos han incentivado la violencia, apoyado grupos terroristas, incitado la desestabilización social y buscado transformar protestas pacíficas en un desorden violento", expuso el texto del embajador iraní en la ONU, Amir Saeid Iravani.
"Palestina 36", las raíces del conflicto en el cine
En la película "Palestina 36", la directora Annemarie Jacir muestra una revuelta árabe poco conocida que, según ella, es crucial para entender el origen del conflicto israelo-palestino, en un largometraje preseleccionado para el Óscar al mejor filme internacional. Jacir comenzó a escribir esta historia hace nueve años y cuando el rodaje estaba a punto de arrancar, el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, que causó más de 1.200 muertos del lado israelí. La contraofensiva israelí en Gaza ha matado por el momento a más de 70.000 palestinos.
Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados". El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.
MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este viernes al Gobierno israelí de hacer uso de "acusaciones infundadas" y "trabas burocráticas" para "restringir el acceso de los palestinos a un atención médica de vital importancia, lo que supone una "violación del Derecho Internacional". "Al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial. El objetivo de Israel no es otro que el de limitar el testimonio de organizaciones humanitarias independientes como la nuestra", ha indicado la organización en un comunicado.
El hijo del último Sha insta a la revolución en Irán y pide la ayuda de Trump
El hijo exiliado del último Sha de Irán hizo un llamamiento este viernes al presidente estadounidense Donald Trump para que intervenga urgentemente en esa república islámica, sacudida por manifestaciones de protesta. "He llamado al pueblo a salir a las calles para luchar por su libertad y abrumar a las fuerzas de seguridad. Anoche lo hicieron", escribió Pahlevi.
Irán "no cederá" ante los manifestantes, advierte el líder supremo
El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes que su país "no cederá" frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979. A gritos de "muerte al dictador", los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida. Con los ojos irritados por el gas lacrimógeno y la garganta afectada después de gritar consignas en las calles, el vendedor de teléfonos móviles Majid (nombre ficticio) piensa que las protestas no cesarán.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos