DJ, deportistas, héroes… quiénes fueron las víctimas del incendio de Crans-Montana

El trágico incendio del bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, durante la noche de Año Nuevo, causó 40 muertos, principalmente adolescentes y jóvenes adultos.

La policía no ha publicado los nombres de las víctimas, pero a continuación se presentan los retratos de algunas de ellas, cuyos familiares confirmaron el fallecimiento.

Suiza:

Arthur Brodard, 16 años

Iba a cumplir 17 años. Su madre, Laetitia Brodard-Sitre, habló con numerosos medios, entre ellos la AFP, tras la tragedia, expresando su desesperación por no tener noticias después de haber recorrido hospitales en busca de su hijo.

Dos días después del drama, anunció en Facebook que Arthur había fallecido. "Vamos a poder empezar nuestro duelo", escribió.

Arthur vivía en la pequeña comuna suiza de Lutry, a orillas del lago Lemán, cerca de Lausana. Siete niños del club de fútbol local murieron en el incendio de Crans-Montana.

"El FC Lutry llora hoy a siete jóvenes que formaban parte de nuestra familia", escribió el club en su sitio web.

Benjamin Johnson, 18 años

Joven miembro del Club Lausannés de Boxeo, el boxeador se sacrificó para salvar a su amiga de las llamas, según la federación suiza de boxeo. "Benjamin nos dejó como un héroe, ayudando a su amiga", anunció SwissBoxing.

"Benjamin era un atleta prometedor y una personalidad luminosa. Habiéndolo visto crecer, primero en el ring y luego como entrenador, conservo el recuerdo de un joven siempre positivo, sonriente y respetuoso. Siempre era el primero en apoyar a sus compañeros", escribió su entrenador Fouad Ben Saoud.

"Su gesto de altruismo supremo corresponde exactamente a lo que era: alguien que siempre ayudaba a los demás", añadió SwissBoxing.

Stefan Ivanovic, 31 años, agente de seguridad del bar

Según el diario suizo Blick, cuando se declaró el incendio, este suizo de origen serbio hizo salir primero a varios clientes y luego regresó a las llamas para socorrer a otras personas. Este acto de valentía le costó la vida y varios testigos lo calificaron de "héroe" en la prensa y en las redes sociales.

"Tú eras de esas personas que entran en una vida sin hacer ruido, pero que ocupan un lugar inmenso. Un hermano, un amigo, un colega: eras todo a la vez. Una presencia sincera y verdadera. Nunca hubo maldad en ti. Eras un amigo de oro. Tu ausencia dejará para siempre un vacío en nuestros corazones", escribió en Facebook su amigo Ruben Adolph, que trabajaba en un bar cercano.

"Te fuiste como un héroe. Siempre pensabas en los demás antes que en ti mismo. Y protegeremos, llevaremos y honraremos tu memoria para siempre", añadió.

Francia:

Noa Thévenot El Kaim Billah, 14 años

Es la más joven de las víctimas francesas del incendio. Su fallecimiento fue anunciado por el club de fútbol FC Sochaux-Montbéliard, que le rindió homenaje.

Apasionado del fútbol, Noa jugó en el Racing Besançon en las categorías juveniles, de U6 a U11, antes de unirse al Lancy FC, en Suiza. Era hijo del exjugador Xavier Thévenot, según la liga de Borgoña-Franco Condado. Sus exequias se celebrarán el martes en Ginebra.

Charlotte Niddam, 15 años

El fallecimiento de esta adolescente franco-israelí-británica fue confirmado en X por la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper. Escolarizada en una escuela judía de Londres, ofrecía servicios de niñera en el sitio web de la ciudad de Crans-Montana.

"El mundo simplemente no será tan brillante ni tan hermoso sin Charlotte y su maravillosa sonrisa, y la echaremos muchísimo de menos", escribió en Facebook la rebbetzen Jacqueline Feldman, que había ayudado a preparar la bat mitzvá de Charlotte.

Matéo Lesguer, 23 años

Originario de Angers (centro-oeste), el joven era el DJ del bar Le Constellation la noche de la tragedia.

Instalado desde hacía tres años en Suiza, actuaba bajo el nombre de Neoshyprod y se había especializado en deep house, una música envolvente de ritmo lento. En 2023, en un artículo de Ouest-France, se alegraba de pinchar en este bar suizo donde "numerosos DJs españoles, portugueses e italianos" habían actuado.

"Hoy recibí la confirmación de que Matéo Lesguer, mi mejor amigo, falleció en el incendio de Crans-Montana. Era el DJ del bar", escribió el 5 de enero en Instagram Florian, su amigo y compañero del dúo DJ Edenshy.

"Con una sola mirada nos entendíamos perfectamente. Estoy devastado por esta trágica noticia (…) Somos un dúo, Matéo. Si ya no estás, ¿cómo sigo adelante? Hay tantas músicas que no terminamos. Tantos proyectos de vida que aún no realizamos".

"La vida nunca volverá a ser la misma sin ti. Te quiero, Matéo. Adiós".

Cyane Panine, 24 años

Originaria de Sète (sureste), Cyane Panine era camarera en el bar Le Constellation.

"Cyane era realmente una amiga muy valiosa, un rayo de sol en la vida de todas las personas que se cruzaron en su camino; siempre estaba ahí para todos, incluso cuando tenía sus propios problemas", anunció una persona cercana en Facebook.

Se abrió una colecta en su memoria para "brindar ayuda financiera a su familia y apoyarla en esta dura prueba".

Noémie Dabin, 26 años

El fallecimiento de esta joven fue confirmado el 5 de enero en X por el alcalde de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Según su perfil de LinkedIn, era estudiante de gestión hotelera, tras haber cursado estudios de turismo (BTS) en el liceo Pardailhan de Auch y luego de gestión de recursos humanos en una escuela de Toulouse.

Italia:

Emanuele Galeppini, 16 años

La Federación Italiana de Golf anunció la muerte de Emanuele Galeppini, joven promesa del golf italiano. Originario de Génova (noroeste), vivía desde hacía unos diez años con sus padres en Dubái, donde ganó en abril de 2025 el Omega Dubai Creek Amateur.

Chiara Costanzo, 16 años

Milanesa, estudiante de un liceo científico y buena gimnasta.

Según Corriere della Sera, quería pasar la noche con sus amigos en otro lugar, pero al no encontrar sitio, se dirigió al Constellation.

"Chiara tenía sed de vivir y se vio obligada a abandonar sus sueños demasiado pronto, algo que ningún joven debería sufrir", declaró su padre Andrea Costanzo durante sus funerales en Milán el 7 de enero.

"Estoy tan enfadada de que te hayan arrancado de la vida a los 16 años", dijo también su hermana pequeña Elena durante la ceremonia. "Lo que siento ahora es solo un gran vacío. Te prometo que viviré mi vida lo mejor posible y que dedicaré todos mis logros a ti".

Riccardo Minghetti, 16 años

Este joven romano era aficionado al tenis, la natación y el esquí, según La Repubblica.

"Ante una tragedia así, no hay palabras, y cuando la vida nos enfrenta a situaciones como esta, vemos hasta qué punto todo es absurdo e imprevisible", declaró el obispo Andrea Manto el 7 de enero durante sus exequias, rodeado de fotos del adolescente tomadas por sus amigos.

Valerio, de 17 años, recordó haber acompañado a Riccardo en dos viajes escolares a Inglaterra. "Era un chico simpático y alegre, siempre dispuesto a saludar, nunca indiferente, siempre bromeando", contó a la AFP.

El impacto en su escuela fue devastador, añadió. "Es algo que se siente en las clases, en los pasillos, y que no dejó a nadie indiferente".

Bélgica:

Victoria, 17 años

La adolescente era originaria de la provincia belga del Brabante Valón y cursaba el último año de secundaria (equivalente al último curso del bachillerato francés) en Rixensart, al sur de Bruselas.

El 5 de enero, día de regreso a clases, sus compañeros de la escuela Notre-Dame des Anges fueron recibidos por un equipo de apoyo psicológico, instalado por la dirección del centro y la policía local, según indicó el secretariado de la escuela a la AFP.

La dirección había sido informada durante el fin de semana anterior del fallecimiento de Victoria, que se había incorporado a la escuela a finales de 2025. Se colocaron urnas a disposición de los alumnos para dejar mensajes escritos destinados a la familia.