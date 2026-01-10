En Directo
Al minuto
Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y de Donald Trump.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
Las cárceles en las que están recluidos los centenares presos políticos en Venezuela
El Rodeo I, Tocorón, Ramo Verde, El Helicoide y Yare II son las cárceles con más presos políticos en Venezuela, y están entre las más mencionadas en los reportes sobre estos casos, pero son apenas cinco de los 120 centros donde permanecen personas que, según ONG, están encarceladas por motivos políticos.
Tras el anuncio de las excarcelaciones hecho la víspera por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien no precisó las identidades de quiénes serán beneficiados, familiares, activistas y abogados se han desplazado hasta las distintas prisiones tratando de encontrar información.
La ONG Foro Penal, que dirige la defensa de los presos políticos, registraba, al 5 de enero, 806 personas en esta condición, de los cuales 68 se encuentran en paradero desconocido y 9 en arresto domiciliario.
Actualmente, Foro Penal cifra en 811 estos detenidos.
Venezuela y EEUU inician proceso para restablecer relaciones tras caída de Maduro
Venezuela y Estados Unidos iniciaron el viernes un proceso para restablecer relaciones diplomáticas tras la caída del presidente Nicolás Maduro, que dio paso además a la liberación a cuentagotas de presos por razones políticas.
El vuelco en la tormentosa relación, interrumpida desde 2019, incluye un acuerdo para reactivar la industria petrolera venezolana, que según Trump le da potestad para elegir a las empresas que se harán cargo.
Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta, pero con una infraestructura muy deteriorada.
Diplomáticos estadounidenses llegaron el viernes a Caracas para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos, informó el Departamento de Estado. El gobierno interino de Delcy Rodríguez también enviará una delegación a Estados Unidos.
Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pidió el viernes el "reconocimiento explícito" de su victoria en las presidenciales de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.
Su mentora, la líder de la oposición y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento el presidente la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro.
Vigilias en la segunda noche de espera por excarcelación de presos políticos en Venezuela
Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en Venezuela la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un "número importante" de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre ocho y once personas.
En las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a EFE que, tras "más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento", siguen "insistiendo en la necesidad de que liberen" a estas personas.
Casanova criticó que, hasta la noche del viernes, los excarcelados "no llegan ni al 1 %" de los presos políticos contabilizados por ONG, a pesar del anuncio el jueves por parte de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, de que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.
En el Helicoide, indicó Casanova, se estima que hay, al menos, 70 presos políticos, pero "al final del día (jueves) solamente habían excarcelado a (los opositores) Biagio Pilieri y Enrique Márquez, dejando atrás a un número importante de la lista".
Venezuela anuncia el retorno a sus aguas de petrolero en una operación conjunta con EE.UU.
Venezuela ha anunciado este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano un buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades" y que había sido incautado esta madrugada.
Según un breve comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera PDVSA, se trata de una "exitosa operación en conjunto" de Caracas y Washington para "el regreso al país del buque Minerva".
"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agrega el texto oficial.
Caracas hace este anuncio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que fuerzas de su país interceptaron este viernes al petrolero 'Olina' en aguas del Caribe "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela", después de que el buque, dijo, partiera del país "sin la autorización correspondiente".
"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", indicó en su red Truth Social.
