Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de VenezuelaNicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y de Donald Trump.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  3. Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
  4. El Gobierno de Trump se salta el consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
  5. La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
  6. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  7. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  8. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Estallan nuevas protestas en Irán pese al bloqueo de internet

Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

DIRECTO | Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le traslada su oferta de mediación

Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la "agresión criminal" de EEUU contra Venezuela

Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias

Detienen a un hombre en Pensilvania (EEUU) tras hallarse más de cien restos humanos en su hogar

Una carta falsificada por Rusia agitó la crisis entre EEUU y Dinamarca por Groenlandia

Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica en Venezuela