Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

En Año Nuevo

El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

Se trataba de una “puerta de servicio” y que “no está señalizada como salida de emergencia”

Flores y velas frente al bar Le Constellation, donde ocurrió el incendio, este viernes en Crans-Montana.

Flores y velas frente al bar Le Constellation, donde ocurrió el incendio, este viernes en Crans-Montana. / Associated Press / LaPresse / LAP

AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El propietario francés del bar incendiado la noche de Año Nuevo en la estación de esquí suiza de Crans-Montana indicó a los investigadores haber descubierto, justo después del drama que causó 40 muertos, que una “puerta de servicio” estaba “cerrada con llave desde el interior”.

Interrogado el viernes por el Ministerio Público del cantón del Valais, Jacques Moretti explicó que, a su llegada al bar inmediatamente después del incendio, “forzó esa puerta” porque estaba “cerrada con llave desde el interior”, según extractos de los atestados publicados por varios medios franceses y suizos, cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al caso.

El señor Moretti, puesto en prisión provisional tras esta comparecencia, afirmó ante los investigadores que se trataba de una “puerta de servicio” y que “no está señalizada como salida de emergencia”. Relató haber encontrado a varias personas tendidas detrás de esa puerta tras abrirla.

"Llevamos 10 años haciendo esto"

También existen interrogantes sobre la presencia y el acceso a los extintores, así como sobre la conformidad de las vías de salida de este bar, Le Constellation. “De manera sistemática, cuando servimos una botella en sala, añadimos un ‘+chispeante+’ (o vela ‘fuente’, nota del redactor)”, explicó por su parte su esposa y copropietaria, Jessica, que quedó en libertad tras la comparecencia del viernes.

“Llevamos diez años haciendo esto, nunca había habido problemas”, aseguró Jacques Moretti. Según él, “no es imposible” que esas velas hayan causado el incendio, pero considera que “debe de haber algo más”. Estas velas “no eran lo suficientemente potentes como para inflamar la espuma acústica. Había hecho pruebas”, sostuvo.

La naturaleza de esta espuma antibruit colocada en el techo del sótano es, en particular, objeto de escrutinio por parte de los investigadores. Jacques Moretti explicó haberla comprado en una tienda de bricolaje y haberla instalado él mismo durante unas obras realizadas tras la compra del establecimiento en 2015.

Menores en el incendio

En cuanto a la presencia de numerosos adolescentes menores de edad en el bar en el momento de la tragedia, Jacques Moretti indicó que el establecimiento tenía “prohibido aceptar a personas menores de 16 años” y que los clientes de 16 a 18 años debían “ir acompañados de un adulto”.

Aseguró haber dado estas “consignas” al personal de seguridad, pero reconoció que “no es imposible que se produjera un fallo”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
  3. Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
  4. Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
  5. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  6. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
  7. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  8. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno y en medio de presiones de EEUU

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno y en medio de presiones de EEUU

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano en EEUU

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano en EEUU

Trump reafirma su intención de dominar el hemisferio occidental y amenaza a otros países

Trump reafirma su intención de dominar el hemisferio occidental y amenaza a otros países

¿Cuba, Colombia, Groenlandia? Los mercados de predicciones apuestan sobre el próximo golpe de Trump en el extranjero

¿Cuba, Colombia, Groenlandia? Los mercados de predicciones apuestan sobre el próximo golpe de Trump en el extranjero

Eric Storm (historiador): "El imperialismo es el nuevo orden mundial"

Eric Storm (historiador): "El imperialismo es el nuevo orden mundial"

El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un posible despliegue en Ucrania

El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un posible despliegue en Ucrania