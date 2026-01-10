El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

El propietario francés del bar incendiado la noche de Año Nuevo en la estación de esquí suiza de Crans-Montana indicó a los investigadores haber descubierto, justo después del drama que causó 40 muertos, que una “puerta de servicio” estaba “cerrada con llave desde el interior”.

Interrogado el viernes por el Ministerio Público del cantón del Valais, Jacques Moretti explicó que, a su llegada al bar inmediatamente después del incendio, “forzó esa puerta” porque estaba “cerrada con llave desde el interior”, según extractos de los atestados publicados por varios medios franceses y suizos, cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al caso.

El señor Moretti, puesto en prisión provisional tras esta comparecencia, afirmó ante los investigadores que se trataba de una “puerta de servicio” y que “no está señalizada como salida de emergencia”. Relató haber encontrado a varias personas tendidas detrás de esa puerta tras abrirla.

"Llevamos 10 años haciendo esto"

También existen interrogantes sobre la presencia y el acceso a los extintores, así como sobre la conformidad de las vías de salida de este bar, Le Constellation. “De manera sistemática, cuando servimos una botella en sala, añadimos un ‘+chispeante+’ (o vela ‘fuente’, nota del redactor)”, explicó por su parte su esposa y copropietaria, Jessica, que quedó en libertad tras la comparecencia del viernes.

“Llevamos diez años haciendo esto, nunca había habido problemas”, aseguró Jacques Moretti. Según él, “no es imposible” que esas velas hayan causado el incendio, pero considera que “debe de haber algo más”. Estas velas “no eran lo suficientemente potentes como para inflamar la espuma acústica. Había hecho pruebas”, sostuvo.

La naturaleza de esta espuma antibruit colocada en el techo del sótano es, en particular, objeto de escrutinio por parte de los investigadores. Jacques Moretti explicó haberla comprado en una tienda de bricolaje y haberla instalado él mismo durante unas obras realizadas tras la compra del establecimiento en 2015.

Menores en el incendio

En cuanto a la presencia de numerosos adolescentes menores de edad en el bar en el momento de la tragedia, Jacques Moretti indicó que el establecimiento tenía “prohibido aceptar a personas menores de 16 años” y que los clientes de 16 a 18 años debían “ir acompañados de un adulto”.

Aseguró haber dado estas “consignas” al personal de seguridad, pero reconoció que “no es imposible que se produjera un fallo”.