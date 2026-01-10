Estallan nuevas protestas en Irán pese al bloqueo de Internet

Los iraníes tomaron de nuevo las calles el viernes en el mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de tres años, a pesar del apagón de internet que impusieron las autoridades como parte de una represión que deja decenas de muertos.

A gritos de "muerte al dictador", los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de unas movilizaciones inicialmente vinculadas al malestar por la carestía de la vida.

Lemas contra el gobierno

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes marcharon dando golpes a cacerolas y gritando lemas contra el gobierno como "muerte a Jamenei", en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, mientras los conductores tocaban el claxon en señal de apoyo, según videos verificados por la AFP.

En otras imágenes publicadas en redes sociales se veían protestas parecidas en otras partes de la capital iraní. Canales en farsi radicados fuera de Irán divulgaron videos de protestas en Mashhad y Tabriz, en el norte, e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

Las manifestaciones del viernes siguieron a las organizadas el día anterior, que fueron las mayores en Irán desde las que ocurrieron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, arrestada por una supuesta violación al código de vestimenta femenino.

Los ciudadanos salieron a manifestarse a pesar del corte generalizado del servicio en internet en el país que, según la organización Netblocks, ya dura 24 horas e inquieta a opositores en el exilio.

"La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones", dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi.

La oenegé Iran Human Rights, radicada en Noruega, aseguró el viernes que "al menos 51 manifestantes", entre ellos nueve niños, murieron por la represión "en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas". Además, reportó cientos de heridos.

El "arrogante" Donald Trump

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes en televisión que su país "no cederá ante los saboteadores".

"Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (...) para rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos", añadió el líder supremo.

Pero "el arrogante" Donald Trump, dijo, será "derrocado".

Jamenei acusó incluso al mandatario norteamericano de tener las "manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes", refiriéndose aparentemente a la guerra de 12 días con Israel, el pasado junio, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares de Irán.

El viernes, Trump dijo que parecía que los líderes iraníes estaban "en grandes problemas" y reiteró su advertencia de que podría ordenar ataques militares.

"Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas", agregó Trump.

El canciller iraní, Abás Araqchi, acusó durante una visita a Líbano el viernes a Washington e Israel de "intervenir directamente" para tratar de "transformar las protestas pacíficas en divisivas y violentas", lo que un portavoz del Departamento de Estado estadounidense calificó de "delirante".

Llamado del hijo del sah

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada, instó el viernes a Trump a intervenir.

"Señor presidente, este es un llamado urgente por su atención, soporte y acción (...). Por favor, esté listo para intervenir y ayudar al pueblo iraní", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, el jefe del sistema judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que la sanción a los "revoltosos" sería "decisiva, sin ninguna compasión legal".

Los dirigentes de Francia, Reino Unido y Alemania divulgaron el viernes una declaración conjunta condenando el "asesinato de manifestantes" en Irán, y llamaron a las autoridades a "actuar con moderación".

En tanto, la televisión estatal iraní difundió el viernes imágenes de miles de personas asistiendo a contraprotestas y gritando consignas a favor de las autoridades en algunas ciudades.

El grupo de derechos humanos Haalvsh, que se centra en la minoría sunita baluche del sureste, afirmó que las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en Zahedán, la principal ciudad de la provincia de Sistán-Baluchistán, tras las oraciones del viernes, lo que causó un número indeterminado de víctimas.

Estas manifestaciones ocurren en un momento en que Irán está debilitado tras la guerra con Israel y los golpes infligidos a varios de sus aliados regionales, mientras que la ONU restableció en septiembre sanciones relacionadas con el programa nuclear del país.