En Directo
Movilización
Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son menos exigentes que en Europa, de manera que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores y de los animales de granja.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.
Revolta Pagesa mantendrá los cortes de las carreteras, como mínimo, hasta el domingo
Revolta Pagesa ha anunciado este viernes su intención de mantener, por lo menos, hasta el domingo, los cortes de carreteras que iniciaron el jueves. "Hemos sido muy claros, estamos dolidos y nos sentimos traicionados", señalaron las mismas fuentes, que aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta que no haya respuestas por parte de la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los Veintisiete han dado este viernes vía libre a la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pese al rechazo de países como Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria.
El Gobierno francés presenta un plan de ayudas agrícolas de 300 millones para calmar al sector
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, anunció este viernes un plan de medidas a corto plazo y estructurales, con un presupuesto de 300 millones de euros, para responder a diversas reivindicaciones del sector agrícola, que sigue movilizado contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, rechazado también por todos los partidos políticos. Estas medidas incluyen un plan de 130 millones de euros para arrancar vides en el suroeste, triplicar el fondo del agua de 20 a 60 millones de euros para fomentar la creación de reservas, y duplicar de 11 a 22 millones de euros el fondo de apoyo a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal cuya gestión por parte del Gobierno fue la mecha inicial del movimiento de protesta agrícola que arrancó en diciembre pasado.
La UE y Mercosur firmarán el histórico acuerdo de libre comercio el 17 de enero en Asunción
La Unión Europea y los países de Mercosur firmarán el próximo 17 de enero el histórico acuerdo de libre comercio en la capital de Paraguay, Asunción, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo. "Firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", ha anunciado, a través de las redes sociales, el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y han confirmado a Europa Press fuentes europeas.
La Autoridad Portuaria de Tarragona mantiene activado en fase de alerta el plan de autoprotección
La Autoridad Portuaria de Tarragona ha calculado que el número de camiones que ha entrado y salido de las instalaciones este viernes bajó el 88,14%. El SEA (Sistema de Entrega de Agroalimentarios) registró hoy 173 entregas de cereales (cargas de almacén a camión) hasta las 13 horas, mientras que en el mismo día y franja horaria de 2025 se registraron 780, lo que supone una disminución del 77,82. El Plan de Autoprotección del Puerto de Tarragona sigue activado en fase de alerta ante las afectaciones derivadas de la protesta del sector agroalimentario.
Dudas del sector agrario sobre las salvaguardas aprobadas por la UE
Respecto a las cláusulas de salvaguardia adoptadas y que suponen el principal cambio del acuerdo actual frente al que se firmó en diciembre de 2024, fuentes del sector agrícola mantienen dudas serias sobre su efectividad. Aluden que será difícil que se apliquen cuando surjan problemas de exceso de exportaciones de estos países a la UE. En el caso de otros acuerdos como el de la UE con Marruecos, en momentos de exceso de exportaciones a la UE, no se han aplicado las cláusulas de salvaguardia previstas.
Ordeig asegura que el campo catalán es competitivo "si se hace con las reglas claras"
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que el sector primario catalán no debe preocuparse para ser competitivo con los países del Mercosur "si se hace con las reglas claras y se hace con igualdad de oportunidades". Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa antes de reunirse con los representantes de Revolta Pagesa, que desde este jueves mantiene cortadas cinco vías para protestar contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur que ha sido aprobado este viernes por parte de las instituciones comunitarias.
Planas aborda con CCOO y UGT la propuesta de la futura PAC y el acuerdo UE-Mercosur
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este viernes con dirigentes de Comisiones Obreras de Industria y de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) con los que ha abordado la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la futura Política Agrícola Común (PAC), así como el acuerdo comercial con Mercosur. En concreto, esta reunión se enmarca dentro de la ronda de contactos que mantiene el titular de Agricultura con agentes representativos del sector para abordar los principales retos de la agricultura y la ganadería españolas.
Meloni señala los beneficios del acuerdo con Mercosur y exhibe las garantías para los agricultores italianos
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este viernes su confianza en que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur pueda traer "beneficios a muchas áreas", subrayando que las potenciales ventajas del mismo para la industria y las exportaciones del país transalpino no podían ser a costa de los agricultores italianos, para los que asegura haber conseguido resultados "muy importantes". "Aprobamos el acuerdo del Mercosur, lo que significa que equilibramos nuestros intereses claramente divergentes entre la protección de los agricultores y el impulso proveniente del sistema industrial y, por supuesto, de otros sectores", ha indicado Meloni durante su tradicional rueda de prensa de comienzo de año, donde ha agradecido la "solidaridad" del conjunto del sistema económico del país hasta alcanzar un equilibrio sostenible.
Las cesiones de la UE a los agricultores por el acuerdo con Mercosur
Las concesiones de la UE a sus agricultores ante el acuerdo con el Mercosur han sido las siguientes:
Garantías para los productos sensibles, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado. Si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 5%, se aplican aranceles.
Pesticidas prohibidos. Se prohíbe el uso del tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.
Revisión de la PAC. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares) a partir de 2028.
Limitar el coste de los fertilizantes. La Comisión abrió el miércoles la vía a suspender temporalmente ese mecanismo para los fertilizantes. Mientras tanto, la Comisión anunció una reducción de ciertos aranceles sobre la urea y el amoníaco, para limitar los precios de los fertilizantes nitrogenados.
España tiene un déficit comercial agroalimentario con Mercosur de 3.655 millones
España tiene un déficit comercial agroalimentario y pesquero con los países del Mercosur de 3.655 millones de euros anuales, con unas importaciones nueve veces superiores a las exportaciones, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes a 2024. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España a Mercosur alcanzaron 463 millones en 2024, mientras que las importaciones se situaron en 4.118 millones. Las ventas exteriores españolas agroalimentarias al bloque suramericano crecieron un 10,3 % anual, mientras que las importaciones repuntaron ligeramente, un 0,5% anual; el déficit se agrandó un 0,6%. Mercosur es el destino del 0,6% de las exportaciones españolas agroalimentarias y pesqueras, mientras que las importaciones del bloque latinoamericano son el origen del 7,4% de las compras españolas de esos bienes.
