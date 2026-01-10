Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras

Las cesiones de la UE a los agricultores por el acuerdo con Mercosur

Las concesiones de la UE a sus agricultores ante el acuerdo con el Mercosur han sido las siguientes:

Garantías para los productos sensibles, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado. Si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 5%, se aplican aranceles.

Pesticidas prohibidos. Se prohíbe el uso del tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Revisión de la PAC. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares) a partir de 2028.

Limitar el coste de los fertilizantes. La Comisión abrió el miércoles la vía a suspender temporalmente ese mecanismo para los fertilizantes. Mientras tanto, la Comisión anunció una reducción de ciertos aranceles sobre la urea y el amoníaco, para limitar los precios de los fertilizantes nitrogenados.