Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Kiev se queda sin calefacción tras el bombardeo ruso y el alcalde pide desalojar la ciudad La mitad de los edificios residenciales de Kiev se quedaron sin calefacción este viernes tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos cuatro muertos y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó un misil hipersónico Oréshnik. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente. "La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", dijo Klitschko en las redes sociales. Unos 40 sitios resultaron afectados por los ataques rusos, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Qatar en la capital, informó el presidente Volodimir Zelenski. La fiscalía ucraniana dio cuenta de cuatro muertos y 24 heridos. Los técnicos ucranianos trataban este viernes, con el mercurio oscilando entre los -7 ºC y los -12 ºC, de reparar la calefacción en la capital, donde 417.000 hogares se quedaron sin suministro, según el operador eléctrico privado DTEK.

Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia y apuesta por nombrar un enviado especial europeo La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la idea de que la Unión Europea retome directamente el diálogo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo. "Es el momento de que la UE hable con Rusia también", ha expresado Meloni, que ha dicho que "ya es la hora". "De la otra manera, nuestra contribución será limitada. ¿Pero quién debe hacerlo? No debemos actuar de forma azarosa, si no estaríamos haciéndole un favor a (Vladimir) Putin", ha apuntado, según declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera'.

Letonia pide una reunión del Consejo de Seguridad de ONU por el ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos Letonia pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de Rusia contra Ucrania con decenas de drones y misiles, incluido un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares.. Letonia pedirá "una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta al ataque bárbaro de Rusia contra Ucrania, que incluye el uso de un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN", señaló la ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, en un mensaje de la red social X.

Zelenski aborda con ministro británico posible despliegue de tropas de paz en Ucrania El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este viernes con el ministro de Defensa británico, John Healy, el posible despliegue de tropas de Reino Unido en el marco de un contingente de paz europeo en Ucrania, una vez que se haya alcanzado un alto el fuego con Rusia. En una reunión en Kiev, el presidente ucraniano informó a Healy de los ataques nocturnos de Moscú contra la infraestructura energética y la población en Ucrania. "Moscú está intentando usar el frío como un arma de terror, por lo que ahora es una prioridad urgente trabajar en capacidades de defensa aérea adicional para Ucrania. Sabemos qué aliados tienen los misiles y el equipamiento relevante y estoy sinceramente agradecido por la disposición de Reino Unido a ayudar", escribió Zelenski en X.

Starmer, Merz y Macron condenan la "escalada" rusa por el ataque con el misil 'Oreshnik' El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, han condenado este viernes al unísono el ataque lanzado esta pasada noche por Rusia con un misil balístico hipersónico 'Oreshnik', de medio alcance, en lo que han descrito como una "escalada" provocada por Moscú y sin, según Starmer concretamente, justificación posible. En una conversación telefónica tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios en París, los tres líderes aprovecharon para celebrar la "unidad" exhibida en un encuentro que terminó con la declaración de garantías de seguridad vinculantes para Ucrania, con el apoyo previsto de EEUU, cuando empiece un ansiado periodo de posguerra.

Enviado especial de Putin se burla de Kallas y avisa de que no hay defensas antiaéreas contra el misil Oreshnik El enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Inversiones y Cooperación Económica, Kiril Dimitriev, se ha burlado este viernes de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, al señalar que no hay defensas antiaéreas que paren al misil hipersónico 'Oreshnik' lanzado este viernes contra Ucrania. "Kaja no es muy brillante ni muy conocedora, pero incluso ella debería saber que no existen defensas antiaéreas contra el misil hipersónico 'Oreshnik' Mach 10", ha afirmado el negociador de Putin en los contactos con Estados Unidos. Kallas ha calificado el uso de este tipo de armamento como una evidencia de que Rusia no busca la paz y considera el paso "una advertencia" para la UE y Estados Unidos de que son necesarias "sanciones más duras" contra el Kremlin.

Los ucranianos combaten los apagones y el frío en medio de ataques rusos al sistema energético Millones de ucranianos se enfrentan a cortes de electricidad y de calefacción mientras continúan los ataques rusos al sistema energético gravemente dañado en medio de intensas heladas y nevadas. Un ataque con más de 240 drones y 36 misiles se produjo la madrugada del viernes tras múltiples advertencias sobre el frío anormal mientras las temperaturas en gran parte del país cayeron a 10 grados bajo cero, con pronósticos de hasta 19°C bajo cero para el fin de semana. Como resultado de los ataques contra las plantas de calefacción de la capital -que mataron al menos a cinco personas, incluido un paramédico que asistía a los heridos -la mitad de los hogares se quedaron sin calefacción. Los cortes de energía de emergencia también significaron que 417.000 familias en Kiev solo tuvieron acceso esporádico a la electricidad, lo que llevó al alcalde, Vitali Klitschko, a instar a los afectados a mudarse temporalmente al campo, donde podrían recurrir a la leña o a generadores de energía portátiles para calentarse.

Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado este viernes su plan de despliegue militar para Ucrania una vez finalice la guerra, una iniciativa que ha detallado durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Gobierno y las principales fuerzas políticas del país. En un encuentro que ha tenido lugar en el palacio del Elíseo y que se ha alargado durante casi tres horas, el mandatario ha pormenorizado el posible envío de varios miles de soldados franceses a suelo ucraniano, según informaciones del diario galo 'Le Monde'.