DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados". El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.

MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este viernes al Gobierno israelí de hacer uso de "acusaciones infundadas" y "trabas burocráticas" para "restringir el acceso de los palestinos a un atención médica de vital importancia, lo que supone una "violación del Derecho Internacional". "Al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial. El objetivo de Israel no es otro que el de limitar el testimonio de organizaciones humanitarias independientes como la nuestra", ha indicado la organización en un comunicado.

El hijo del último Sha insta a la revolución en Irán y pide la ayuda de Trump El hijo exiliado del último Sha de Irán hizo un llamamiento este viernes al presidente estadounidense Donald Trump para que intervenga urgentemente en esa república islámica, sacudida por manifestaciones de protesta. "He llamado al pueblo a salir a las calles para luchar por su libertad y abrumar a las fuerzas de seguridad. Anoche lo hicieron", escribió Pahlevi.

Irán "no cederá" ante los manifestantes, advierte el líder supremo El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes que su país "no cederá" frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979. A gritos de "muerte al dictador", los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida. Con los ojos irritados por el gas lacrimógeno y la garganta afectada después de gritar consignas en las calles, el vendedor de teléfonos móviles Majid (nombre ficticio) piensa que las protestas no cesarán.

La ONU solicita 1.000 millones de euros para ayudar a 2,4 millones de personas en Gaza y Cisjordania La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha hecho un llamamiento a recaudar 1.260 millones de dólares (alrededor de 1.000 millones de euros) para poder financiar sus programas y prestar ayuda a unos 2,4 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania. El anuncio llega en un contexto especialmente complejo, tras meses de restricciones impuestas por el Gobierno israelí al trabajo de las organizaciones humanitarias. Además, Israel ha aprobado una legislación que busca "obstaculizar las operaciones de UNRWA en zonas que considera parte de su territorio soberano", tal y como ha denunciado la agencia, que advierte de que también ha revocado las licencias de actividad de 37 ONG que operan en la Franja.

La UE respalda el control estatal de las armas en Líbano tras el inicio del desarme de Hizbulá La Unión Europea ha reafirmado este viernes en Beirut su respaldo a la soberanía y la estabilidad de Líbano y ha apoyado los esfuerzos del nuevo liderazgo libanés para avanzar hacia el monopolio estatal de las armas, tras el anuncio de que el Ejército ha completado la primera fase del desarme de Hizbulá. Lo ha hecho durante una visita conjunta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parte de la gira que ambos dirigentes están realizando esta semana por Oriente Próximo, coincidente, además, con el primer aniversario de la elección del presidente Joseph Aoun por el Parlamento libanés, que puso fin a más de dos años de bloqueo institucional.

Israel anuncia al diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como futuro director de la Junta de Paz para Gaza El Gobierno de Israel ha anunciado al diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como el futuro director de la llamada Junta de Paz para Gaza, el organismo internacional designado por Naciones Unidas para supervisar provisionalmente la administración y reconstrucción de posguerra en Gaza. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha realizado el anuncio tras el encuentro celebrado durante la tarde del pasado jueves en Jerusalén entre el mandatario y Mladenov, "quien se convertirá en el director de la Junta de Paz" para el enclave palestino, según reza el comunicado. Mladenov, antiguo ministro de Exteriores y Defensa de Bulgaria, actuó como el enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020. Previamente, se desempeñó como representante especial de la ONU para su misión de asistencia en Irak, la UNAMI.

El Gobierno de Hamás acusa a Israel de haber violado el alto en fuego en 1.193 ocasiones Israel ha violado 1.193 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó este viernes el Gobierno de Hamás en la Franja. De acuerdo a su recuento, esos incumplimientos a la tregua han dejado ya 484 muertos y 1.206 heridos, así como 50 detenciones ilegales por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Estas violaciones, según el Gobierno de Hamás, se producen mediante ataques, incursiones o redadas israelíes más allá de la llamada línea amarilla. La línea amarilla es la demarcación a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea poco definida y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.