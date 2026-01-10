Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Ataque ISIS

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

Los ataques a "gran escala" fueron una represalia por los fallecimientos de dos soldados y un intérprete en diciembre

Trump ataca posiciones del Estado Islámico.

Trump ataca posiciones del Estado Islámico.

EFE

MIAMI
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques a "gran escala", con el apoyo de "fuerzas aliadas", ocurrieron a las 12:30 horas del este de Estados Unidos (17:30 GMT) contra "múltiples objetivos" de la agrupación, precisó el Centcom en un comunicado, que no detalló víctimas ni regiones atacadas.

"Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques, y proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas en la región", informó el organismo.

El Centcom explicó que la agresión ocurrió como parte de la 'Operation Hawkeye Strike' ('Operación Ojo de Halcón'), que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.

La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista.

"Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", advirtió el Centcom.

Desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, hace un año, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico han sido los principales argumentos de la Administración Donald Trump para esos ataques.

"Estados Unidos y fuerzas de coalición permanecen decididas en perseguir a los terroristas que dañan a Estados Unidos", mencionó el Centcom, aunque no identificó a los países que apoyaron a las tropas estadounidenses. 

TEMAS

  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
  3. Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
  4. Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la 'agresión criminal' de EEUU contra Venezuela
  5. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  6. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
  7. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  8. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

EEUU captura a Maduro, en directo | Sánchez expresa a Delcy Rodríguez el apoyo a una transición pacífica

EEUU captura a Maduro, en directo | Sánchez expresa a Delcy Rodríguez el apoyo a una transición pacífica

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

EEUU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

Más de un millar de protestas convocadas en EEUU para protestar contra la violencia de ICE en Minnesota y Oregón

Más de un millar de protestas convocadas en EEUU para protestar contra la violencia de ICE en Minnesota y Oregón

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Los agricultores afrontan la tercera noche de protestas cortando carreteras por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos tras la presión de EEUU

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos tras la presión de EEUU

El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

El propietario del bar incendiado en Suiza menciona que había una puerta “cerrada con llave desde el interior”

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU