El Departamento de Agricultura de EEUU suspende todas las subvenciones al estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ha anunciado la suspensión de los pagos de todas las subvenciones dirigidas al estado de Minnesota y a la ciudad de Minneapolis tras la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social.

"Debido al liderazgo fallido (del gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis) y su pésima supervisión de la gestión financiera, les notifico que, con efecto inmediato, suspendo los pagos de todas las subvenciones activas y futuras del (Departamento de Agricultura) al estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis", ha indicado la secretaria Rollins.

El Gobierno estadounidense ha requerido las justificaciones de todas las subvenciones federales desde el 20 de enero de 2025, una información que debe ser entregada antes de un plazo de 30 días. "De ahora en adelante, todas las transacciones relacionadas con adjudicaciones al estado de Minnesota o a la ciudad de Minneapolis requerirán dicha justificación de pago", ha añadido.

En este sentido, ha acusado al gobernador estatal Tim Walz y al regidor municipal Jacob Frey --ambos del Partido Demócrata-- de demostrar su "incapacidad" para la gestión de los recursos federales "sin medidas de supervisión y rendición de cuentas".

Presunta red de fraude

Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

Además, Rollins ha asegurado que también se han cometido delitos de desvío de fondos en programas de alimentos, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, fondos destinados a programas de vivienda y en la gestión de guarderías.

"Como secretaria de Agricultura, es mi responsabilidad garantizar una administración responsable del dinero de los contribuyentes, eliminando el fraude, el despilfarro y el abuso en todos los programas financiados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos", ha aseverado.

Igualmente, la secretaria de la Administración Trump ha acusado a las autoridades estatales y locales de poner trabas a las investigaciones y negarse a proporcionar la información solicitada.

"El pueblo estadounidense merece saber que el dinero de sus contribuyentes está ayudando a los necesitados, no a los delincuentes. Espero con interés su defensa del gasto público, asegurándose de que los fondos federales se gasten con integridad", ha concluido Rollins.