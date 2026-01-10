Desvío de fondos
El Departamento de Agricultura de EEUU suspende todas las subvenciones al estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis
La suspensión se mantendrá hasta que las autoridades locales y estatales justifiquen todos los gastos
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ha anunciado la suspensión de los pagos de todas las subvenciones dirigidas al estado de Minnesota y a la ciudad de Minneapolis tras la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social.
"Debido al liderazgo fallido (del gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis) y su pésima supervisión de la gestión financiera, les notifico que, con efecto inmediato, suspendo los pagos de todas las subvenciones activas y futuras del (Departamento de Agricultura) al estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis", ha indicado la secretaria Rollins.
El Gobierno estadounidense ha requerido las justificaciones de todas las subvenciones federales desde el 20 de enero de 2025, una información que debe ser entregada antes de un plazo de 30 días. "De ahora en adelante, todas las transacciones relacionadas con adjudicaciones al estado de Minnesota o a la ciudad de Minneapolis requerirán dicha justificación de pago", ha añadido.
En este sentido, ha acusado al gobernador estatal Tim Walz y al regidor municipal Jacob Frey --ambos del Partido Demócrata-- de demostrar su "incapacidad" para la gestión de los recursos federales "sin medidas de supervisión y rendición de cuentas".
Presunta red de fraude
Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.
Además, Rollins ha asegurado que también se han cometido delitos de desvío de fondos en programas de alimentos, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, fondos destinados a programas de vivienda y en la gestión de guarderías.
"Como secretaria de Agricultura, es mi responsabilidad garantizar una administración responsable del dinero de los contribuyentes, eliminando el fraude, el despilfarro y el abuso en todos los programas financiados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos", ha aseverado.
Igualmente, la secretaria de la Administración Trump ha acusado a las autoridades estatales y locales de poner trabas a las investigaciones y negarse a proporcionar la información solicitada.
"El pueblo estadounidense merece saber que el dinero de sus contribuyentes está ayudando a los necesitados, no a los delincuentes. Espero con interés su defensa del gasto público, asegurándose de que los fondos federales se gasten con integridad", ha concluido Rollins.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
- Un agente de la policía migratoria de EEUU mata a una mujer en Mineápolis: ¿qué se sabe y quién era la víctima?