34 desaparecidos todavía
Al menos cuatro muertos tras el colapso de un vertedero en Filipinas que sepultó a decenas de trabajadores
Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron enterrados cuando los residuos se derrumbaron desde lo que un concejal estimó que era una altura de 20 pisos
AFP
Rescatistas con retroexcavadoras intentan hallar sobrevivientes este sábado en un vertedero de basuras del centro de Filipinas cuyo colapso el jueves sepultó a decenas de empleados y dejó al menos cuatro muertos, informaron las autoridades.
Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron enterrados cuando los residuos se derrumbaron, desde lo que un concejal estimó que era una altura de 20 pisos en el relleno sanitario de Binaliw, una instalación privada en la turística ciudad de Cebú.
Los rescatistas se enfrentan ahora al peligro de un nuevo desplome mientras se abrían paso entre los escombros, dijo el sábado a la AFP una de ellos, identificada como Jo Reyes. "Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. (Pero) de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación", aseguró.
34 desaparecidos
Joel Garganera, concejal de la ciudad de Cebú, dijo a la AFP que, a las 10H00 locales (02H00 GMT), el número de fallecidos por el desastre había ascendido a cuatro, con 34 personas aún desaparecidas.
"Las cuatro víctimas se encontraban dentro de las instalaciones cuando ocurrió (...) Hay viviendas para el personal en el interior, donde se alojaban la mayoría de las personas que quedaron sepultadas", explicó.
Hasta ahora, al menos 12 empleados fueron rescatados con vida de entre la basura y hospitalizados.
Fotos publicadas por la policía el viernes mostraban un enorme montículo de basura en lo alto de una colina, justo detrás de unos edificios que, según informó a la AFP un responsable de información de la ciudad, también albergaban oficinas administrativas.
El vertedero afectado procesaba "mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día", según el sitio web de su operador, Prime Integrated Waste Solutions.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
- Un agente de la policía migratoria de EEUU mata a una mujer en Mineápolis: ¿qué se sabe y quién era la víctima?