Reunión en la Casa Blanca
Trump dice que Corina Machado le llevará el Nobel la semana que viene: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz"
El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el galardón de manos de la opositora venezolana
ÚLTIMA HORA | Sigue en directo las últimas noticias sobre Venezuela y la crisis con EEUU
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable". Aprovechando que la líder opositora venezolana tiene previsto llevarle el galardón, Trump se ha vanagloriado de "haber detenido ocho guerras". Por esa razón, ha rematado: "Merecería ocho premios Nobel de la paz".
La supuesta rabieta del mandatario
El mandatario ha respondido así después de que Machado afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la esposa de este, Cilia Flores. De hecho, la prensa estadounidense informó la semana pasada de que el líder republicano desdeñó a Machado como posible presidenta del país caribeño después de que esta aceptará el Nobel en lugar de haberlo rechazado para defender que era él quien lo merecía.
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
- El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas