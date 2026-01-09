Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión en la Casa Blanca

Trump dice que Corina Machado le llevará el Nobel la semana que viene: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz"

El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el galardón de manos de la opositora venezolana

ÚLTIMA HORA | Sigue en directo las últimas noticias sobre Venezuela y la crisis con EEUU

Corina Machado y Donald Trump.

Corina Machado y Donald Trump. / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable". Aprovechando que la líder opositora venezolana tiene previsto llevarle el galardón, Trump se ha vanagloriado de "haber detenido ocho guerras". Por esa razón, ha rematado: "Merecería ocho premios Nobel de la paz".

La supuesta rabieta del mandatario

El mandatario ha respondido así después de que Machado afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la esposa de este, Cilia Flores. De hecho, la prensa estadounidense informó la semana pasada de que el líder republicano desdeñó a Machado como posible presidenta del país caribeño después de que esta aceptará el Nobel en lugar de haberlo rechazado para defender que era él quien lo merecía.

Venezuela está preparando la liberación de al menos otro preso español, según el ministro Albares

Trump dice que Corina Machado le llevará el Nobel la semana que viene: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz"

Directo | Los presos liberados en Venezuela llegarán al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 13.15, si no hay retraso en el vuelo

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik

Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día

