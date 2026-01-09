Trump dice que Corina Machado le llevará el Nobel la semana que viene: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable". Aprovechando que la líder opositora venezolana tiene previsto llevarle el galardón, Trump se ha vanagloriado de "haber detenido ocho guerras". Por esa razón, ha rematado: "Merecería ocho premios Nobel de la paz".

La supuesta rabieta del mandatario

El mandatario ha respondido así después de que Machado afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la esposa de este, Cilia Flores. De hecho, la prensa estadounidense informó la semana pasada de que el líder republicano desdeñó a Machado como posible presidenta del país caribeño después de que esta aceptará el Nobel en lugar de haberlo rechazado para defender que era él quien lo merecía.