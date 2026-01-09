Firma el lunes en Paraguay
Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur
Una mayoría cualificada de Estados miembros da luz verde al pacto pese a la oposición de los agricultores
Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia o Hungría.
Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, está previsto que viajen este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
El acuerdo se ha producido en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE después de que en el mismo encuentro se aprobaran formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo. Ahora, se debe formalizar el pacto en un procedimiento escrito que está previsto esta misma tarde.
Mayor zona de libre comercio del mundo
La Comisión llevaba negociado con Mercosur desde 1999 la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes, y que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.
El acuerdo provoca el rechazo de los agricultores y ganaderos europeos, que temen el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o suja sudamericanos. Los principales países detractores, entre ellos Francia, opinan que el mercado europeo se verá seriamente afectado por la entrada de estos bienes que obedecen a una normas de producción consideradas menos rigurosas.
España y Alemania, por contra, consideran que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia de China y la política arancelaria de los EEUU de Donald Trump.
Suscríbete para seguir leyendo
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
- El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas