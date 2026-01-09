El líder supremo de Irán llama "mercenarios" a los manifestantes y acusa a Trump de instigar las protestas

Rodeado de vítores y fieles seguidores, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ha protagonizado este viernes un discurso bélico y lleno de ataques tanto contra los manifestantes que durante las dos últimas semanas han tomado las calles de las grandes ciudades iraníes como contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Jameneí ha responsabilizado de todo lo ocurrido al multimillonario estadounidense, y ha calificado a los manifestantes, probablemente cientos de miles durante la manifestación de este jueves por la noche en todo el país, como "mercenarios que trabajan para poderes extranjeros".

"Todo el mundo debe saber que la República Islámica llegó al poder a través de la sangre de miles de personas, todas ellas nobles. Y ahora no se arrugará ante aquellos que buscan destruirla", ha dicho el ayatolá este viernes, cuando ha continuado:

"No toleraremos mercenarios para extranjeros. Quien quiera que seas: cuando te conviertes en un mercenario, nuestra nación te rechaza. Y Trump, que se sienta en su arrogante trono y juzga al mundo... que sepa que muchos déspotas de la historia fueron depuestos en el pico de su orgullo. Él también lo será", ha dicho Jameneí, quien, de hecho, es el objetivo de las iras de las protestas iraníes.

Éstas empezaron hace 12 días, cuando comerciantes de electrónica empezaron una huelga y pequeña protesta contra la enorme depreciación del rial, la moneda iraní, que perdió más de la mitad de su valor el año pasado.

La protesta se multiplicó, y día a día, los números y el tono han ido subiendo. Ahora los manifestantes ya no claman por una mejoría económica, sino por la "muerte al dictador", en referencia a Jameneí, líder de un sistema represivo y basado en una corrupción institucional a gran escala, sobre todo, entre miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar del país persa.

Violencia y restricciones

En total —a pesar de que los datos son incompletos—, varias organizaciones de derechos humanos aseguran que 45 personas han muerto durante las protestas y más de 2.200 han sido detenidas. La cifra real, sin embargo, podría ser más alta, ya que internet ha sido totalmente bloqueado en Irán desde la tarde de este jueves, cuando tuvo lugar la manifestación más multitudinaria hasta la fecha.

Este viernes está convocada otra gran manifestación, siguiendo un llamamiento —como el del jueves— del hijo del último shah, Reza Pahlaví, quien intenta erigirse como el líder de la disidencia y oposición en el exilio, dividida tras décadas de persecución y represión, tanto dentro de del país como fuera.

"Estoy orgulloso de todos los que tomaron las calles de Irán la noche del jueves. Una multitud masiva obliga a las fuerzas represivas a retirarse. Quienes aún duden, que se unan a sus compatriotas la noche del viernes, y amplíen la multitud para debilitar aún más el poder represivo del régimen. Sé que, a pesar de los cortes de internet y las comunicaciones, no abandonarán las calles", ha dicho este viernes en sus redes sociales Pahlaví.

Hasta la fecha, sin embargo, las protestas no han llegado en números ni en violencia a las grandes manifestaciones de 2022 en todo el país por la muerte de la joven Mahsa Aminí a manos de la policía de la moral. Esa ola de protestas resultó en la muerte de 558 personas, según organizaciones de derechos humanos.