Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras

Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son menos exigentes que en Europa, de manera que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores y de los animales de granja.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.

LA AP-7 y el puerto de Tarragona Son varias las carreteras que permanecen cortadas por las protestas de los agricultores. Las interrupciones al tráfico más relevantes se encuentran en los accesos al puerto de Tarragona y en la AP-7 a la altura de Pontós, a unos 30 kilómetros de la frontera con Francia.

Agricultores catalanes mantienen los cortes en diversos puntos de Catalunya La protesta ha seguido esta noche.

La UE afronta un día clave para desatascar el acuerdo comercial del Mercosur tras el cambio de postura de Italia La Unión Europea afronta un día clave para desatascar el acuerdo comercial con el Mercosur. Después de que la Comisión Europea decidiera aplazar la firma del pacto prevista el pasado diciembre por la falta de consenso entre los líderes europeos, los embajadores de los 27 se reúnen este viernes en Bruselas con un nuevo escenario a la vista. Los estados podrían finalmente avalar el pacto después de que Italia, socio indispensable para que el texto salga adelante, haya adoptado una postura más conciliadora. Con el apoyo de Roma, la UE alcanzaría la mayoría cualificada necesaria para que el acuerdo recibiera la luz

También en Bélgica También en Bélgica, los agricultores han anunciado manifestaciones estos días contra la posible firma del acuerdo con Mercosur y esperan que esas acciones afecten a "distintos lugares estratégicos" de la red de carreteras, principalmente en el sur del país. Más allá de su oposición al acuerdo con el Mercosur, las tractoradas sirven para mostrar su rechazo al recorte de fondos para la próxima programación de la Política Agrícola Común (PAC) o a determinadas políticas de sanidad animal adoptadas en la UE.

En otros países Las protestas también se celebran en otros países como Francia, donde un grupo de agricultores ha colocado un tractor ante la Asamblea Nacional, como "gesto simbólico", tras situarse a primera hora de la mañana en otros tres puntos emblemáticos de la capital, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la Puerta de Auteuil. En Grecia, los agricultores han intensificado sus bloqueos de carreteras y fronteras tras un mes de movilizaciones en demanda de subvenciones retrasadas y de más apoyos para el sector, y a las que se le ha unido en los últimos días su oposición a la firma del acuerdo de la UE con Mercosur. Los agricultores han decidido mantener sus bloqueos y ampliarlos a otros puntos de la autovía que une Atenas con Salónica, la segunda urbe de Grecia situada en norte, según ha informado la emisora SKAI. En Alemania diversos grupos de agricultores están protestando en autovías en el norte y este y las bloquearon en varios puntos, incluidos algunos accesos a Berlín. De acuerdo con la cadena regional 'RBB', amanecieron bloqueadas con grupos de tractores la A19, los accesos de la A20 y la B96 en la región de Brandeburgo (este), entre otras.

Petición de responsabilidad Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha pedido "responsabilidad" a los agricultores para "minimizar los daños" que pueden ocasionar las protestas. Ordeig ha expresado al mismo tiempo su respeto hacia las manifestaciones y ha asegurado que las asociaciones han comunicado previamente los cortes de carreteras que preveían hacer y "están haciendo las cosas bien".

La frontera Una de las intenciones de los agricultores es cortar también la frontera con Francia en coordinación, al otro lado, con el sindicato agrario francés Coordinación Rural, según han apuntado a Efeagro desde Unaspi. Además, los tractores están dificultando la circulación en la A-2 a la altura de Guadalajara. Unaspi también ha informado a través de sus redes sociales de la celebración de una tractorada en los accesos a Zamora y en algunas carreteras secundarias de la provincia de Soria mientras en Pamplona se lleva a cabo una movilización entre El Sadar y la céntrica plaza de Merindades, en ese caso convocada por la asociación agraria Semilla y Belarra. A lo largo de esta jornada y de mañana viernes están previstas más concentraciones y tractoradas en las provincias de Burgos, Segovia o Valencia. El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha avanzado que se mantendrán en "pie de guerra" si el viernes o en los próximos días se firma dicho acuerdo de libre comercio.

Las tractoradas para rechazar el pacto UE-Mercosur cogen fuerza, especialmente en Cataluña Las tractoradas convocadas este jueves por la asociación Unaspi contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur han cogido fuerza en distintos puntos del país conforme ha avanzado la mañana, si bien destaca el corte de vías de tráfico en varias zonas de Cataluña incluido el acceso al puerto de Tarragona. De hecho, en esa región la asociación agraria Revolta Pagesa, en unidad de acción con Unaspi, realizó los primeros cortes a las 3.00 de la madrugada y ya hay hasta diez puntos de la red viaria catalana afectada con cortes en una u otra dirección o en ambos sentidos. A esta hora destacan las tractoradas en la AP-7 -en varios puntos de la provincia de Girona como Vilamorell y Vilademuls en sentido a Francia-, también en la A-2 a la altura de Golmes y Bell-Lloc d'Urgell (Lérida), en la N-230 en Les Bordes (Lérida) o el bloqueo en zonas de acceso al puerto de Tarragona que, por el momento, transcurre sin incidentes.

Agricultores franceses expresan su ira contra Mercosur en lugares emblemáticos de París Un grupo de agricultores lograron dar un golpe de efecto y llegar este jueves con tractores ante la Asamblea Nacional francesa, como "gesto simbólico", tras situarse a primera hora de la mañana en otros puntos emblemáticos de París, como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Unos cuarenta tractores lograron sortear, burlar y a veces forzar los controles policiales este jueves y entrar en la capital en una manifestación, que, pese a ser "ilegal", el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, decidió "no dispersar". Nuñez precisó, en una declaración a la prensa, que se registraron 67 acciones en 39 departamentos protagonizadas por 2.200 agricultores y 625 tractores, con cortes temporales en el acceso a autopistas, a varios centros logísticos y a depósitos de combustible. Además, se produjeron once arrestos fuera de París y se impusieron 605 multas.