Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La diplomacia
Mientras los diplomáticos discuten para lograr un avance en lo que ha sido el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú ha seguido presionando con un ataque total, bombardeando Ucrania a diario en medio de las temperaturas gélidas del invierno. En Kiev, ataques con drones en toda la ciudad mataron este viernes a cuatro personas e hirieron al menos a 24, informó el alcalde Vitali Klitschko. En un edificio residencial un médico murió mientras respondía a un ataque, ya que el lugar fue alcanzado por segunda vez. Algunos barrios quedaron sumidos en la oscuridad durante lo que Klitschko describió como un "ataque masivo con misiles enemigos". El ejército de Ucrania había puesto a "toda Ucrania" bajo "amenaza de misiles" tras confirmar la presencia de bombarderos rusos en el espacio aéreo.
Rusia bombardea Kiev tras rechazar plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania
Rusia lanzó la madrugada del viernes un ataque masivo contra Kiev que dejó al menos cuatro muertos, pocas horas después de rechazar como "militarista" un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra. Ucrania y sus aliados occidentales, que se apresuran a poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas tras un eventual alto el fuego. Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado repetidamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales. Esas tropas serían "consideradas objetivos militares legítimos", advirtió el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, al calificar a la coordinación entre Estados Unidos, Ucrania y la coalición de aliados como un "eje de la guerra".
Al menos cuatro muertos y una veintena de heridos en un ataque ruso sobre Kiev
Al menos cuatro personas han muerto y una veintena han resultado heridas en un ataque del Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, han anunciado en las primeras horas de este viernes las autoridades locales. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha ofrecido este balance preliminar a través de su canal de Telegram, donde ha precisado que 14 de los 19 heridos han sido hospitalizados, mientras que el resto ha recibido tratamiento médico en el lugar del ataque. Además, ha indicado que entre las víctimas se encuentran cinco profesionales sanitarios, incluido uno que ha fallecido, a consecuencia de un bombardeo que ha provocado daños en infraestructura y cortes de electricidad y agua en distintas áreas de la ciudad. En el distrito de Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales. De igual modo ha ocurrido en un bloque de 18 pisos en el de Desnianski, donde también han resultado dañados un centro comercial y un centro de salud.
Rusia advierte de que considerará como objetivo toda presencia militar occidental en Ucrania
Rusia criticó el jueves el plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania y advirtió de que considerará como "objetivo legítimo" toda presencia militar occidental en ese país. La reacción de Moscú enfría las esperanzas de que la iniciativa pueda acercar el fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se prolonga desde hace casi cuatro años. Rusia continúa bombardeando Ucrania, apuntando en particular a las infraestructuras energéticas del país. Más de un millón de hogares se quedaron el jueves sin agua ni calefacción, en medio de temperaturas gélidas, tras ataques nocturnos con drones. En un gesto poco habitual, la embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió el jueves por la noche de un posible ataque aéreo ruso "de importancia" en Ucrania en los próximos días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, compartió esa alerta. "Las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen de Kiev constituyen juntos un genuino 'eje de la guerra'", declaró el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.
Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón
Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Rusia contra una cafetería ubicada en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país. El gobernador de la provincia, Alexander Prokudin, ha informado en un primer momento de que dos personas habían fallecido y otras tres habían sido hospitalizadas, pero posteriormente una de estas últimas ha sucumbido a las heridas. De hecho, la Fiscalía de Jersón ha comunicado que ya ha iniciado una investigación por el ataque "del Ejército ruso con fuego de artillería contra una cafetería", que ha tenido lugar alrededor de las 12.20 horas (hora local).
Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a sus socios a responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron anoche sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. "Es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población. No tienen ningún sentido estos ataques a la energía y la infraestructura, que dejan a la población sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Se trata de una guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de destruir Ucrania", afirmó. Añadió que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas". "Trabajamos con nuestros socios para que la respuesta sea adecuada", dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.
Rusia sube la presión sobre Guliaipole en Zaporiyia, mientras Ucrania resiste en el frente
La ciudad ucraniana de Guliaipole, un nudo logístico en el sur de la región de Zaporiyia, se ha convertido en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk -en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente-, mientras las fuerzas de Kiev siguen luchando para frenar los avances graduales de un enemigo numéricamente superior. Pese a las nevadas y las temperaturas bajo cero, las fuerzas rusas mantienen una alta presión a lo largo del frente. El parte matinal del Estado Mayor ucraniano de este jueves informaba de 275 combates en las últimas 24 horas, en los que Moscú recurre en gran medida a asaltos de infantería apoyados por drones y aviación. Tras haber penetrado los rusos en Guliaipole a finales del año pasado, la ciudad es ahora, según el Ejército ucraniano, una 'zona gris' en la que ningún bando tiene un control firme y en la que ambos ejércitos luchan por edificios y distritos individuales. Las unidades rusas se infiltran en pequeños grupos de entre dos y cuatro soldados, aprovechando los huecos en las líneas de la infantería ucraniana y abren fuego a corta distancia, causando bajas entre los operadores de drones y artillería ucranianos, informa la plataforma de monitoreo DeepState.
Macron dice que EEUU se aleja de sus aliados y rechaza "nuevo imperialismo" y "vasallaje"
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este jueves que Estados Unidos se está "alejando gradualmente" de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales, en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia, en el que rechazó el "nuevo imperialismo" y el "vasallaje". "Estados Unidos es una potencia establecida, pero que poco a poco se va distanciando de algunos de sus aliados y se está liberando de reglas internacionales que hasta hace poco todavía promovía, ya sea en materia comercial, en ciertos elementos de seguridad o en ciertos foros", subrayó el jefe de Estado francés. En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, presentan "una verdadera tentación de repartirse el mundo".
Merz subraya que la seguridad de los Países Bálticos es también la seguridad de Alemania
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves, ante el presidente lituano Gitanas Nauseda, que la seguridad de los aliados bálticos es también la seguridad de Alemania, y afirmó que está "firmemente" al lado de Lituania, Estonia y Letonia. "La seguridad de nuestros aliados bálticos es nuestra seguridad. Estamos firmemente a su lado", dijo Merz a través de su cuenta de X tras tener un encuentro con Nauseda en el convento bávaro de Seeon. En el encuentro entre los dos políticos, según Nauseda, se abordaron temas bilaterales y transatlánticos, cuestiones de seguridad y defensa y el apoyo a Ucrania. "Le agradezco al canciller alemán su compromiso a largo plazo con la seguridad de Lituania y la región báltica. El papel de Alemania para asegurar la paz en Europa es de vital importancia", dijo Nauseda en X.
Merz dice que un alto el fuego no está ahora en el orden del día porque Rusia no lo quiere
El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este jueves que un alto el fuego en Ucrania no está actualmente en el orden del día porque es algo que Rusia no quiere, por lo que en este momento la prioridad debe ser aumentar el costo de la guerra para el agresor, a través del apoyo a Kiev. Merz hizo esas declaraciones en una comparecencia conjunta con el primer ministro bávaro, Markus Söder, tras una reunión en Kloster Seeon (sur) de los diputados de la Union Socialcristiana (CSU), formación hermana de la Unión Cristianodemócrata (CDU) presidida por el canciller. El jefe de Gobierno alemán calificó de éxito el último encuentro de la conocida como Coalición de Voluntarios en París y dijo que la discusión sobre como contribuirá cada país a las garantías de seguridad es algo que acaba de empezar y recordó que antes es necesario que se llegué a un alto el fuego que él no ve cercano. "Es importante recordar que las garantías de seguridad son para respaldar un alto el fuego y ese alto el fuego no está en el orden del día porque es evidente que Rusia no lo quiere", dijo.
