Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Merz dice que un alto el fuego no está ahora en el orden del día porque Rusia no lo quiere

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este jueves que un alto el fuego en Ucrania no está actualmente en el orden del día porque es algo que Rusia no quiere, por lo que en este momento la prioridad debe ser aumentar el costo de la guerra para el agresor, a través del apoyo a Kiev. Merz hizo esas declaraciones en una comparecencia conjunta con el primer ministro bávaro, Markus Söder, tras una reunión en Kloster Seeon (sur) de los diputados de la Union Socialcristiana (CSU), formación hermana de la Unión Cristianodemócrata (CDU) presidida por el canciller. El jefe de Gobierno alemán calificó de éxito el último encuentro de la conocida como Coalición de Voluntarios en París y dijo que la discusión sobre como contribuirá cada país a las garantías de seguridad es algo que acaba de empezar y recordó que antes es necesario que se llegué a un alto el fuego que él no ve cercano. "Es importante recordar que las garantías de seguridad son para respaldar un alto el fuego y ese alto el fuego no está en el orden del día porque es evidente que Rusia no lo quiere", dijo.