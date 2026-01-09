Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día

El ⁠Gobierno de Donald Trump ha publicado nuevas directrices sobre nutrición que abandonan algunas de las recomendaciones más consolidadas en esta materia, como que los estadounidenses restrinjan el consumo de alcohol a dos bebidas al día para los hombres y una para las mujeres.

El cambio forma parte de las nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, que influye en los consejos médicos, la composición de los almuerzos escolares y otras políticas. La hoja de ruta está inspirada en la agenda Make America Healthy Again (o MAHA, Por un Estados Unidos Saludable) de la Administración Trump, llamada así por el movimiento social que respalda al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

"Hay alcohol en las directrices dietéticas, pero la implicación es: no lo tomes en el desayuno", ha dicho Mehmet Oz, médico de celebridades y administrador de Trump para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. "En el mejor de los casos, no creo que debas ⁠beber alcohol, pero permite a las personas una ⁠excusa para ⁠vincularse y socializar, y probablemente no haya nada más saludable que pasar un buen rato con amigos de una manera segura", agregó.

Supervisión de Robert F. Kennedy Jr.

Oz dijo que nunca hubo buenos datos que apoyaran que el consumo moderado de alcohol para los hombres fuera de dos copas al día y de una para las mujeres. Añadió que en ciertas regiones de Grecia, ⁠Italia y Japón, donde la gente vive más, beben "muy juiciosamente y normalmente de forma festiva".

Las nuevas directrices dietéticas, supervisadas por Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, también recomiendan que los estadounidenses coman más proteínas y menos azúcar de lo que se aconsejaba antes y que los consumidores eviten los alimentos altamente procesados para lograr una dieta saludable. Las directrices son publicadas cada cinco años por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Agricultura.

Robert F. Kennedy Jr. y otros responsables de la Administración Trump, incluida la secretaria de Agricultura, han implementado objetivos políticos de MAHA como frenar las vacunas infantiles y restringir el acceso a alimentos poco saludables para las personas que reciben cupones de alimentos.

Kennedy y Rollins se habían comprometido a simplificar las directrices y eliminar lo que describían como influencia indebida de las empresas de alimentos en las recomendaciones.

Las nuevas directrices implementan algunos cambios prometidos por Kennedy, como disuadir enérgicamente del consumo de alimentos altamente procesados y azúcar añadido.

Kennedy y sus partidarios de la MAHA han señalado el alto consumo de azúcar y de alimentos procesados en la dieta estadounidense como factores que contribuyen al aumento de las tasas de enfermedades crónicas. "Hoy, nuestro Gobierno declara la guerra al azúcar añadido", dijo Kennedy en una rueda de prensa en la Casa Blanca.