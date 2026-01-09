DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Ascienden a 13 los muertos por ataques israelíes en Gaza, según la Defensa Civil Ataques israelíes en la Franja de Gaza provocaron este jueves la muerte de 13 personas, incluyendo cinco niños, informó la Defensa Civil gazatí, en una de las más violentas jornadas desde el alto al fuego acordado en octubre.Mahmud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, había mencionado previamente que el número de muertos era de nueve personas, incluyendo a los cinco niños. En el sur de Gaza, un dron impactó una carpa en un campo de refugiados y provocó la muerte de cuatro personas, incluyendo tres niños, y un adulto murió al ser alcanzado por disparos. En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya, apuntó Basal, quien agregó que una persona murió en un ataque contra una escuela. En otro ataque en el centro de la franja, un adulto y un niño resultaron muertos, dijo el portavoz.

Una gran manifestación contra el Gobierno colapsa Teherán: "Muerte al dictador" Los partidarios del Sha Reza Pahlevi convocaron este jueves dos días de protestas en Irán y la capital Teherán quedó colapsada. El Gobierno decretó el corte del servicio de internet en todo el país en el duodécimo día de protestas, que desafía al poder y que ha causado hasta el momento al menos 45 muertos. Los manifestantes gritaban este jueves lemas como "Muerte al dictador" o "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989. También se leían lemas como "Es la batalla final, Pahlevi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979. Más información, aquí.

Al menos nueve soldados mueren tras el ataque de las Fuerzas de Defensa de Siria en Alepo La última actualización operativa de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) asegura que sus fuerzas han destruido dos vehículos blindados y “causado bajas” a las tropas del ejército sirio en los barrios de Maqsoud y Ashrafieh de Alepo. El doctor Othman Sheikh Issa, copresidente del consejo de salud de los barrios de Sheikh Maqsoud, Ashrafieh y Bani Zaid, controlados por los kurdos, en Alepo, dijo por teléfono a la agencia de noticias alemana DPA que cuatro de los cinco hospitales de la zona ya no estaban operativos. El Gobierno sirio exigió este jueves a las FSD, alianza armada liderada por kurdos, su retirada de dos barrios de la ciudad de Alepo, escenario de ataques entre ambos bandos, para poner fin a la "situación militar" que ha costado la vida a casi una veintena de personas esta semana.

Al menos un muerto en ataque israelí contra sur del Líbano en medio de desarme de Hizbulá Al menos una persona murió este jueves en un nuevo ataque efectuado por Israel contra un vehículo que transitaba por una carretera del sur del Líbano, en el mismo día en el que el Ejército libanés anunció la finalización de la primera etapa del proceso de desarme del grupo chií Hizbulá. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública Libanés dijo en un breve comunicado que "un ataque aéreo israelí contra un vehículo en la carretera Zita-Benaafoul, en el distrito de Sidón, resultó en la muerte de un ciudadano", sin aportar más detalles ni revelar la identidad de la víctima. Pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, Israel sigue lanzando ataques contra el Líbano, principalmente en el sur, y alega que sus acciones van dirigidas a miembros o infraestructura de Hizbulá, a la que acusa de violar la tregua y a la que exige el desarme y una retirada de las zonas meridionales del país.

Netanyahu se reúne con Nicolai Mladenov, futuro director de la Junta de Paz en Gaza El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en su oficina de Jerusalén con Nicolai Mladenov, quien habría sido designado director general de la Junta de Paz en la Franja de Gaza, según afirmó la oficina del mandatario en un comunicado. "Durante la reunión, el primer ministro reiteró que Hamás debe desarmarse y que la Franja de Gaza debe ser desmilitarizada de acuerdo con el plan de 20 puntos del presidente (Donald) Trump", sostiene la nota oficial. Nicolai Mladenov, antiguo ministro de Defensa de Bulgaria, actuó como el enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020. El presidente de EEUU, Donald Trump, prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza, organismo con líderes internacionales que coordinará la reconstrucción del enclave palestino tras la guerra, informó hoy el medio digital estadounidense Axios.

Siete muertos en ataques israelíes en Gaza, afirma la Defensa Civil Siete personas, entre ellos cuatro niños, murieron el jueves en ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil, pese al alto el fuego que ha frenado en gran medida los combates. Cuatro personas, incluidas tres niños, murieron cuando un dron impactó a una carpa que alojaba a desplazados en el sur de Gaza, dijo a la AFP el portavoz de la agencia, Mahmud Basal. En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya y una persona falleció en un ataque contra una escuela, también según la fuente palestina. La agencia agregó que un dron mató a un hombre cerca de Jan Yunis, en el sur. Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también indicó que alguien lanzó un proyectil "desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel", pero que cayó dentro de la franja. "Poco después, las fuerzas (militares) atacaron con precisión el punto de lanzamiento", señalaron las fuerzas armadas.

El Ejército israelí registró 279 intentos de suicidio en año y medio, según el Parlamento Un total de 279 soldados israelíes intentaron suicidarse entre enero de 2024 y julio de 2025, coincidiendo con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según datos presentados ante la Subcomisión de Recursos Humanos del Ejército Israelí, que se reunió este jueves en la Knéset (Parlamento israelí) para analizar las medidas de prevención de los suicidios en el Ejército. De acuerdo con un comunicado publicado en los canales de la Knéset, que recoge un informe clínico del Cuerpo Médico militar, "por cada soldado que se suicidó en el Ejército se documentaron otros siete intentos" durante ese periodo. Un total de 22 soldados se quitaron la vida en 2025, coincidiendo con el segundo año de ofensiva en Gaza, lo que supone la cifra más alta desde 2010, según los datos revelados a finales de año por el Ejército israelí.

Ejército sirio inicia intensos bombardeos sobre áreas kurdas de la ciudad de Alepo El ejército sirio inició este jueves un intenso bombardeo en los barrios kurdos de la ciudad de Alepo tras advertirles a los civiles que abandonaran la zona, en el tercer día de combates que ya han dejado 17 personas muertas. Los enfrentamientos, que estallaron el martes, son los más violentos registrados hasta ahora entre las fuerzas del gobierno sirio y las kurdas, ante las dificultades para aplicar un acuerdo destinado a integrar la administración del noreste del país en las nuevas autoridades nacionales. El acuerdo, firmado en marzo pasado, establece que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, de mayoría kurda) debían integrarse al Estado sirio antes de fin de año, pero su aplicación se ha estancado. Los kurdos controlan vastas extensiones en el noreste del país, ricas en petróleo y trigo.

Las protestas continúan expandiéndose en Irán y el número de muertos alcanza los 38 Las protestas continuaron expandiéndose en Irán en su undécima jornada con unas movilizaciones que han alcanzado las 31 provincias del país y a las que se han unido varias universidades, mientras el número de muertos alcanzó los 38.