DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Siete muertos en ataques israelíes en Gaza, afirma la Defensa Civil

Siete personas, entre ellos cuatro niños, murieron el jueves en ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil, pese al alto el fuego que ha frenado en gran medida los combates. Cuatro personas, incluidas tres niños, murieron cuando un dron impactó a una carpa que alojaba a desplazados en el sur de Gaza, dijo a la AFP el portavoz de la agencia, Mahmud Basal. En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya y una persona falleció en un ataque contra una escuela, también según la fuente palestina. La agencia agregó que un dron mató a un hombre cerca de Jan Yunis, en el sur. Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también indicó que alguien lanzó un proyectil "desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel", pero que cayó dentro de la franja. "Poco después, las fuerzas (militares) atacaron con precisión el punto de lanzamiento", señalaron las fuerzas armadas.

