Suiza
Detenido uno de los copropietarios del bar que se incendió en Crans Montana en Nochevieja
Jacques Moretti quedó detenido al concluir la audiencia, mientras que su esposa, Jessica Moretti, copropietaria del local nocturno, abandonó la sede judicial
EFE
Uno de los copropietarios franceses del bar 'Le Constellation', donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana, fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía suiza dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia.
Jacques Moretti quedó detenido al concluir la audiencia, mientras que su esposa, Jessica Moretti, copropietaria del local nocturno abandonó la sede judicial, en cuyo exterior esperaban numerosos periodistas.
"Mis pensamientos van constantemente dirigidos hacia las víctimas. Es una tragedia inimaginable, esto ocurrió en nuestro establecimiento y quiero disculparme", declaró.
La Fiscalía consideró que existía un riesgo de fuga de la pareja, por lo que optó por la detención de Jacques Moretti.
Él y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.
En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad.
Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.
